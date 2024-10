Dl Omnibus è legge, approvato alla Camera: le novità dal bonus Natale alla sanatoria fiscale

Fonte: ANSA La Camera dei deputati

La Camera dei deputati conferma la fiducia al Dl Omnibus e lo approva in via definitiva. Il decreto che raccoglie “misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” è diventato legge con le modifiche recepite dall’ultimo passaggio al Senato, che aveva incrementato le norme del provvedimento con ulteriori misure come, tra le altre, il Bonus Natale per i redditi bassi nella tredicesima, la sanatoria fiscale per il concordato e la stretta sulla pirateria in Tv.

Il decreto

Sul testo approvato a Palazzo Madama la Camera ha votato la fiducia posta dal Governo con 158 sì e 112 no, per poi, nella tarda serata di mercoledì 2 ottobre, dare il via libera definitivo al provvedimento con 134 voti favorevoli e 96 contrari.

Nel provvedimento varato in Cdm a inizio agosto contenente, tra le diverse misure, il raddoppio della flat tax per i “Paperoni” che rientrano in Italia, il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia e nuove proroghe fiscali, sono state aggiunte diverse norme nel passaggio in Commissione bilancio e in Senato.

Ravvedimento speciale e concordato

Tra le misure centrali rientra il ravvedimento speciale relativo agli anni dal 2018 al 2022 per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre. La sanatoria prevede il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali, oltre all’imposta regionale sulle attività produttive, consentendo sia modalità di calcolo agevolate, sia aliquote ridotte, a seconda degli indici di affidabilità fiscale (Isa).

Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure a rate mensili, fino a un massimo di 24 rate di pari importo. I contribuenti che aderiscono al concordato senza fruire del ravvedimento potranno beneficiare della proroga di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024.

Rimarrebbe da definire la sanatoria riguardante gli anni del Covid (nei quali è previsto un ulteriore sconto del 30%) per il fatto che gli Isa furono sospesi in molti casi. Il presidente della Commissione finanze, Massimo Garavaglia, ha spiegato che il problema può essere risolto in via amministrativa.

Bonus Natale

Una delle principali novità è il cosiddetto Bonus Natale, un’indennità esentasse del valore di 100 euro in arrivo a dicembre nella tredicesima per i lavoratori con basso reddito. Il sussidio sarà finanziato con un fondo di oltre 100 milioni di euro ed è destinato a circa 1,1 milioni di italiani, eccetto le famiglie di fatto, con i seguenti requisiti:

reddito fino a 28mila euro da lavoratore dipendente a tempo indeterminato,

coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico (o in nuclei monogenitoriali con figlio a carico),

sufficiente capienza fiscale.

Bonus Psicologo

Rinforzato lo stanziamento del Bonus Psicologo con altri due milioni che aumentano la disponibilità del 2024 a 12 milioni, per il contributo di 50 euro a seduta. Ad oggi l’Inps ha ricevuto oltre 400mila domande, di cui soltanto 3mila sono state soddisfatte.

Norme anti-pirateria

Norma centrale del provvedimento è rappresentata anche dall’emendamento contro la pirateria sul calcio in Tv e non solo. La stretta impone l’obbligo di adesione alla piattaforma creata dalla Serie A anche ai fornitori di servizi Vpn e Dns alternativi, a prescindere dalla loro localizzazione, che dovranno bloccare l’accesso a contenuti trasmessi illegalmente, in particolare per eventi sportivi, film e serie tv.

Un altro emendamento impone ai prestatori di servizi di accesso a internet, inoltre, di segnalare immediatamente le condotte “penalmente rilevanti” all’autorità giudiziaria o alla polizia, pena fino a un anno di carcere.

Risorse Pnrr a enti locali

Nel Dl Omnibus sono previste procedure più semplici e veloci per l’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori per il finanziamento delle opere del Pnrr, spesso le amministrazioni locali: secondo la norma le Amministrazioni centrali titolari dei progetti dovranno provvedere al trasferimento delle risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle richieste.

I soggetti attuatori dovranno poi attestare l’ammontare delle spese risultanti dall’avanzamento degli interventi e alle amministrazioni spetterà effettuare tutti i controlli di competenza prima dell’erogazione del saldo finale.

Assunzioni negli enti locali

Riguarda gli enti locali anche la misura che stabilisce il restringimento dei tempi per l’immissione in servizio di nuovi segretari comunali, così come lo sblocco dell’assunzione di tecnici per rafforzare la capacità di spesa dei comuni nell’ambito dei progetti del Pnrr.

Rifiuti in Sicilia

Il Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti in Sicilia (il presidente della Regione Renato Schifani) avrà maggiori poteri per accelerare la realizzazione delle opere del Pnrr nel settore dei rifiuti sull’isola e per il completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti con i due termovalorizzatori, al pari con le prerogative del Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Roma.

Salvataggio Ircss Santa Lucia

Stanziati 11 milioni di euro per il salvataggio dell’Ircss Santa Lucia di Roma, struttura dedicata alla neuroriabilitazione ospedaliera di alta specialità e alla ricerca nelle neuroscienze, ora in crisi finanziaria.

Nell’ambito dell’acquisizione prevista dalla procedura di amministrazione straordinaria, il decreto dispone, inoltre, il diritto di prelazione alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, che costituirà un soggetto no profit partecipato dalla Regione.

Peste suina

Dal Dl Omnibus arrivano anche gli aiuti per gli allevatori danneggiati dalle conseguenze dell’epidemia di peste suina africana, per i quali è stato stanziato un fondo da 10 milioni per il 2024.

I lavoratori del settore potranno ricevere il contributo sulla base all’entità del danno economico subito, secondo le condizioni e le procedure individuate dai Dm del ministero dell’Agricoltura (del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023).

All’Agea (Agenzia per le erogazioni all’Agricoltura) è riconosciuto un importo del 2% dei contributi erogati come rimborso per le spese di gestione. I contributi sono subordinati al rispetto delle regole Ue sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

Turismo

Settore sostenuto dal provvedimento è quello turistico, in particolare per quanto riguarda i caravan, case mobili per vacanze e tutti i mezzi mobili di pernottamento su ruote che si trovano in strutture ricettive turistiche all’aperto: dal primo gennaio 2025 saranno irrilevanti ai fini catastali.

“In passato alcune interpretazioni restrittive delle norme esistenti avevano penalizzato le strutture ricettive, poiché consideravano una casa mobile o simili come se fosse un bene immobile, facendo lievitare così il valore catastale”, ha spiegato in merito il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Turismo della Lega.