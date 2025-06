iStock Quale conviene scegliere tra noleggio a lungo termine e acquisto auto e perchè

Il prezzo delle automobili negli ultimi tempi è cresciuto sempre di più così come quello dell’assicurazione e del bollo auto. Proprio per questo la domanda che sorge spontanea è se conviene ancora comprare un’auto propria o se è meglio optare per il noleggio a lungo termine.

Rispondere a tale quesito non è semplice perché bisogna considerare diversi fattori come i costi di manutenzione del veicolo, il chilometraggio, le proprie esigenze personali nonché il budget che si ha a disposizione e la flessibilità che si desidera avere. Solo valutando tali fattori è possibile scegliere in modo consapevole la formula più adatta al proprio stile di vita e ovviamente al proprio portafoglio.

I vantaggi e svantaggi di acquistare un’automobile

Acquistare un’automobile è il sogno di molti. Prima di optare per tale scelta, però, è necessario capire quali sono i costi iniziali e quali le spese ricorrenti. È necessario inoltre valutare le proprie esigenze di mobilità, per quante ore al giorno si dovrebbe utilizzare il veicolo e il budget economico che si possiede.

I vantaggi di acquistare un’auto sono sicuramente i seguenti:

godere della proprietà del veicolo che quindi si può usare quando si vuole e rivendere quando più fa comodo;

nessun limite di chilometraggio in quanto molte formule di noleggio impongono delle penali se si superano determinati chilometri;

personalizzazione totale in quanto si può modificare il veicolo a proprio piacimento installando anche degli accessori dopo l’acquisto;

risparmio a lungo termine, soprattutto se l’auto si mantiene per diversi anni.

Ci sono però anche degli svantaggi se si opta per l’acquisto di un’automobile come:

l’investimento iniziale che può essere alto, chi non dispone di liquidità sufficiente deve quindi ricorrere a finanziamenti per i quali spesso si pagano interessi;

i costi di manutenzione per i tagliandi, le riparazioni, gli pneumatici e le revisioni;

la svalutazione dell’auto dopo i primi anni per cui venderla non risulta molto vantaggioso;

la responsabilità e la gestione burocratica.

Come funziona il noleggio auto a lungo termine

Se si opta per un noleggio auto a lungo termine non è necessario acquistare un’automobile. Si paga una quota fissa ogni mese e si può utilizzare il veicolo per un periodo stabilito come se fosse in affitto.

Il funzionamento è il seguente:

si sceglie il modello di auto che si vuole tra quelli disponibili, come ad esempio Fiat 500 o Peugeot 2008;

si firma il contratto.

Quest’ultimo riporta la durata di utilizzo dell’automobile, il canone mensile, il chilometraggio concordato e i servizi inclusi come ad esempio l’assistenza stradale o l’assicurazione. Quando il contratto termina, poi, non è necessario vendere il veicolo. Basta riconsegnarlo e poi decidere se:

noleggiare una nuova auto con un nuovo contratto;

smettere di noleggiare.

Ecco un esempio:

Giacomo vorrebbe una Fiat Panda nuova di 15.000 euro ma non può acquistarla perché non ha denaro sufficiente. Decide quindi di optare per un noleggio a lungo termine di 3 anni con chilometraggio massimo annuale di 15.000 Km e con servizi inclusi quali il soccorso stradale, manutenzione, bollo e assicurazione. Gli vengono quindi chiesti 280 euro al mese che saranno tali se non supererà i chilometri previsti. Pagherà quindi solo quella cifra per 3 anni e poi potrà restituire il veicolo e sceglierne uno nuovo.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del noleggio auto a lungo termine

I vantaggi di un noleggio auto a lungo termine sono i seguenti:

non si hanno sorprese nei costi in quanto si paga sempre lo stesso canone, tutto incluso;

non ci si deve preoccupare di rivendere il veicolo perché alla fine del contratto si può riconsegnare;

la manutenzione e l’assicurazione sono spesso inclusi;

si può cambiare frequentemente veicolo.

Ci sono ovviamente degli svantaggi come:

il limite ai chilometri, spesso infatti se si superano si paga una penale;

l’impossibilità di modificare l’automobile;

il veicolo non sarà mai il proprio a meno che non lo si riscatti, qualora vi sia tale opzione.

