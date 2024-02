Vorresti metterti in proprio e aprire un bar?

Un’impresa di famiglia che lavora con passione, precisione, concretezza e quella emotività indispensabile per trasformare la materia prima in un prodotto pregiato. È questa la filosofia di Baron Cafè, l’azienda che si occupa di consulenza e realizzazione bar per tutti coloro che vogliono aprire la loro attività ma non sanno da dove cominciare.

Baron Cafè è il franchising che, tramite un’attenta analisi di fattibilità, potrà valutare la fattibilità dell’investimento e del progetto. Il team di esperti si occuperà dello studio e progettazione del bar, dalle scelte di design all’organizzazione dello spazio. Infine, sarà la volta della realizzazione vera e propria, con la massima attenzione per ogni dettaglio. Inoltre, Baron Cafè è anche produttore di una miscela di caffè in grani o in cialde, orzo e ginseng, dal gusto unico e intenso. Contraddistinto dal profumo deciso e dal sapore avvolgente. Non solo, Baron Cafè offre un vasto assortimento di merchandising, come tazze, cialde e accessori per rendere ancora più speciale l’esperienza di degustazione.

I 3 step principali proposti da Baron Cafè per aprire il tuo bar:

La verifica di fattibilità

Una fase davvero importante del processo di consulenza, progettazione e realizzazione dei progetti per l’apertura di un’attività. Baron Cafè offre un’analisi accurata e dettagliata del progetto, valutando attentamente tutti gli aspetti tecnici, economici, legali e normativi, al fine di garantire la massima efficacia e successo dell’investimento. Grazie alla sua esperienza e conoscenza del settore, Baron Cafè può fornire consulenze mirate e personalizzate, aiutando gli imprenditori a prendere decisioni informate e ragionevoli sulla fattibilità del loro progetto. Questo contribuisce a ridurre il rischio di fallimento dell’attività e ad aumentare le possibilità di successo.

Studio e progettazione

Questa fase è fondamentale per garantire la massima efficacia e funzionalità del progetto, nonché il perfetto soddisfacimento delle esigenze del cliente. A questo scopo, vengono definiti i dettagli tecnici e architettonici dell’allestimento, scelti i materiali e i colori più adeguati e vengono elaborati i layout degli spazi e dei servizi. Una particolare attenzione è poi riservata alla ricerca di soluzioni innovative e all’avanguardia, in grado di lasciare un segno distintivo nel panorama delle attività commerciali. Inoltre, lo studio e la progettazione di Baron Cafè si basano sempre sul rispetto delle normative vigenti, nonché sulla considerazione dei più alti standard qualitativi.

Realizzazione

Supervisionare, coordinare le attività e fornire i materiali necessari per portare a termine il progetto della nuova attività, studiato e concordato in collaborazione con Baron Cafè, richiede un’accurata pianificazione che tenga conto di tutti i dettagli. Partendo dalla stesura di un piano di lavoro dettagliato e dalla scelta dei fornitori di materiali di alta qualità, il coordinamento tra i diversi professionisti coinvolti risulta essere una delle sfide maggiori da affrontare. È fondamentale garantire una costante supervisione dei lavori, affinché gli stessi vengano portati avanti nel rispetto dei tempi prestabiliti e degli standard qualitativi previsti. Solo così sarà possibile ottenere un risultato finale all’altezza delle aspettative.

Se vuoi aprire il tuo bar e vuoi avere maggiori informazioni su Baron Cafè visita il sito baroncafesrl.com