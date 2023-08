Fonte: iStock Nuove banconote in arrivo, BCE apre il sondaggio per l'Euro

Anche l’euro dopo tanti anni è pronto a rifarsi il look, non solo dal punto di vista dei colori, come abbiamo visto nel recente passato, ma anche grafico. Sì, perché presto nei portafogli dei cittadini europei arriveranno nuove banconote, con temi tutti nuovi sui contanti che entreranno in circolazione nel giro di pochissimo tempo.

Ad annunciarlo è stata la BCE, la Banca Centrale Europea, che non solo ha reso noto l’arrivo delle nuove banconote, ma anche lanciato un sondaggio per rendere partecipi tutti gli europei. A scegliere cosa sarà raffigurato nelle nuove banconote, infatti, saranno proprio i cittadini, con una rilevazione che ha preso il via nelle scorse settimane e che porterà presto l’euro ad avere un nuovo look.

Il sondaggio per le nuove banconote

Le nuove banconote da 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro potranno presto portare con sé una ventata di novità che sarà decisa direttamente dai cittadini europei. Nell’era dei social e della partecipazione live, 24 ore su 24 grazie a internet, la BCE ha infatti deciso di aprire i sondaggi per cercare di far scegliere agli europei stessi il design dei nuovi contanti.

Chi meglio di chi dovrà utilizzarli e maneggiarli ogni giorno per scegliere come dovranno essere fatte? Dagli scorsi giorni e fino al 31 di agosto, infatti, è stato aperto un questionario in cui ogni cittadino è invitato a dare la sua opinione sui temi proposti, selezionati sulla base di uno studio condotto tra dicembre 2021 e marzo 2022 tramite focus group online nei 19 Paesi dell’area dell’euro.

Tra i temi da scegliere ci sono gli “Uccelli” come simbolo di libertà, resilienza e ispirazione, la “Cultura europea” e i “Valori europei”, ma anche i “Valori europei rispecchiati nella natura”. Tra gli argomenti proposti e messi all’interno del questionario dopo il focus group iniziale ci sono anche “Il Futuro ti appartiene”, “Mani: insieme costruiamo l’Europa”, “La nostra Europa, noi” e “Fiumi: acque di vita dell’Europa”. Temi che, visti così, sembrano non dire molto, eppure non è così. Perché tra i molti riferimenti alla natura e alla cultura, sfogliando le 97 pagine di studio preliminare, si può andare a caccia di monumenti, personaggi e luoghi simbolo.

Un nuovo volto per l’euro

Ecco allora che le nuove banconote potrebbero avere visi e luoghi familiari per gli europei, soprattutto per gli italiani. Infatti, come è possibile notare nel sondaggio che in Italia è consultabile tramite il sito della Banca d’Italia, tra i personaggi italiani presenti in lista c’è Luciano Pavarotti, Giorgio Parisi (Premio Nobel per la fisica del 2021) e gli astronauti Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Tra i musicisti Niccolò Paganini, tra gli artisti Michelangelo.

Come luoghi, invece, immancabili monumenti come il Colosseo di Roma e il Duomo di Milano, così come il Circo Massimo, sempre nella Capitale, oltre che la Basilica di San Pietro in Vaticano e la Torre di Pisa.

Tra questi, comunque, sembra prendere maggiormente piede il Colosseo, con alcuni degli utenti del focus group che hanno sottolineato l’importanza di Roma per la storia dell’Europa e celebrarla con uno dei monumenti più iconici della città Eterna sarebbe il giusto tributo.