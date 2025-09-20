La Fed abbassa i tassi e alcuni settori del mercato azionario diventano caldissimi: quali sono quelli che meritano la massima attenzione

La decisione della Fed (Federal Reserve) di tagliare i tassi di interesse, abbassandoli dal 4,25% al 4% e aprendo la strada ad altri due interventi entro fine anno, ha riacceso l’ottimismo sui mercati globali.

Non si tratta di un taglio d’emergenza legato al rischio recessione, ma di una manovra che la banca centrale statunitense ha accompagnato a stime di crescita del Pil in rialzo per il 2025 e il 2026.

Perché la Fed ha tagliato i tassi

In altre parole, l’economia americana appare solida e questa combinazione di tassi più bassi e prospettive di crescita rappresenta una condizione storicamente favorevole per gli asset finanziari.

Gli analisti ricordano che, nei 12 mesi successivi a un taglio della Fed, se non si materializza una recessione, i mercati azionari tendono a salire in maniera considerevole. Non sorprende quindi che Wall Street abbia immediatamente aggiornato i suoi massimi e che anche le piazze europee abbiano beneficiato del clima più disteso. Sono diversi i settori che meritano uno sguardo più attento nei prossimi mesi.

Tecnologia e intelligenza artificiale

Il comparto tecnologico, storicamente molto sensibile al costo del denaro, è stato il primo a beneficiare della svolta. Tassi più bassi significano finanziamenti meno onerosi e valutazioni sostenute per le aziende growth. L’intelligenza artificiale, il cloud e i semiconduttori rimangono driver chiave: colossi come Nvidia, Amd, Microsoft, Meta e Oracle – fra gli altri – restano al centro dell’interesse degli investitori globali. In Europa, società come Asml, Sap e StMicroelectronics cavalcano lo stesso trend, offrendo un’alternativa strategica ai player americani.

Il punto di attenzione riguarda le valutazioni già elevate di alcune Big Tech: un fattore da monitorare perché può accrescere la volatilità.

Banche e settore finanziario

Il taglio dei tassi della Fed riduce i margini di interesse degli istituti tradizionali, ma le grandi banche d’affari americane sembrano pronte a beneficiare di un contesto più business-friendly. Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley restano protagoniste nei segmenti di wealth management e trading. In Europa, il settore bancario mantiene multipli storicamente contenuti e, nei cicli di taglio della Fed, ha spesso sovraperformato.

Immobiliare e real estate quotato

I tassi più bassi riaccendono l’interesse per il mattone. Negli Stati Uniti i Real Estate Investment Trust (Reit), in particolare quelli legati a logistica e data center (come Prologis ed Equinix), tornano sotto i riflettori. Anche in Europa sono disponibili fondi immobiliari quotati che consentono un’esposizione diversificata al comparto. È un settore che negli ultimi anni aveva sofferto il peso di mutui elevati e che ora potrebbe beneficiare di maggiore liquidità.

Piccole e medie imprese

Il taglio dei tassi ha dato nuova linfa al Russell 2000, l’indice delle small cap americane, che ha toccato massimi storici. Le Pmi risultano avvantaggiate da un costo del denaro più contenuto, che favorisce gli investimenti e la crescita. Anche in questo caso, strumenti come gli Etf consentono di accedere al comparto in maniera diversificata.

Consumi ciclici e beni di lusso

Quando i tassi scendono, le famiglie trovano più conveniente ricorrere al credito, aumentando la propensione a spese importanti: dal settore retail alle ristrutturazioni domestiche, fino al comparto automobilistico. In Europa, un occhio resta sul lusso: marchi come Ferrari, Moncler e Brunello Cucinelli, dopo un periodo di consolidamento, potrebbero beneficiare di un cambio euro-dollaro più favorevole e di una domanda extra-europea in crescita. Sempre, si capisce, al netto dell’incognita dazi.

Pharma, biotech e difensivi

In scenari incerti o di rallentamento del lavoro, i settori difensivi mantengono attrattiva. Pharma e biotech hanno già mostrato segnali di forza, sia in Europa (Sanofi, Roche, Diasorin) sia negli Stati Uniti. Questi comparti offrono stabilità e potenziale di crescita legato all’innovazione, risultando un contrappeso utile ai settori più ciclici.

Obbligazioni e bond di qualità

Sul fronte obbligazionario, chi deteneva titoli a tasso fisso beneficia immediatamente dell’apprezzamento in portafoglio. Per chi acquista oggi, i rendimenti futuri sono meno generosi: la strategia classica è allungare le scadenze per bloccare rendimenti ancora interessanti prima di ulteriori cali. Restano sotto osservazione i Treasury americani, ma anche i Btp italiani, che offrono uno dei rendimenti più elevati in area euro.

Gli investitori più dinamici guardano invece agli high yield o agli strumenti ibridi, accessibili anche tramite Etf tematici.

Le indicazioni contenute in questo articolo hanno uno scopo esclusivamente informativo, possono essere modificate in qualsiasi momento e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza finanziaria con figure professionali specializzate. QuiFinanza non offre servizi di consulenza finanziaria, di advisory o di intermediazione e non si assume alcuna responsabilità in relazione a ogni utilizzo delle informazioni qui riportate.