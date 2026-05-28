Fed, l’inflazione fa paura: funzionari pronti a nuovi rialzi tassi

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ANSA

La Federal Reserve serra i ranghi e lancia un messaggio chiaro ai mercati: la lotta all’inflazione è tutt’altro che conclusa. A poche ore dalla pubblicazione dell’indice PCE (le spese per consumi personali), uno degli indicatori sui prezzi più monitorati dalla banca centrale americana, si moltiplicano le dichiarazioni di cautela e fermezza da parte dei principali esponenti della Fed.

I verbali dell’ultima riunione hanno già rivelato che la maggioranza del comitato è pronta a valutare una nuova stretta monetaria se il carovita non dovesse rallentare, mantenendo per ora i tassi fermi tra il 3,5% e il 3,75%. Un orientamento confermato e rafforzato nelle ultime ore dagli interventi di figure chiave come Neel Kashkari, Lisa Cook, Philip Jefferson e Austan Goolsbee, tutti concordi nel ritenere la stabilità dei prezzi l’assoluta priorità economica del momento.

Neel Kashkari

Il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, ha dichiarato che la riduzione dell’inflazione negli Stati Uniti è ancora la sua priorità principale.

“Mi sto concentrando molto sull’inflazione. Non sto affatto ignorando il mercato del lavoro”, ha detto alla CNBC durante la conferenza congiunta Banca del Giappone-IMES. “Dobbiamo prestare attenzione a entrambi gli aspetti, ma il mercato del lavoro è in condizioni discrete al momento, mentre l’inflazione è semplicemente troppo alta”.

Lisa Cook

Le dichiarazioni di Kashkari fanno seguito alle osservazioni della governatrice della Fed, Lisa Cook, che ha affermato che l’inflazione “si sta chiaramente muovendo nella direzione sbagliata”.

“Dopo cinque anni di inflazione al di sopra dell’obiettivo, sono particolarmente attenta al rischio che l’inflazione elevata si radichi nei modelli di determinazione dei prezzi e dei salari”, ha affermato in un discorso presso lo Stanford Institute for Economic Policy Research. “Pertanto, sono pronta ad aumentare i tassi, se la disinflazione prevista non si manifesterà tempestivamente”, ha aggiunto.

Philip Jefferson

Il vicepresidente della Federal Reserve, Philip Jefferson, ha dichiarato che l’attuale impostazione della politica monetaria è corretta, alla luce dei rischi al rialzo per le prospettive di inflazione.

L’attuale intervallo obiettivo del tasso pone la banca centrale “ben posizionata per rispondere agli sviluppi economici sulla base dei dati in arrivo, delle prospettive in evoluzione e del bilancio dei rischi”, ha affermato in un discorso per la conferenza congiunta Banca del Giappone-IMES

Jefferson, il numero due della banca centrale, non si è sbilanciato sulle prossime mosse in materia di politica dei tassi d’interesse, limitandosi a dichiarare che, in vista della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 16-17 giugno, “non ho ancora espresso un giudizio definitivo e non vedo l’ora di confrontarmi con i miei colleghi sulle politiche necessarie per raggiungere al meglio i nostri obiettivi, frutto del duplice mandato”.

Austan Goolsbee

Il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, che ha votato contro l’ultimo taglio dei tassi di interesse nel 2025, ha affermato di aver espresso il suo dissenso perché voleva prove che l’inflazione non sarebbe stata persistente. “Non mi pento di aver votato contro in quella riunione, perché l’inflazione non si è dimostrata così temporanea come era stato annunciato all’inizio”, ha aggiunto in un’intervista alla CNBC.

Tuttavia, Goolsbee ha affermato che se l’inflazione dovesse iniziare a tornare verso l’obiettivo del 2% fissato dalla Fed, i tassi di interesse “si stabilizzerebbero infine a un livello ben inferiore a quello attuale”.