Euro, addio alle banconote vecchie: quando saranno sostituite e come cambieranno

La Bce rinnova le banconote euro. Nuovi design, più sicurezza e sostenibilità. Ecco tempi, temi scelti e cosa vedremo dal 2028

Foto di Giorgio Pirani

Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Pubblicato:

Euro, addio alle banconote vecchie: quando saranno sostituite e come cambieranno
ANSA
Nuove banconote in euro in arrivo: cosa ci sarà disegnato e perché

Per la prima volta dalla sua nascita, l’euro cambierà aspetto. La Bce ha avviato un processo di rinnovamento senza precedenti. Entro la fine del decennio porterà nuove banconote nelle tasche dei cittadini europei: più sicure, più ecologiche e più rappresentative dell’Europa di oggi.

Perché cambiano le banconote

L’idea di rinnovare le banconote in euro non è nuova. La Bce l’aveva già annunciata nel 2021, nell’ambito di un programma più ampio volto a rendere la moneta unica più sicura contro le frodi e meno impattante sull’ambiente.

Il progetto è entrato davvero nel vivo il 15 luglio 2025, con l’indizione ufficiale di un concorso aperto ai designer di tutta Europa.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

BCE Euro