Money Awards 2025, il nuovo riconoscimento alle imprese che fanno davvero crescere l’Italia

123RF Il nuovo premio che valorizza le aziende virtuose

In un Paese in cui le imprese combattono ogni giorno per crescere, innovare e resistere, arriva finalmente un riconoscimento che guarda ai numeri reali e non solo alle parole. I Money Awards 2025 si preparano per diventare il punto di riferimento per chi costruisce il futuro dell’economia italiana, con concretezza, visione e impegno.

Promossi da Money.it, tra le principali testate di informazione economico-finanziaria in Italia, gli Awards rappresentano molto più di una semplice premiazione. Sono un atto di fiducia verso le aziende italiane che crescono davvero. Un’attestazione al merito che, alla sua prima edizione, già si impongono per la serietà del metodo e l’importanza del messaggio che intendono trasmettere.

Quando la crescita parla chiaro: il valore dei dati

La novità introdotta dai Money Awards 2025 è di certo la trasparenza. Le aziende premiate non vengono selezionate da una giuria invisibile o sulla base di autoreferenziali storytelling, ma attraverso dati di bilancio certificati. Grazie alla collaborazione con Creditsafe, main sponsor del’iniziativa e società leader nel monitoraggio del rischio d’impresa, i criteri di valutazione si fondano su elementi misurabili, oggettivi e verificabili.

E in un momento in cui la reputazione conta, ma la solidità conta di più, questa scelta segna una rottura positiva. Si premiano le performance reali, quelle che generano occupazione, valore sul territorio e innovazione concreta.

Categorie e territorio: un premio che parla all’Italia reale

Da Nord a Sud, passando per il cuore produttivo del Centro, la categoria principale Growth Money Awards, riconosce la ricchezza dell’ecosistema imprenditoriale italiano e celebra la crescita in modo capillare con tre premi regionali per l’”Eccellenza della Crescita” destinati alle aziende che hanno superato soglie minime di fatturato. Sono quindi assegnati tre premi:

Eccellenza della crescita – Nord Italia 2025

Eccellenza della crescita – Centro Italia 2025

Eccellenza della crescita – Sud Italia e Isole 2025

Non si tratta di una mappa del potere, ma della vitalità economica diffusa. I Money Awards parlano alle aziende che operano nei territori, che investono e che rischiano. Quelle che, pur con dimensioni spesso contenute, riescono a generare impatto e futuro per tutti.

Oltre il fatturato: impresa, innovazione e impatto

Ma i Money Awards 2025 non si fermano ai bilanci. Crescere, oggi, significa anche osare nel cambiamento e prendersi cura del contesto. Per questo sono previste due categorie speciali su candidatura, dedicate ai progetti d’eccellenza in innovazione e sostenibilità. Qui, a fare la differenza saranno le idee attraverso modelli di business in grado di evolversi, tecnologie che migliorano la vita, iniziative a impatto positivo per le persone e l’ambiente.

Per i Future Money Awards, rivolti alle aziende che si sono espresse al meglio in innovazione e sostenibilità, si pronuncerà una giuria di esperti del settore e di Money.it. A seguito di un’attenta selezione, si assegneranno due premi:

Eccellenza della sostenibilità 2025

Eccellenza dell’innovazione 2025

È in questo equilibrio tra performance economica e valore sociale che il premio trova la sua originalità. I Money Awards 2025 diventano così uno specchio fedele di un nuovo modo di fare impresa in Italia. Competitivo, sì, ma anche responsabile, curioso e soprattutto umano.

I People’s Money Awards assegnano invece un premio al Miglior e-Commerce per le imprese del commercio elettronico B2C o iscritte a un albo delle startup innovative con almeno un bilancio depositato.

Le imprese candidate saranno valutate dal pubblico di Money.it che assegna questi premi:

Miglior e-commerce 2025

Miglior startup innovativa 2025

Le candidature per i Future Money Awards e per i People’s Money Awards sono aperte fino al 30 settembre compilando l’apposito form.

Una serata e molte storie: il gala del 27 novembre

Tutto questo troverà il suo momento di celebrazione il prossimo 27 novembre, a Roma, nella cornice elegante del Radisson Blu GHR Hotel. Non una passerella autoreferenziale, ma una serata di incontro e condivisione realizzato in partnership con SCAI Comunicazione e Rome Future Week. Sul palco, a condurre l’evento, sarà Luca La Mesa, imprenditore e investitore noto per il suo impegno nella formazione e nell’innovazione sociale nonché co-fondatore di Carriere.it e uFirst.

Oltre ai riconoscimenti ufficiali, i vincitori riceveranno premi veri e propri: servizi personalizzati offerti da Money.it e dai partner dell’iniziativa, a cui si aggiunge la cena di gala e il pernottamento in struttura. Un’occasione per festeggiare, certo, ma anche per costruire relazioni e confrontarsi tra imprenditori, esperti e professionisti del settore.

Una promessa per il futuro

I Money Awards 2025 sono il segnale di un nuovo modo di raccontare l’economia italiana e non con retoriche astratte, ma attraverso il lavoro quotidiano delle imprese che tengono in piedi – e in movimento – il Paese. Un riconoscimento che, già dalla sua prima edizione, si prefigge l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso nel calendario economico nazionale.

Chi vuole candidarsi o saperne di più può trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale dei Money Awards 2025. Il futuro dell’impresa italiana è già cominciato.