Il noleggio a lungo termine quindi può essere utile se non si vogliono pensieri legati all’auto, se si preferisce cambiare spesso quest’ultima e se si ha un budget fisso che si vuole rispettare. A lungo andare, però, si potrebbe spendere più che acquistandola.

Come capire se conviene un noleggio a lungo termine o acquistare un’auto?

Per decidere se acquistare un’auto o se optare per il noleggio a lungo termine bisogna valutare diversi fattori. I più importanti sono sicuramente:

dove si vive;

l’assicurazione;

il budget.

Quali aspetti prendere in considerazione per la scelta

Il luogo nel quale si vive è uno dei fattori principali quando si valuta se conviene acquistare o noleggiare un’automobile. Se si vive in una grande città come Napoli, Milano o Roma dove si hanno a disposizione trasporti pubblici capillari, zone a traffico limitato o aree dove alcune auto non possono circolare e servizi alternativi come car sharing o monopattini elettrici, noleggiare un’auto a lungo termine potrebbe essere una buona soluzione perché:

si paga solo il tempo reale di utilizzo;

si possono scegliere i modelli più ecologici adatti alle normative locali;

non si hanno problemi di svalutazione;

si può restituire l’auto anche dopo pochi anni.

Ecco un esempio:

Giacomo vive a Milano e lavora in centro. Potrebbe optare per il noleggio di un’auto elettrica per gli spostamenti occasionali e utilizzare per quelli frequenti la metropolitana.

Se però si vive in un piccolo paese o in una zona montana dove i mezzi pubblici sono scarsi, non sono adatti agli spostamenti quotidiani lunghi o se non collegano tutte le località allora acquistare un’automobile potrebbe essere più conveniente perché:

la si potrà utilizzare per molti anni;

si potranno percorrere molti chilometri;

si potrà riparare presso officine locali a costi più bassi.

Ecco un esempio:

Giacomo abita in provincia di Cosenza e percorre molti chilometri al giorno per andare a lavoro. Acquistare una buona auto a gpl da tenere almeno per 10 anni forse potrebbe essere per lui la scelta più economica.

L’assicurazione

Un altro aspetto da prendere in considerazione per fare la propria scelta è il costo dell’assicurazione auto che è diverso a seconda della zona geografica.

Al nord, ad esempio, in regioni come il Trentino Alto Adige o il Veneto, ad esempio, la Rc auto costa circa 400 euro all’anno mentre al Sud, come a Napoli, può arrivare a costare anche più di 900 euro all’anno. A tali costi si devono aggiungere anche quelli dei carrozzieri e dei meccanici che possono variare anche del 50%.

Le spese su indicate, spesso, sono incluse nel noleggio a lungo termine per cui quest’ultimo potrebbe essere conveniente laddove l’assicurazione costa molto.

Il budget

Un altro fattore importante per stabilire se acquistare o meno l’auto è il budget che si ha. L’acquisto, infatti, richiede un anticipo iniziale che può essere anche di migliaia di euro mentre il noleggio ha dei costi mensili più accessibili.

Se si possiede un capitale da investire e si vuole tenere il veicolo per un lungo conviene l’acquisto. In caso contrario e sopratutto se si vuole cambiare modello di auto ogni 2-3 anni, il noleggio risulta più pratico.

Come funziona il confronto tra le spese

Quando si decide di noleggiare un’auto a lungo termine, come detto, si paga una rata mensile fissa. I costi sono quindi chiari e non ci sono imprevisti in quanto tutto spesso è incluso nel canone tranne il carburante o la ricarica nel caso si opti per un’auto elettrica.

Se si acquista un’automobile, invece, bisogna valutare diverse voci che non sempre sono prevedibili come:

l’assicurazione che può arrivare anche a più di 900 euro l’anno;

il bollo auto che varia in base ai kW del veicolo;

i tagliandi, la manutenzione, i guasti, le rotture;

le eventuali gomme invernali e i cambi di stagione;

i sinistri e i costi del carro attrezzi.

Il noleggio offre quindi una maggiore tranquillità e nessuna preoccupazione a differenza dell’acquisto anche se quest’ultimo conviene di più per tutti i motivi su indicati.