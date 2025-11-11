Franco Di Sarro, fondatore e CEO di Nexo Studios, è il nuovo ospite de “Il potere del dialogo”, la rubrica di video-interviste di QuiFinanza.

Classe 1990, Andrea Bertolucci è un giornalista e autore specializzato in cultura giovanile, lifestyle, società ed economia dell’intrattenimento. La sua attività professionale lo ha avvicinato negli anni ad alcune tra le principali redazioni televisive e web nazionali. Andrea è considerato uno dei maggiori esperti di cultura Trap nel nostro Paese.

La trasformazione digitale dell’audiovisivo sta ridefinendo il modo in cui consumiamo, produciamo e viviamo i contenuti. L’incontro tra innovazione tecnologica e linguaggio non è più un semplice trend, ma un nuovo paradigma industriale: oggi raccontare una storia significa saper dialogare con le piattaforme, le community e i dati, senza perdere la forza dell’esperienza umana e collettiva.

È in questo scenario che si inserisce il lavoro di Franco Di Sarro, fondatore e CEO di Nexo Studios, una realtà italiana che ha portato il cinema, l’arte e la cultura dentro lo streaming con un approccio unico. Con progetti come Nexo+, la piattaforma dedicata ai contenuti culturali, Di Sarro ha unito tradizione e innovazione, costruendo un ecosistema che valorizza la qualità e la curiosità come leve di crescita sostenibile.

Franco di Sarro è il nuovo ospite de “Il potere del dialogo”, la rubrica di video-interviste di QuiFinanza.