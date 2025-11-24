QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Con l’avvicinarsi del Natale, studenti, lavoratori e famiglie intere fuori sede stanno iniziando a pianificare il rientro nella terra d’origine per riabbracciare i propri cari. Con l’alzarsi della domanda i prezzi di treni e voli subiscono un’impennata che porta ad aumenti che spesso scoraggiano chiunque voglia fare ritorno a casa di nonni e genitori.

Per l’anno 2024 un’indagine Altroconsumo aveva registrato un aumento dei prezzi dei biglietti aerei diretti verso le grandi Isole fino al 283% nelle festività rispetto alla bassa stagione. Per questo motivo la Regione Sicilia ha prorogato ulteriormente il bonus caro voli, una misura attiva dal 2023 pensata per garantire continuità territoriale, e anche un po’ di giustizia sociale.

Bonus caro voli in Sicilia: i requisiti per ottenerlo

La scadenza della misura straordinaria è stata posticipata dal 31 dicembre fino al 28 febbraio 2026.

Possono fare richiesta di rimborso del 25% tutti i cittadini europei residenti in Sicilia. Inoltre, hanno diritto a un’ulteriore agevolazione fino al 50% della spesa totale tra andata e ritorno:

studenti;

persone con reddito inferiore a 9.360 euro;

persone con invalidità almeno del 67%.

Quali tratte sono coperte dal bonus caro voli

Sono comprese nel bonus caro voli le seguenti tratte:

da e per Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria, Lampedusa;

da e per Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Bergamo.

Come si chiede il rimborso per il caro voli

Per usufruire del bonus caro voli sarà necessario:

essere già in possesso del titolo di viaggio, nelle tratte sopra menzionate;

accedere al portale della Regione Sicilia con Spid, Carta d’Identità Elettronica (Cie) o tessera sanitaria;

inserire i dati del biglietto già acquistato e allegare eventuale altra documentazione richiesta.

Sarà il sistema Bando Caro Voli a calcolare in automatico se il residente avrà un rimborso del 25% o del 50%, a seconda della categoria di cui fa parte.

Una misura eccezionale che è diventata strutturale

Non è un caso che nel 2023 entrambe le regioni insulari italiane si fossero adoperate per venire incontro alle esigenze di mobilità dei propri residenti. Infatti, proprio quell’anno si era registrato un aumento del costo dei voli fino a 10 volte più caro rispetto alla media dei prezzi in altre stagioni. Tra le cause principali:

il costo del carburante;

la scarsità di posti su alcune rotte;

l’aumento vertiginoso della domanda.

Per questo motivo Sicilia e Sardegna avevano stanziato risorse economiche rispettivamente per circa 5 milioni di euro.

Se è lecito chiedersi quanto sia sostenibile per una famiglia il viaggio per le vacanze di Natale in Sicilia nonostante gli aiuti regionali, forse è ancora più d’obbligo domandarsi se e quanto i fondi per il caro voli causino un rincaro dei prezzi dei biglietti, andando ad alimentare ulteriori profitti per le compagnie aeree.

In realtà secondo l’analisi di Altroconsumo, sembra che tra il 2023 e il 2024 i costi dei biglietti fossero leggermente più bassi, nonostante la proroga dell’agevolazione finanziaria fosse già avvenuta.

Il fatto che la Regione Sicilia abbia deciso di rinnovare la misura economica si è rivelata comunque una decisione lungimirante, visto e considerato il continuo aumento del costo della vita e la generale stagnazione dei salari in Italia.

Le indicazioni contenute in questo articolo hanno uno scopo esclusivamente informativo, possono essere modificate in qualsiasi momento e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza finanziaria con figure professionali specializzate. QuiFinanza non offre servizi di consulenza finanziaria, di advisory o di intermediazione e non si assume alcuna responsabilità in relazione a ogni utilizzo delle informazioni qui riportate.