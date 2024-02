Milano Fashion Week, un business da 70 milioni: quanto vale la moda italiana

La Milano Fashion Week è un'occasione di esposizione per la moda italiana, settore in forte crescita

Nella settimana tra il 20 e il 26 febbraio 2024 Milano ospiterà come ogni anno la Fashion Week, uno degli eventi di moda più importanti al mondo. La città lombarda sarà al centro di eventi e passerelle e vi arriveranno migliaia di persone per lavorare o assistere alle presentazioni delle nuove collezioni. Ogni anno la Fashion Week porta oltre 70 milioni di euro nel capoluogo meneghino, risollevando soprattutto il settore dello shopping.

La Fashion Week è però anche il principale mezzo tramite cui la moda italiana si espone al pubblico internazionale. Lo scorso anno il fatturato del settore è arrivato a superare i 100 miliardi di euro, crescendo significativamente rispetto al 2022.

Milano Fashion Week: quanto vale l’evento

La Milano Fashion Week è l’evento più importante per la moda in Italia. Quest’anno si sta svolge tra il 20 e il 26 febbraio, con grandi eventi e passerelle che coinvolgono tutte le principali case di moda presenti. Per la città rappresenta non solo un’importante vetrina, ma anche un’occasione economica significativa. Secondo i dati elaborati nel 2023 dall’Ufficio studi di Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, l’indotto è pari a circa 70 milioni di euro.

La ricaduta include soprattutto la zona dell’area metropolitana di Milano, che assorbe 52,6 milioni di euro. A beneficiare di più dell’indotto è il settore dell’ospitalità, che si ritrova ad accogliere le migliaia di persone coinvolte nell’organizzazione degli eventi presenti in tutta la città. In totale su queste attività produttive si riversano circa 42,6 milioni di euro. Il secondo segmento più interessato è la ristorazione, che però ricava meno della metà rispetto agli hotel, circa 20 milioni.

Si tratta anche di un evento in costante crescita, dopo le difficoltà del periodo pandemico. Rispetto al 2022, lo scorso anno la Milano Fashion Week ha visto crescere i visitatori sia stranieri, con un +15%, che italiani, +11%. In media gli arrivi sono aumentati del 13%, con una spesa media di 1539 euro, un aumento del 7% sull’anno precedente.

La moda in Italia: fatturato e importanza

La Fashion Week è anche un momento di grande esposizione mediatica, nazionale e internazionale, per un settore importante in Italia come quello della moda. nel 2023 il fatturato delle aziende di questo segmento è cresciuto del 4,5% e ha sfondato i 100 miliardi di euro totali, attestandosi a 103. Questo è avvenuto al netto di un’inflazione che per i capi di abbigliamento è rimasta relativamente bassa, tra l’1% e il 3%.

Un settore, quello della moda, che rappresenta anche un esempio di esportazioni di qualità verso l’estero. Nei primi 5 mesi del 2023 le vendite di capi di abbigliamento e accessori verso altri Paesi sono cresciute del 7,4%, mentre l’export in generale si è fermato al 4,8%. Particolarmente positivo nel periodo il risultato della moda femminile: +11,4%.

Si tratta di dati molto significativi soprattutto perché paragonati a un anno, il 2022, tra i migliori di sempre per le esportazioni della moda italiana. Per la prima volta il ricavato dalla vendita dei prodotti del settore verso l’estero aveva superato gli 80 miliardi di euro, riprendendosi pienamente dal periodo pandemico. La crescita è dunque rallentata, come però era atteso dopo il difficile periodo tra il 2020 e i 2021.