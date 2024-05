Sono tante le applicazioni per Android e iOS pensate per aiutare gli utenti a gestire il bilancio familiare e i risparmi personali: ecco le migliori scaricabili

Gestire i soldi può essere una sfida, ma grazie alla tecnologia moderna nascono ogni giorno strumenti che semplificano notevolmente questo compito. Le applicazioni dedicate alla gestione finanziaria personale offrono una gamma di funzioni e caratteristiche che possono aiutare individui e intere famiglie a tenere sotto controllo il bilancio in modo efficiente e organizzato.

Le funzioni dell’app per il bilancio familiare

Ogni app ha ovviamente caratteristiche e funzioni peculiari. Tra le più comuni e utili da ricercare in un fedele alleato quotidiano nella gestione del bilancio familiare ci sono sicuramente queste:

monitoraggio delle spese, con la possibilità di registrare ogni acquisto e categorizzarlo;

compilazione di report mensili o settimanali che mostrano dove vanno a finire i soldi;

impostazione di limiti di spesa per diverse categorie, con notifiche personalizzate;

collegamento ai conti bancari per importare le transazioni in automatico;

pianificazione dei risparmi con obiettivi specifici, ad esempio una vacanza, l’acquisto di una nuova auto o un fondo di emergenza;

gestione delle bollette e dei pagamenti ricorrenti, come il mutuo o l’affitto, con promemoria a ridosso delle scadenze.

Perché usare app per il bilancio familiare?

Sono tanti i vantaggi di utilizzare applicazioni per gestire i fondi personali o dell’intera famiglia. Anzitutto la comodità, dato che sono accessibili da qualsiasi dispositivo e permettono agli utenti di controllare le finanze ovunque e in qualsiasi momento, al contrario di registri cartacei.

Grazie alle automazioni viene ridotto il tempo per monitorare le finanze, senza la necessità di aggiungere manualmente ogni transazione digitale o ogni pagamento ricorrente. Diversamente da quaderni e libretti per il budget, poi, le app garantiscono la massima personalizzazione, per adattarsi alle necessità dei vari utenti.

Tenere traccia delle spese si traduce di un ottimo esercizio di educazione finanziaria per imparare a gestire meglio i soldi e pianificare il futuro, riducendo lo stress e riuscendo finalmente a risparmiare senza complicati calcoli e senza sprecare carta.

Home banking o app di terze parti?

Per gestire i conti familiari ci sono diverse opzioni sia sull’App Store dei dispositivi iOS che su Google Play per i dispositivi Android. Vediamo alcune delle app più utilizzate e apprezzate dagli utenti. Si tratta di quelle con le recensioni più alte e raccomandate dalla stampa di settore e dai curator delle collezioni dei due store digitali.

Una valida alternativa è rappresentata dalle app di home banking ufficiali dei vari istituti, ormai sempre più “accessoriate” grazie a funzioni come grafici e il raggruppamento delle spese per categoria. Prima di scaricare un software di terze parti, dunque, si può controllare se quello della propria banca è adatto alle esigenze della famiglia e agli obiettivi di risparmio che ci siamo posti.

Monefy su Android e iOS

Monefy è un’app progettata per facilitare il monitoraggio delle spese quotidiane ed essere utilizzata anche dalle persone meno avvezze alla tecnologia, grazie a un’interfaccia utente intuitiva e ridotta alle funzioni essenziali. Per aggiungere una nuova spesa basta un solo clic e l’inserimento dell’importo, senza la necessità di compilare ulteriori dati.

Supporta più valute e permette di sincronizzare i dati su vari dispositivi, consentendo la gestione condivisa del bilancio familiare. L’applicazione offre anche la possibilità di visualizzare le spese tramite grafici chiari e dettagliati e di personalizzare le categorie di spesa.

La sincronizzazione dei dati avviene in modo sicuro tramite Google Drive o Dropbox, e sono disponibili funzioni di backup ed esportazione dei dati. Altre funzionalità includono la protezione con passkey, il supporto di più account e una calcolatrice incorporata. Monefy si presenta quindi come uno strumento versatile per chi desidera un controllo preciso e immediato del proprio bilancio familiare.

Toshl Finance per Android e iPhone

Toshl Finance consente di tenere traccia di tutte le carte di credito, i conti correnti bancari e il denaro contante in un unico posto, collegando automaticamente oltre 13mila diversi conti bancari e servizi in Italia e nel mondo. Tra le banche supportate ci sono Intesa Sanpaolo, UniCredit, CheBanca!, ING Direct, Credito Emiliano, Banca Fineco, Monte dei Paschi di Siena, Banca Mediolanum e Banco Popolare.

È possibile aggiungere dettagli alle voci di spesa, come tag multipli e posizione, impostare pagamenti ricorrenti e promemoria con notifiche. Le foto delle ricevute possono essere salvate per una facile gestione delle note di spesa. I dati possono essere importati dai file dei servizi di banking online in formato CSV, Excel, QIF, QFX, OFX tramite l’applicazione web.

Con Toshl Finance è possibile consultare utili grafici – a torta, ad esempio – per una panoramica di come viene speso il denaro ogni mese e per monitorare quanto rimane da spendere per rispettare il bilancio. L’applicazione permette di creare budget per tutte le spese o filtrati per categorie, tag o conti, con notifiche di avvertimento all’approssimarsi dei limiti di budget.

La sincronizzazione con più dispositivi mobili è automatica e consente di utilizzare l’app su un numero illimitato di device, su più piattaforme mobili, garantendo il backup automatico e la sicurezza dei dati. Toshl Finance offre anche due piani di abbonamento avanzati: Toshl Pro e Toshl Medici.

MoneyCoach per i dispositivi Apple

MoneyCoach è un’app pensata per l’ambiente Apple, e dunque i dispositivi con MacOS, iOS, iPad OS e watchOS, che mira a migliorare le abitudini finanziarie degli utenti e a promuovere una maggiore consapevolezza economica. La versione Premium include budget intelligenti individuali, che possono aiutare a risparmiare fino a 2000 € ogni anno.

Tra le funzionalità principali di MoneyCoach c’è la possibilità di condividere i dati con membri della famiglia utilizzando ID Apple diversi, obiettivi finanziari intelligenti e la creazione di budget che facilitano il risparmio. I widget permettono di visualizzare gli obiettivi direttamente dalla schermata principale, mentre il patrimonio netto in tempo reale consente di monitorare la situazione finanziaria complessiva.

L’app supporta la creazione di conti di risparmio, l’importazione di dati tramite CSV, e l’utilizzo di TouchID e FaceID per una maggiore sicurezza. Tra le caratteristiche aggiuntive vi sono la versione per Apple Watch, che consente l’immissione rapida dei movimenti finanziari, rapporti avanzati per comprendere meglio le abitudini di spesa, la gestione dei tassi di cambio in tempo reale e l’abbinamento a Apple Pay per evitare di inserire manualmente ogni transazione.