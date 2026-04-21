Nuove banconote in euro in arrivo: cosa ci sarà disegnato e perché

L’idea di rinnovare le banconote in euro non è nuova. La Bce l’aveva già annunciata nel 2021, nell’ambito di un programma più ampio volto a rendere la moneta unica più sicura contro le frodi e meno impattante sull’ambiente.

Per la prima volta dalla sua nascita, l’euro cambierà aspetto. La Bce ha avviato un processo di rinnovamento senza precedenti. Entro la fine del decennio porterà nuove banconote nelle tasche dei cittadini europei: più sicure, più ecologiche e più rappresentative dell’Europa di oggi.

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La scadenza del concorso

I designer selezionati dalla Bce hanno tempo fino alla fine di aprile 2026 per presentare i loro progetti. Una giuria di esperti valuterà le proposte. In seguito selezionerà fino a 10 lavori finalisti (cinque per ciascuno dei due temi in gara) da sottoporre al Consiglio direttivo. Questa fase dovrebbe concludersi entro giugno 2026. Subito dopo, la Bce lancerà un sondaggio per raccogliere le opinioni dei cittadini sulle proposte finaliste. La decisione definitiva spetterà al Consiglio direttivo, tenendo conto anche delle preferenze espresse dal pubblico.

Il verdetto finale è atteso per la fine del 2026. Tuttavia, per vedere le nuove banconote in circolazione bisognerà attendere ancora: i test di sicurezza, la scelta dei materiali e la produzione richiederanno ulteriori anni. L’introduzione potrebbe avvenire non prima del 2028, forse anche oltre.

I temi finalisti

Nell’estate del 2023 oltre 365.000 cittadini europei hanno partecipato a sondaggi per scegliere le nuove banconote. I due temi scelti sono stati:

cultura europea, che celebra l'identità comune del continente attraverso arte, storia e grandi personalità;

fiumi e uccelli, che evocano la libertà di movimento, l'assenza di confini e la ricchezza naturale dell'Europa.

I designer partecipanti al concorso devono attenersi rigorosamente ai soggetti e alle linee guida stabilite dalla Bce per ciascun taglio.

Chi apparirà sulle nuove banconote

Il tema culturale prevede, sul fronte di ogni banconota, il ritratto di una grande personalità storica europea, con un equilibrio tra uomini e donne. Sul retro saranno raffigurate scene di vita quotidiana legate alla cultura e alla condivisione. Ecco come potrebbero apparire le nuove banconote:

Taglio Fronte Retro €5 Maria Callas Artisti di strada che intrattengono i passanti €10 Ludwig van Beethoven Festival musicale con coro di bambini e giovani €20 Marie Curie Contesto scolastico o universitario €50 Miguel de Cervantes Biblioteca con adulti e bambini che leggono €100 Leonardo da Vinci Adulti e bambini che ammirano arte urbana €200 Bertha von Suttner Piazzale alberato come luogo di incontro

Nella serie dedicata ai fiumi e agli uccelli, invece, il fronte raffigura paesaggi fluviali e specie animali simbolo del territorio europeo. Il retro mostra gli edifici delle principali istituzioni dell’Unione Europea.

Taglio Fronte Retro €5 Picchio muraiolo, paesaggio montano Parlamento europeo €10 Martin pescatore vicino a una cascata Commissione europea €20 Gruccioni su parete di sabbia, valle fluviale Banca centrale europea €50 Cicogna bianca sulle anse di un fiume Corte di giustizia dell'Ue €100 Avocetta su pianura fangosa Consiglio europeo e Consiglio dell'Ue €200 Sula bassana sulle onde oceaniche Corte dei conti europea

Addio alla banconota da 500 euro

Tra i nuovi tagli non figurerà la banconota da 500 euro, già uscita dalla circolazione tra il 2019 e il 2020. La ragione è principalmente pratica. Questo taglio era particolarmente utilizzato per spostare grandi quantità di denaro in poco spazio, risultando spesso associato a riciclaggio, evasione fiscale e altre attività illecite.

Le banconote esistenti, tuttavia, continueranno a mantenere il loro valore legale a tempo indeterminato.