È possibile tornare nel proprio Comune per le elezioni europee a prezzo ridotto: ecco come ottenere uno sconto per i viaggi di andata e ritorno

É quasi tempo di elezioni europee e, dunque, molti italiani sono chiamati a organizzare degli spostamenti in lungo e in largo per lo stivale. Il ritorno forzato nel proprio Comune di residenza per esercitare un diritto è un tema dibattuto e in evoluzione. Allo stato attuale è ancora necessario farlo, ma sono previste delle agevolazioni, a determinate condizioni. Ecco gli sconti di cui è possibile usufruire e come.

Il ministero dell’Interno ha ben spiegato quelle che sono le agevolazioni tariffarie previste per differenti tipi di spostamenti, in riferimento agli elettori interessati costretti a tornare nel proprio Comune per il turno elettorale di giugno 2024.

Viaggio in treno: sconti

Sono due le tipologie di riduzione dei prezzi previste da Trenitalia. Ferrovie dello Stato garantisce un 70% di sconto su quello che è il prezzo base dei Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte (servizio cuccette compreso). Per quanto riguarda i treni regionali, invece, il costo viene abbattuto del 60%.

Come detto, esistono delle condizioni da rispettare. Le riduzioni sono applicabili unicamente per i viaggi di andata e ritorno. Il viaggio dovrà essere in seconda classe e con servizio Standard. Per quanto riguarda il calendario, invece, l’andata sarà consentita, con sconto, unicamente a partire dal decimo giorno prima della votazione. Il ritorno, invece, fino alle ore 24 del decimo giorno dopo le elezioni europee. In termini pratici, dunque, si potrà partire dal 27 maggio, per poi dover indicare il ritorno al massimo entro il 19 giugno.

Lo sconto potrà essere ottenuto nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate. Il motivo? Occorrerà presentare sia il documento di identità in corso di validità che la tessera elettorale. Un procedimento che lascia prevedere, facilmente, lunghe code.

Non soltanto Trenitalia garantisce sconti. Italo ha spiegato il proprio piano riduzioni, pari al 60% con tariffa Economy o Flex, in ambiente Smart. Il tutto attraverso il sito dell’azienda. Anche in questo caso il calendario è ben preciso. La partenza deve avvenire tra il 30 maggio e il 9 giugno. Il ritorno, invece, tra l’8 e il 19 giugno. Per garantirsi il taglio del prezzo, è bene ricordarlo, si dovrà cliccare sul tasto “Acquista con sconto elezioni” presente sul sito.

La richiesta dei documenti avverrà a bordo, con esibizione del documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria all’andata all’andata e al ritorno. Durante il secondo viaggio, però, occorrerà evidenziare l’attestazione dell’avvenuta votazione.

Tutti gli altri sconti

Per questioni di tempi e spese, i viaggi in treno sono sempre quelli favoriti per il ritorno nel proprio Comune per le votazioni. Ciò non vuol dire, però, che non esistano alternative. Via mare è possibile ottenere uno sconto del 60% con Grimaldi Euromed, Compagnia Italiana di Navigazione, Società Navigazione Siciliana e NLG – Navigazione Libera del Golfo.

In auto, invece, scatterà l’esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale. Le Concessionarie autostradali hanno aderito alla richiesta, come spiegato dall’A.I.S.C.A.T. nei giorni scorsi. L’unica esclusione è rappresentata dalle autostrade controllate con sistema di esenzione di tipo “aperto”. Ciò vale per gli italiani elettori residenti all’estero, tanto per l’andata quanto per il ritorno.

Offerta che scatterà dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente le elezioni (1 giugno) e, per il rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle elezioni (14 giugno).

Chi volesse volare per raggiungere il proprio Comune, invece, potrà salire a bordo di ITA Airways, con sconto di 40 euro per tutti i biglietti dal costo superiore ai 41 euro. Il tutto non è cumulabile ad altri sconti, è applicabile a ticket di andata e ritorno, ma si esclude dal conto l’insieme di tasse e supplementi.