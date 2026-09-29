Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Assegno unico ottobre 2026, il calendario pagamenti

L’assegno unico e universale di ottobre 2026 sarà pagato secondo il calendario previsto dall’Inps. Per le famiglie che ricevono già la prestazione senza variazioni, l’accredito è atteso nelle giornate del 21 e 22 ottobre. Le date riguardano i nuclei familiari con domanda già attiva, Isee valido e nessun cambiamento recente nella composizione della famiglia o nell’importo spettante. Il pagamento può invece arrivare in un momento diverso per chi ha presentato una nuova domanda, ha aggiornato l’Isee da poco o ha avuto variazioni nel nucleo familiare.

Assegno unico ottobre 2026, quando arriva secondo il calendario

Per chi percepisce l’assegno unico in continuità, senza modifiche, il pagamento è previsto il 21 e 22 ottobre 2026. Si tratta della finestra ordinaria per le prestazioni già in corso. L’Inps concentra questi accrediti nella seconda metà del mese, come già avvenuto per altre mensilità.

Chi ha avuto variazioni dell’Isee o della composizione familiare può ricevere l’importo in date successive. Per le nuove domande, di norma, il primo pagamento arriva nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Gli importi previsti

L’importo dell’assegno unico dipende dall’Isee del nucleo familiare. Per i figli minorenni, nel 2026 l’importo base massimo è di 203,80 euro al mese per figlio per chi ha un Isee fino a 17.468,51 euro.

Per le famiglie con Isee compreso tra 17.468,51 euro e 46.582,71 euro, l’importo si riduce in modo progressivo. Chi ha un Isee superiore a 46.582,71 euro, oppure non presenta un Isee valido, riceve l’importo minimo: 58,30 euro al mese per figlio. Per i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni, gli importi base sono più bassi rispetto a quelli previsti per i figli minorenni.

Chi riceve il pagamento assegno unico ottobre più tardi

Non tutte le famiglie ricevono l’assegno unico il 21 o 22 ottobre. Il pagamento può essere posticipato in caso di nuova domanda, conguagli, aggiornamento recente dell’Isee o modifiche nella composizione del nucleo familiare. Le variazioni possono riguardare, ad esempio, la nascita di un figlio, il compimento della maggiore età, cambiamenti nelle condizioni economiche o familiari, oppure la necessità di ricalcolare l’importo. In questi casi l’accredito può arrivare più avanti nel mese o, per le nuove domande, nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta.