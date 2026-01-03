QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

iStock Mediaworld assume addetti alle vendite e personale d'ufficio, anche tra persone appartenenti a categorie protette

Con il nuovo anno appena iniziato, Mediaworld ha annunciato l’apertura di un centinaio di nuove posizioni lavorative su tutta la penisola. Questa è un’ottima notizia per il mercato dell’occupazione, che in Italia sembra essere sempre un po’ stagnante.

Il colosso della distribuzione di dispositivi tecnologici continua a investire nel nostro Paese e punta a ingrandire alcune sedi. Chissà, forse ne aprirà anche delle nuove.

Addetti alle vendite: candidati anche senza esperienza

Mediaworld è alla ricerca di addetti alle vendite ma anche di personale per i suoi uffici centrali.

Soprattutto per chi si occuperà di assistere i clienti nella scelta della merce, si richiede che i futuri dipendenti abbiano:

tanta voglia di mettersi in gioco;

dinamismo e spirito di iniziativa;

capacità di orientare il cliente verso il prodotto che più soddisfa i suoi bisogni;

tanta passione per il mondo dell’elettronica;

disponibilità alla mobilità territoriale.

Per la multinazionale il personale ricercato non deve aver necessariamente aver maturato esperienza nel settore delle vendite, ma deve avere voglia di imparare un mestiere. La contrattualizzazione potrà essere full-time o part-time, a seconda dell’esigenza di turnazione della sede del negozio. Mediaworld metterà a disposizione la sua pluriennale esperienza nel settore per la formazione adeguata dei futuri impiegati.

Avere sul proprio curriculum un periodo di lavoro presso una multinazionale è sempre visto di buon occhio, perché significa aver dimostrato di saper stare dietro a ritmi molto sostenuti e attuare una prestazione standardizzata.

Amministrativo-contabile: almeno 10 anni di esperienza

Per quanto riguarda invece il personale d’ufficio, si richiedono almeno 10 anni d’esperienza pregressa nel settore amministrativo-contabile.

Il profilo richiesto sa gestire la contabilità generale e fiscale di un’azienda. Lo fa registrando fatture, pagamenti e incassi, occupandosi degli adempimenti Iva e fiscali, e gestendo i rapporti con clienti, fornitori e banche. Inoltre, è possibile che sia anche una figura di supporto alle attività di segreteria e di archiviazione documentale, assicurando la corretta tenuta e conservazione dei conti, nonché il rispetto delle scadenze.

Gli impiegati saranno assunti per 40 ore settimanali nella sede centrale, in Lombardia, nella cittadina di Verano Brianza, con possibilità di lavoro agile e smart-working. Questa posizione risulta aperta anche per persone appartenenti alle categorie protette.

Stagista Controller Analyst ma con 5 anni di esperienza

Sempre per la sede centrale di Mediaworld, si è aperta una posizione da stagista per Controller Analyst. Serviranno comunque almeno 5 anni di comprovata esperienza nel settore per prendere parte a un tirocinio formativo che potrebbe portare all’assunzione. La nuova risorsa sarà impegnata per 40 ore settimanali.

Il nuovo apprendista si occuperà di analizzare i dati finanziari e operativi per supportare le decisioni strategiche aziendali, monitorando le performance, elaborando budget, identificando inefficienze e suggerendo azioni correttive. Come se fosse un detective dei numeri, va in cerca di indizi di inefficienze per poterle superare e migliorare la redditività dell’azienda.

Dove ci saranno le nuove assunzioni

Qui di seguito puoi trovare una panoramica delle sedi Mediaworld dove si sta cercando addetti alle vendite: