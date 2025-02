Fonte: ANSA La Bce studia le nuove banconote

Mesi fa, la Banca Centrale Europea ha lanciato un sondaggio aperto a tutti, in cui si chiedeva di votare sui temi da utilizzare per i disegni delle nuove banconote. Milioni di cittadini in tutta l’Unione Europea hanno partecipato, scegliendo tra due opzioni: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”. Oggi, dopo un’accurata analisi, la Bce ha rivelato le immagini specifiche che saranno rappresentate per ciascun tema. Ecco tutte le opzioni selezionate.

I personaggi e gli animali che potrebbero apparire

La serie “Cultura europea” presenta sei personalità storiche, metà uomini e metà donne, che spaziano dal Rinascimento alla storia contemporanea, mentre sul retro delle banconote sono raffigurati “luoghi di cultura e condivisione” quotidiana, evitando edifici storici o simbolici. Ecco la lista delle banconote e chi potrebbe esserci raffigurato:

5 euro : Maria Callas. Sul retro una serie di artisti di strada che intrattengono i passanti;

: Maria Callas. Sul retro una serie di artisti di strada che intrattengono i passanti; 10 euro : Ludwig van Beethoven. Sul retro un festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti;

: Ludwig van Beethoven. Sul retro un festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti; 20 euro : Marie Curie. Sul retro il disegno di un contesto scolastico o universitario;

: Marie Curie. Sul retro il disegno di un contesto scolastico o universitario; 50 euro : Miguel de Cervantes. Sul retro retro una biblioteca con adulti che leggono libri in versione cartacea o digitale;

: Miguel de Cervantes. Sul retro retro una biblioteca con adulti che leggono libri in versione cartacea o digitale; 100 euro : Leonardo da Vinci. Sul retro, adulti e bambini che ammirano esempi di arte urbana;

: Leonardo da Vinci. Sul retro, adulti e bambini che ammirano esempi di arte urbana; 200 euro: Bertha von Suttner. Sul retro, Un piazzale alberato come luogo di incontro, con adulti e bambini che parlano.

Per la serie “Fiumi e uccelli”, invece, gli animali saranno i seguenti:

5 euro : Picchio muraiolo e paesaggio montano. Sul retro, Parlamento europeo;

: Picchio muraiolo e paesaggio montano. Sul retro, Parlamento europeo; 10 euro : Martin pescatore in prossimità di una cascata o di una pozza di acqua corrente. Sul retro, Commissione europea;

: Martin pescatore in prossimità di una cascata o di una pozza di acqua corrente. Sul retro, Commissione europea; 20 euro : Colonia di gruccioni su parete di sabbia a lato di una grande valle fluviale confinata, lungo la sponda di un fiume. Sul retro, Banca centrale europea;

: Colonia di gruccioni su parete di sabbia a lato di una grande valle fluviale confinata, lungo la sponda di un fiume. Sul retro, Banca centrale europea; 50 euro : Cicogna bianca sorvola le anse di un fiume in una valle fluviale non confinata. Sul retro, Corte di giustizia dell’Unione europea;

: Cicogna bianca sorvola le anse di un fiume in una valle fluviale non confinata. Sul retro, Corte di giustizia dell’Unione europea; 100 euro : Avocetta perlustra la superficie di una pianura fangosa. Sul retro, Consiglio europeo e Consiglio dell’Unione europea;

: Avocetta perlustra la superficie di una pianura fangosa. Sul retro, Consiglio europeo e Consiglio dell’Unione europea; 200 euro: Sula bassana sorvola alte onde oceaniche. Sul retro, Corte dei conti europea.

Come sono state scelte le banconote

La decisione ci cambiare le banconote è nata nel 2021, nell’ambito del processo di sviluppo di una nuova serie che fosse accessibile a tutti e sicura dal punto di vista delle frodi. Frutto di un processo inclusivo che ha tenuto conto delle opinioni dei cittadini e dei gruppi di esperti, la selezione dei motivi ha preso in considerazione i suggerimenti di due gruppi multidisciplinari di esperti provenienti da tutta l’area dell’euro, come indicato in un comunicato ufficiale dell’istituzione, nonché le preferenze espresse da 365mila cittadini europei attraverso sondaggi di opinione realizzati nell’estate del 2023 e da “focus group” condotti tra dicembre 2021 e marzo 2022.

Ora la Bce istituirà una commissione giudicante e avvierà il concorso grafico, al quale potranno partecipare bozzettisti provenienti da tutta l’Unione europea. L’istituzione ha dichiarato che “continuerà a coinvolgere il pubblico e gli esperti affinché i cittadini europei di ogni età si riconoscano nei disegni selezionati”. Nel 2026, la Bce “esplorerà le preferenze dei cittadini” partendo dalla selezione dei disegni scelti.

“Siamo entusiasti di presentare questi motivi, immagini di vita reale che testimoniano il nostro impegno per l’Europa e celebrano il suo patrimonio culturale e naturale – ha dichiarato la presidente Christine Lagarde in un comunicato – Le nuove banconote saranno il simbolo della nostra identità comune europea e delle diversità che ci rendono forti”.