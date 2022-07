Stop gas: case fredde e coprifuoco, pronto piano shock per l’inverno

(L-R) Italian Undersecretary to the Presidency of the Council of Ministers Roberto Garofoli, Italian Prime Minister Mario Draghi, Italian Minister of Ecological Transition Roberto Cingolani. and Italian. Economy Minister Daniele Franco, during a press conference at the end of the Council of Ministers, to illustrate the new measures to combat expensive energy and economic effects of the crisis in Ukraine, at the Multifunctional Hall of the Presidency of the Council of Ministers in Rome, Italy, 18 March 2022. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

La situazione al momento non desta preoccupazione immediata per i tecnici, considerando che la richiesta giornaliera è oggi di 155 milioni di metri cubi e la disponibilità di 195 milioni di metri cubi. Di questo passo, per superare i mesi più freddi, sarà però necessario destinare tutto il gas ora inutilizzato allo stoccaggio almeno fino alla fine dell’anno, considerando che oggi i siti sono pieni al 54%.

A destare apprensione è però una nuova mossa di Mosca, che potrebbe ridurre ulteriormente gli approvvigionamenti. Già nei prossimi giorni il Ministero della Transizione ecologica potrebbe agire con misure mirate ad abbassare i consumi industriali e domestici. E il Governo potrebbe anche optare per decretare lo stato di preallarme e poi lo stato di allarme.

La Russia chiude i rubinetti

La Russia riduce di un terzo le forniture all’Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. E’ quanto si evince da una nota dell’Eni. “Gazprom – scrive la compagnia italiana – ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi”. Dunque, già da oggi 11 luglio 2022, la Russia ha tagliato le forniture dirette all’Italia.

Le misure del Governo per risparmiare il gas: cosa potrebbe cambiare

Il primo passo sarebbe quello di invitare le industrie, attraverso il trasportatore Snam, a limitare volontariamente i consumi, come prevedono i contratti di fornitura. In caso di attuazione del piano emergenziale, inoltre, in prima battuta spetterebbe agli operatori, come Eni, emanare misure per il risparmio delle materie energetiche e aumentare le importazioni, riducendo la domanda totale e impiegando combustibili alternativi negli impianti industriali.

In caso di urgenza, però, il Comitato emergenza gas avvertirebbe immediatamente il ministro Roberto Cingolani, che a sua volta potrebbe emanare, in autonomia, un decreto che avrebbe effetti anche sui cittadini e le imprese.

Il piano è pronto

Un piano operativo sarebbe già nero su bianco, secondo quanto scrive Roberta Amoruso sul Messaggero. Nel piano case, si ipotizza di abbassare di due gradi la temperatura dei climatizzatori e del teleriscaldamento (fino a 19 gradi per i termosifoni e a 27 gradi nel caso dei condizionatori estivi). E’ prevista anche la riduzione dell’orario di accensione, visto che il grosso dei consumi residenziali deriva proprio dal capitolo riscaldamento. E si ipotizza il coprifuoco la sera per l’illuminazione.

Le città

Poi c’è il piano città, alle quali è richiesto di ridurre l’illuminazione pubblica fino al 40%. Il che vuol dire accendere un lampione su due di notte. Ma in casi estremi anche gli uffici pubblici potrebbero chiudere in anticipo, alle 17,30. A loro volta, i negozi potrebbero dover anticipare la chiusura alle 19. Infine, anche i locali potrebbero andare incontro al coprifuoco alle 23.

In caso di stop totale del gas dalla Russia, infatti, non basterebbe nemmeno il riempimento totale degli stoccaggi né il gas liquefatto in arrivo in più dagli Usa e il massimo utilizzo dei gasdotti Tap (che fa arrivare il gas dall’Azerbaijan) e Transmed (che trasporta il metano dall’Algeria). Anche tenendo conto che i nuovi rigassificatori saranno operativi solo dal 2023.