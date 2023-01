Italia come la California: il progetto per la nostra Silicon Valley

La Sicilia diventerà la Silicon Valley dell’Europa. Ne è convinto il ministro Adolfo Urso, titolare del dicastero delle Imprese e del Made in Italy (ex Sviluppo economico), che a Catania ha incontrato i giornalisti al termine di una visita al cantiere dell’impianto integrato Wafer Sic, di proprietà di STMicroelectronics. Nel sito si produrranno substrati in carburo di silicio. Nel distretto dell’Etna Valley operano già importanti società multinazionali dell’elettronica e dei semiconduttori, e il Governo è intenzionato a schiacciare l’acceleratore per la trasformazione dell’area, investendo sul settore e cercando di incentivare gli investimenti dei privati.

La scommessa sulla Silicon Valley italiana per rilanciare il Mezzogiorno e la Sicilia

La Silicon Valley siciliana sarà “capace di competere a livello globale”, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. “Siamo convinti” che sia necessario puntare tutto su questa scommessa per l’Italia. Non è un caso che questa “sia la mia prima visita a uno stabilimento produttivo”, dopo 100 giorni trascorsi a “rimettere in moto la politica industriale del nostro Paese” e a fare i conti con “dossier particolarmente scottanti”.

“Oggi si parte per evidenziare all’Italia e all’Europa quale è la scommessa del nostro Paese”, ovvero quella del settore dei semiconduttori. Nuovi investimenti in questo senso cambieranno soprattutto il futuro dell’industria manifatturiera italiana, ha precisato il ministro dell’ex Mise, con il “pieno sostegno del Governo” e il rilancio del Mezzogiorno, che “parte da qui”.

L’idea dell’Esecutivo è quella di avere uno “Stato stratega” che possa far crescere i campioni europei che vogliono diventare campioni internazionali. E proprio nell’Etna Valley, in Sicilia, nel profondo Sud del Paese, “dove sembrava più difficile” si sta sviluppando quello che potrebbe diventare il più grande polo di sviluppo per il carburo di silicio a livello continentale e comunque un “modello a livello globale”.

Spettro della recessione sulla Sicilia, l’inflazione è ancora altissima nell’isola

E se la scommessa del Governo prevede un futuro roseo per Catania e per tutta la Sicilia, sull’isola incombe invece lo spettro della recessione, con l’economia in caduta libera. La regione ha subito un calo del Pil dello 0,3%, con un ribaltamento di quanto previsto a luglio 2022, quando era prevista una crescita del 2,6%. I dati allarmanti sono emersi dalla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale del triennio 2023-2025 approvata dalla Giunta e ora trasmessa all’Assemblea siciliana.

La recessione prevista rappresenta il riflesso, si legge nel documento, dell’indebolimento dell’attività economica, principalmente attribuibile ai minori consumi da parte delle famiglie e alla riduzione degli investimenti delle imprese in macchinari e attrezzature, a causa dell’impatto dell’inflazione sul reddito disponibile e della maggiore incertezza nelle aspettative.

A questo si aggiunge anche l’aumento dei costi di finanziamento indotto dal rialzo dei tassi d’interessa da parte della Banca Centrale Europea, di cui vi abbiamo parlato qua. Si tratta di fattori che stanno incidendo negativamente sul volume degli scambi internazionali, a sua volta influente, come domanda estera, sul sistema produttivo regionale. L’inflazione ha mostrato a novembre 2023 una variazione pari al 14,3% su base annuale, con una dinamica decisamente più elevata rispetto al resto del Paese.

Puntare sempre di più sulla Etna Valley non solo servirà a far rinascere l’economia siciliana, ma anche anche a rilanciare il ruolo dell’Italia nella produzione di semiconduttori, rendendo l’Europa indipendente dall’Asia, come previsto dal Chips Act che trovate qua. E chissà che anche in Sicilia non si inizi a guadagnare come in California. Qua vi abbiamo svelato quanto guadagna chi lavora nella Silicon Valley.