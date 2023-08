Veicoli elettrici: come cambieranno le stazioni di servizio?

Fonte: iStock

Il numero totale di veicoli elettrici venduti a livello globale è aumentato del 55% su base annua nel 2022, con oltre 10,5 milioni di veicoli elettrici venduti. Inoltre, i veicoli elettrici hanno rappresentato circa il 13% delle vendite globali di veicoli passeggeri nel 2022, in crescita rispetto all’8,3% nel 2021. A parte l’accettazione da parte dei consumatori, la crescita delle vendite di veicoli elettrici è in gran parte guidata dai provvedimenti dei governi in giro per il mondo, dagli obiettivi di elettrificazione e dagli incentivi per la costruzione di infrastrutture di supporto. Ad esempio, l’Unione Europea ha approvato il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2035 in poi, insieme a nuovi standard di emissione più severi per auto e furgoni, mentre l’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti (combinato con l’adozione della regola Advanced Clean Cars II della California da parte di un certo numero di stati) potrebbe comportare un aumento sostanziale della quota di mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Le nuove sfide per gli operatori del settore

Tutto ciò apre delle grandi sfide per tutti gli attori in gioco, dai consumatori ai produttori di veicoli, dagli Stati a chi si occupa dell’infrastruttura di ricarica. Proprio quest’ultima potrebbe essere un nodo critico, oltre che un punto di svolta per come conosciamo oggi le pompe di benzina. Secondo un recente report di DBRS Morningstar, gli operatori attivi nel campo del rifornimento carburanti si troveranno ad affrontare principalmente tre sfide: requisiti di investimento significativi, intensificazione della concorrenza, cambiamento dei modelli di business e operativi (stazioni urbane vs autostrade).

La mancanza di un’infrastruttura di ricarica facilmente accessibile, veloce e affidabile una delle principali sfide per l’adozione dei veicoli elettrici secondo un rapporto dell’International Energy Agency, alla fine del 2022 c’erano 2,7 milioni di punti di ricarica pubblici in tutto il mondo, un aumento del 55% rispetto allo stock del 2021, e si prevede che crescerà di un altro 35% nel 2023, con Cina, Europa e Nord America che continuano a investire pesantemente nel lancio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Nonostante questa rapida crescita (da una base piccola), è improbabile che questa transizione dalla vendita di prodotti a base di combustibili fossili abbia un impatto profondo sul settore del petrolio e del gas nel breve-medio termine, secondo DBRS Morningstar, e gli operatori delle stazioni di servizio dovrebbero avere il tempo di adottare un approccio equilibrato quando si tratta di adeguare la propria infrastruttura complessiva e l’offerta di servizi. Dovranno comunque affrontare sfide significative: il numero delle stazioni di servizio ha già registrato un rapido calo in Europa e Nord America negli ultimi due decenni a causa dell’intensa concorrenza e dei margini inferiori, e la transizione alla ricarica dei veicoli elettrici potrebbe comportare ulteriori cali e consolidamento nel settore.

Cosa comporta per gli operatori delle stazioni di servizio?

Affinché gli operatori delle stazioni di servizio rimangano rilevanti, devono adattare e rendere la propria attività a prova di futuro, affrontando una serie di sfide chiave. In risposta alla transizione, i grandi gestori di stazioni di servizio, così come le più grandi compagnie petrolifere e del gas del mondo, come BP, Shell, Exxon e Chevron, hanno tutti iniziato a fare notevoli investimenti nelle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Sebbene questi requisiti di investimento siano significativi, gli operatori delle stazioni di servizio potrebbero beneficiare di incentivi governativi ed è probabile che formino partnership con fornitori di servizi di terze parti per l’installazione, la manutenzione e la riparazione, il che potrebbe ridurre il loro onere di investimento.

DBRS Morningstar segnala inoltre che, mentre le vendite di carburanti sono attualmente il principale driver del traffico, una parte considerevole delle vendite complessive per i gestori di stazioni di servizio è già derivata da prodotti e servizi accessori più redditizi, come le offerte convenience e alimentari, nonché le offerte relative a servizi come l’autolavaggio. Dati i tempi più lunghi per la ricarica dei veicoli elettrici, combinati con posizioni convenienti, lunghi orari di apertura e facilità di parcheggio, le stazioni di servizio potrebbero essere sempre più adatte per la vendita di una gamma più ampia di prodotti, dagli snack e pasti pronti a spese più grandi.

Aumenta la concorrenza

Per quanto riguarda la concorrenza, gli operatori delle stazioni di servizio saranno in concorrenza anche con i punti di ricarica installati dal governo, con le utility che entrano nel mercato, nonché i punti di ricarica situati presso rivenditori e altri luoghi di destinazione. Per ultimo, a seconda dell’evoluzione del panorama competitivo, le stazioni di servizio potranno evolversi in modo diverso a seconda della loro posizione, della capacità di offrire valore o servizi aggiuntivi e del profilo della loro base di clienti. A causa del loro volume elevato e delle limitate alternative nelle vicinanze, è più probabile che le stazioni di servizio autostradali siano adatte per l’implementazione dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici e i governi sono più propensi a prendere in considerazione modelli di partenariato pubblico-privato per lo sviluppo o l’espansione dell’infrastruttura di ricarica in questi luoghi. Le stazioni di servizio urbane, in particolare quelle con spazio limitato e nessun altro valore o offerta di servizi, sono più vulnerabili.