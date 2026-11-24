Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock In vista della fine dell'anno, bisogna correttamente trasmettere l'Isee per evitare di avere tagli sull'Assegno Unico Universale.

Dopo l’ultima mensilità del 2026, in pagamento il 16 e 17 dicembre per chi non ha variazioni, l’Assegno Unico si prepara al consueto adeguamento all’inflazione. Dal 2027 importi e soglie Isee dovrebbero salire di circa il 2,9%, ma i nuovi valori non arriveranno subito sul conto delle famiglie.

La rivalutazione è prevista dall’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 230 del 2021, che lega importi e fasce Isee all’indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati. La percentuale definitiva sarà fissata a fine anno con un decreto ministeriale e poi recepita dall’Inps.

Quanto potrebbe aumentare l’Assegno Unico nel 2027

Applicando la stima del 2,9% agli importi in vigore nel 2026, la quota massima per ciascun figlio minorenne salirebbe da 203,80 a circa 209,70 euro al mese. Si tratta di valori indicativi, che dovranno essere confermati dalla circolare Inps di inizio anno.

Voce 2026 2027 (stima) Importo massimo per figlio minorenne 203,80 euro 209,70 euro Importo minimo per figlio minorenne 58,30 euro 60 euro Importo massimo per figlio tra 18 e 21 anni 99,10 euro 102 euro Maggiorazione per nuclei con quattro o più figli 150 euro 154,35 euro

Gli incrementi più consistenti riguarderebbero le famiglie numerose, che sommano più quote e le maggiorazioni previste, ad esempio quella per i bambini sotto l’anno di età. Secondo le stime dei Caf, il beneficio aggiuntivo per questi nuclei potrebbe arrivare a circa 247 euro l’anno.

Come cambiano le soglie Isee

La rivalutazione interessa anche le fasce economiche. La soglia entro cui spetta l’importo pieno passerebbe da 17.468,51 a circa 17.975,10 euro, mentre il limite oltre il quale si riceve solo la quota minima salirebbe da 46.582,71 a circa 47.933,61 euro.

In pratica, a parità di reddito e patrimonio, alcune famiglie potrebbero ritrovarsi in una fascia più favorevole e ricevere un assegno leggermente più alto. Le stime sulle nuove fasce Isee restano comunque provvisorie fino alla pubblicazione del decreto.

Quando arrivano gli aumenti

La rivalutazione decorre dal 1° gennaio, ma come negli ultimi anni l’Inps dovrebbe applicare i nuovi importi a partire dalla mensilità di febbraio. La rata di gennaio sarà quindi pagata ancora con i valori del 2026.

La differenza relativa a gennaio verrebbe recuperata con un conguaglio successivo: nel 2024 è arrivata già a febbraio, mentre nel 2025 e nel 2026 è stata accreditata a marzo. Per il 2027 bisognerà attendere il calendario ufficiale dell’Istituto.

Isee 2027, le date per non ricevere il minimo

Chi ha la domanda in stato “Accolta” non deve presentarne una nuova, perché il rinnovo è automatico. Va invece aggiornato l’Isee 2026, che scade il 31 dicembre. Le date da segnare sono tre:

dal 1° gennaio 2027 si può presentare la nuova Dichiarazione sostitutiva unica per l’Isee 2027;

entro la fine di febbraio va presentata per continuare a ricevere, da marzo, l’importo legato alla propria fascia;

entro il 30 giugno si può ancora presentare per ottenere il ricalcolo e gli arretrati da marzo.

Senza un Isee valido, da marzo l’Inps paga d’ufficio la quota minima, che nel 2027 dovrebbe essere di circa 60 euro per figlio. Per controllare gli accrediti degli ultimi mesi resta utile il calendario dei pagamenti di novembre.