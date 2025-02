Soluzioni flessibili per il noleggio delle auto aziendali, a breve e medio termine

Fonte: iStock

Nel panorama economico di oggi la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti rappresenta una delle sfide principali per le imprese di ogni settore e tipologia. La mobilità aziendale, in particolare, è uno degli ambiti in cui la flessibilità è diventata indispensabile, sia per ottimizzare i costi che per rispondere prontamente a esigenze operative specifiche. Che si tratti di garantire veicoli di rappresentanza per eventi e fiere, gestire trasferte improvvise di dipendenti, fornire soluzioni temporanee in attesa di flotte definitive o per ovviare a un problema momentaneo, il noleggio auto a breve e medio termine continua a risultare una scelta strategica per molte aziende.

In questo contesto, l’autonoleggio Valenti Omar, storica azienda (con oltre 45 anni di esperienza nel settore automotive) con sede a Bergamo, si distingue per un’offerta di servizi studiati su misura per le esigenze delle imprese. Si tratta di una ditta che ha saputo evolversi e anticipare le tendenze del mercato, offrendo soluzioni che mettono il cliente al centro. Grazie a una flotta diversificata e a un approccio basato sulla personalizzazione, questa realtà è oggi un punto di riferimento per le aziende delle province di Bergamo, Brescia e Milano che necessitano di una soluzione affidabile per la gestione temporanea della mobilità.

Il mercato del noleggio auto in Italia nel 2024

Il settore del noleggio auto in Italia ha registrato andamenti altalenanti nel 2024. In particolare, il noleggio a breve termine si è confermato una soluzione chiave per molte imprese che cercano flessibilità e rapidità nel rispondere a necessità temporanee di mobilità. Secondo i dati forniti da ANIASA e Dataforce, le immatricolazioni di veicoli destinati al noleggio a breve termine sono cresciute del 14,57%, raggiungendo quasi 100 mila unità. Questo aumento, che ha interessato soprattutto i veicoli più compatti e i modelli ibridi, riflette una maggiore attenzione delle aziende verso soluzioni efficienti e sostenibili.

A trainare questa crescita sono state principalmente le piccole e medie imprese, ma anche officine, carrozzerie e concessionarie, che trovano nel noleggio temporaneo un alleato per rispondere alle richieste immediate dei loro clienti. Eventi aziendali, fiere, trasferte e la necessità di auto sostitutive rappresentano le principali situazioni in cui il noleggio a breve termine si dimostra essenziale. Il mercato non è però privo di sfide: la crescente inflazione e l’incertezza economica hanno reso più difficile per alcune realtà aziendali investire in flotte proprie, spingendole verso soluzioni più flessibili e meno onerose, come appunto il noleggio a breve e medio termine.

Questo trend ha favorito una maggiore diversificazione dell’offerta da parte delle aziende di autonoleggio, che oggi competono non solo sulla qualità dei servizi, ma anche sulla personalizzazione e sulla capacità di rispondere a esigenze specifiche dei clienti. Per le aziende che non vogliono impegnarsi in contratti di lungo termine, il noleggio a breve e medio termine diventa una scelta non solo economica, ma anche strategica per ottimizzare le risorse e affrontare con più tranquillità il futuro.

In questo contesto, aziende come l’autonoleggio Valenti Omar si posizionano in modo strategico e funzionale, grazie a un approccio che combina flessibilità operativa, attenzione al cliente e un’offerta varia adatta a rispondere alle richieste di una vasta tipologia di clienti.

Un partner affidabile per le aziende

Fondata nel 1978 a Bergamo, l’azienda rappresenta un esempio di come un’attività possa evolversi, innovare e crescere adattandosi ai cambiamenti del mercato. La ditta ha avuto inizio con Omero Valenti, che ha aperto un’officina specializzata come elettrauto e fin da subito ha dato attenzione alle necessità dei clienti, cercando sempre di anticipare le tendenze del settore automotive. Negli anni, l’azienda si è trasformata ampliando costantemente i propri servizi per rispondere a nuove richieste, dalla manutenzione meccanica all’installazione di climatizzatori per auto, fino al noleggio di veicoli per aziende.

Inoltre, l’azienda si distingue per la capacità di fornire un servizio personalizzato, che va oltre le offerte standard del mercato. Con tre sedi operative – a Bergamo, Pedrengo e Alzano Lombardo – la struttura è in grado di servire in modo capillare le province di Bergamo, Brescia e Milano. L’azienda risponde con efficienza e rapidità alle necessità delle imprese locali e nazionali, ma l’approccio di Valenti Omar si basa principalmente sulla creazione di un rapporto di fiducia con il cliente.

Non si tratta difatti semplicemente di fornire un veicolo e di un “semplice” noleggio auto per aziende ma di offrire una soluzione: che si tratti di un berlina per rappresentanza aziendale, un SUV per trasferte più complesse o una city car per attività nei centri urbani, ogni esigenza viene attentamente analizzata per proporre l’opzione migliore. La flotta aziendale, composta da circa 15 modelli tra city car, berline e SUV, viene costantemente aggiornata per garantire sicurezza, comfort e prestazioni elevate. C’è inoltre la possibilità di noleggiare veicoli ibridi, il che dimostra l’attenzione dell’azienda verso la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, elementi sempre più centrali nelle scelte delle imprese.

Ovviamente il lavoro non si conclude con il noleggio, dato che l’azienda garantisce ad esempio anche l’assistenza clienti e il ritiro e la consegna dei veicoli direttamente presso la sede del cliente (quando logisticamente possibile). Nel caso in cui fosse necessario o molto importante per esigenze specifiche, l’adattabilità permette all’azienda persino di riuscire a reperire veicoli fuori flotta, come modelli particolari o con sistemi di alimentazione diversi.

La filosofia aziendale

L’autonoleggio ha una visione ben definita: mettere il cliente al centro di ogni scelta e di ogni servizio. Una filosofia che il fondatore, Omero Valenti, sintetizza con un semplice ma significativo concetto: «Se mi chiedessero che lavoro fai? risponderei Problem Solving. Mi piace ascoltare le persone, capire le loro necessità, ovviamente nell’ambito dell’automotive, e cercare di esaudirle».

La filosofia aziendale si traduce in un impegno costante verso la qualità, l’efficienza e la flessibilità, limitandosi non solo a fornire un servizio, ma provando anche ad anticipare i bisogni del cliente, proponendo soluzioni su misura che vadano oltre le aspettative. Questa attitudine è ben evidenziata dalla personalizzazione dei pacchetti di noleggio, dalla possibilità di scegliere veicoli fuori flotta per esigenze particolari e dall’attenzione al rapporto umano, considerato un valore aggiunto tanto quanto la qualità del servizio tecnico.