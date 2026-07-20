Settimana ricca di accrediti Inps, tra Assegno Unico, ADI, Carta Acquisti e Supporto formazione e lavoro. Quando arriveranno e chi li riceverà

ANSA Pagamenti Inps questa settimana, Assegno Unico e non solo: le date

La settimana che si apre sarà importante sul fronte dei pagamenti Inps, con diverse prestazioni in arrivo, nuove lavorazioni delle domande e possibili accrediti per migliaia di famiglie italiane. Tra date già definite e tempistiche ancora in evoluzione, i prossimi giorni saranno decisivi per capire quando verranno effettivamente erogati alcuni dei principali sostegni economici.

Mentre per alcune prestazioni, come l’Assegno Unico, le scadenze sono ormai consolidate, per altre come Carta Acquisti e Supporto per la formazione e il lavoro sarà necessario monitorare gli aggiornamenti che usciranno giorno per giorno.

Assegno Unico, pagamenti tra oggi e domani

Ad aprire la settimana sono gli accrediti dell’Assegno Unico, la misura destinata alle famiglie con figli a carico fino a 21 anni (senza limiti di età in caso di disabilità). Secondo quanto comunicato dall’Inps, i pagamenti per i nuclei che non hanno registrato variazioni rispetto al mese precedente si stanno completando tra lunedì 20 e martedì 21 luglio.

Una parte degli accrediti era già stata effettuata venerdì 17, mentre le ultime disposizioni risultano visibili nei Fascicoli previdenziali e sull’app ufficiale dell’Istituto.

Diversa è invece la situazione per chi ha presentato una nuova domanda o ha registrato modifiche rilevanti, come variazioni dell’Isee o del nucleo familiare. In questi casi i pagamenti potrebbero slittare verso la fine del mese, una dinamica ormai consolidata.

Carta Acquisti, attese nuove ricariche

Tra le misure con meno certezze sulle date di pagamento c’è la Carta Acquisti, che non prevede un calendario fisso di ricariche. Dopo le prime ricariche effettuate nei primi giorni di luglio e una nuova tranche di pagamenti registrata il 17, molti beneficiari risultano ancora in attesa degli 80 euro relativi al bimestre luglio-agosto.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi accrediti, anche se senza una data ufficiale. In passato, le ricariche sono arrivate:

nel corso del primo mese del bimestre;

oppure all’inizio del mese successivo.

La misura è rivolta a specifiche categorie:

persone con almeno 65 anni;

bambini sotto i 3 anni (con carta intestata ai genitori);

nuclei familiari con Isee non superiore a 8.230,81 euro.

Proprio l’assenza di una calendarizzazione precisa rende necessario controllare frequentemente il saldo della carta.

Supporto formazione e lavoro, via alle domande

Sotto la lente anche il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). Tra lunedì 20 e martedì 21 luglio sono attese le lavorazioni delle domande, fase preliminare indispensabile per arrivare al pagamento. Il sussidio, pari a 500 euro mensili, è destinato ai cittadini tra i 18 e i 59 anni con Isee fino a 10.140 euro. Per riceverlo è necessario aderire a percorsi di politica attiva del lavoro.

Come già avvenuto nei mesi precedenti, tra l’avvio delle lavorazioni e l’accredito effettivo passa generalmente circa una settimana. Se i tempi verranno rispettati, i pagamenti dovrebbero arrivare intorno al 28 luglio, dopo le verifiche finali dell’Inps.

Assegno di Inclusione, quando arriva

Attenzione anche all’Assegno di Inclusione (ADI). Salvo variazioni, gli accrediti dovrebbero essere disposti martedì 28 luglio. Tuttavia, non si escludono anticipi già da lunedì 27, come accaduto in alcune mensilità precedenti. La misura è destinata ai nuclei familiari con Isee entro 10.140 euro in cui siano presenti:

minorenni;

persone con disabilità;

over 60;

soggetti in condizioni di svantaggio.

I pagamenti riguarderanno i beneficiari in continuità, ovvero coloro che ricevono il sostegno senza interruzioni.