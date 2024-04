Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Oggi entrano in vigore nuovi aumenti per le sigarette: la lista dei prezzi aggiornati

Il 2024 continua a portare con sé altre sorprese per i fumatori italiani, con l’annuncio di un terzo aumento dei prezzi delle sigarette quest’anno. Dopo le impennate del 20 marzo e del 2 febbraio, a partire da oggi, venerdì 5 aprile 2024, alcuni marchi subiranno ulteriori rincari. La notizia è stata confermata direttamente dal sito dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, che ha fornito un elenco dettagliato delle marche coinvolte e delle nuove tariffe.

Un aumento anticipato dalla Legge di Bilancio

Questo terzo aumento dei prezzi per le sigarette era stato previsto già dall’ultima legge di bilancio, che ha rivisto le accise e i relativi prezzi di vendita al pubblico. Gli aumenti in vigore da oggi riguardano specificamente quei marchi che fino ad ora non avevano subito alcuna maggiorazione nel corso dell’anno.

Ecco una panoramica dei marchi interessati e delle nuove tariffe aggiornate:

MS CLASSIC cartoccio da 20 pezzi: 5,40

MS BIONDE 100’S astuccio da 20 pezzi: 5,70

LIDO BLU astuccio da 20 pezzi: 6,00

MS BIONDE cartoccio da 20 pezzi: 5,40

MS BIONDE astuccio da 20 pezzi: 5,50

ROTHMANS SPECIAL BLUE KS astuccio da 20 pezzi: 6,40

DUNHILL CLUB astuccio da 20 pezzi: 5,30

DUNHILL GOLD astuccio da 20 pezzi: 6,40

Vogue Lilas astuccio da 20 pezzi: €5,50

LUCKY STRIKE ORIGINAL astuccio da 20 pezzi: €5,30

KENT SURROUND astuccio da 20 pezzi: €6,50

LUCKY STRIKE ORIGINAL cartoccio da 20 pezzi: €5,20

Vogue Classique Long Bleue astuccio da 20 pezzi: €5,50

DUNHILL INTERNATIONAL astuccio da 20 pezzi: €7,00

Vogue Bleue astuccio da 20 pezzi: €5,50

ESPORTAZIONE cartoccio da 20 pezzi: €6,00

MS NAZIONALI cartoccio da 20 pezzi: €5,40

DUNHILL CLUB BIANCA astuccio da 20 pezzi: €5,30

DUNHILL RED astuccio da 20 pezzi: €6,40

DUNHILL BLUE astuccio da 20 pezzi: €6,40

MS CHIARE 100’S astuccio da 20 pezzi: €5,70

MS CHIARE astuccio da 20 pezzi: €5,50

MS ROSSE cartoccio da 20 pezzi: €5,40

MS BIANCHE astuccio da 20 pezzi: €5,50

LUCKY STRIKE AMBER astuccio da 20 pezzi: €5,30

Vogue Classique Long Lilas astuccio da 20 pezzi: €5,50

KENT BLUE astuccio da 20 pezzi: €6,50

MS ROSSE astuccio da 20 pezzi: €5,50

ROTHMANS OF LONDON BLUE 20 astuccio da 20 pezzi: €5,00

ROTHMANS OF LONDON SILVER 20 astuccio da 20 pezzi: €5,00

ROTHMANS ESSENCE RED 100’S astuccio da 20 pezzi: €5,20

ROTHMANS OF LONDON BLUE 100 astuccio da 20 pezzi: €5,20

ROTHMANS OF LONDON SILVER 100 astuccio da 20 pezzi: €5,20

ROTHMANS ESSENCE RED cartoccio da 20 pezzi: €5,00

ROTHMANS ESSENCE BLUE KING SIZE cartoccio da 20 pezzi: €5,00

ROTHMANS OF LONDON S-SERIES BLUE astuccio da 20 pezzi: €5,20

ROTHMANS OF LONDON S-SERIES SILVER astuccio da 20 pezzi: €5,20

ROTHMANS OF LONDON WHITE 20’S astuccio da 20 pezzi: €5,00

ROTHMANS ESSENCE SILVER KING SIZE cartoccio da 20 pezzi: €5,00

LUCKY STRIKE SILVER BAY astuccio da 20 pezzi: €5,30

ROTHMANS OF LONDON WHITE 100 astuccio da 20 pezzi: €5,20

LUCKY STRIKE DEMI astuccio da 20 pezzi: €5,30

LUCKY STRIKE ECLIPSE astuccio da 20 pezzi: €5,30

ROTHMANS OF LONDON S-SERIES WHITE astuccio da 20 pezzi: €5,20

LUCKY STRIKE ORIGINAL 100’S astuccio da 20 pezzi: €5,30

ROTHMANS ESSENCE BLUE 100’S astuccio da 20 pezzi: €5,20

Le tariffe indicate sono soggette a modifiche in base alle politiche fiscali del governo e agli aggiornamenti delle accise.

Questo nuovo aumento dei prezzi delle sigarette potrebbe rappresentare un ulteriore onere finanziario per i fumatori italiani, già alle prese col costo della vita in aumento. Allo stesso tempo, si prevede che tali aumenti possano incentivare una diminuzione del consumo di tabacco, incoraggiando i fumatori a considerare alternative più salutari o ad abbandonare del tutto il vizio.

Oltre all’impatto finanziario sugli acquirenti, questi aumenti dei prezzi delle sigarette potrebbero avere anche conseguenze economiche più ampie, influenzando le entrate del settore del tabacco e le politiche sanitarie nazionali.