Investimenti sugli ETF tematici sempre più attrattivi: tirano difesa e AI

Secondo l’analisi di ARK Invest Europe si sono registrati da inizio anni flussi per 11,5 miliardi di dollari

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 17 Settembre 2025 15:52

Investimenti sugli ETF tematici sempre più attrattivi: tirano difesa e AI
I flussi sugli ETF tematici sono ammontato a oltre 11,5 miliardi da inizio 2025

Crescono i flussi di investimenti sugli ETF tematici, che sono quella categoria di fondi legati ai cosiddetti megatrend, come l’ambiente, l’energia pulita, il calo demografico e molto altro. Un segnale di un interesse sempre maggiore degli investitori rispetto a questa categoria di strumenti, che appunto investono su tematiche popolari e particolarmente sentite.

ETF tematici raccolgono oltre 11,5 miliardi

Secondo l’analisi di ARK Invest Europe sui flussi di ETF tematici emerge che, da inizio anno, i flussi netti in Europa sono stati pari a +11,56 miliardi di dollari, confermando la convinzione degli investitori in alcuni megatrend chiave, in primis difesa e AI.

A dominare la classifica del 2025 continuano infatti ad essere i prodotti sula Difesa Globale, con +5,64 miliardi di dollari di flussi netti e l’appetito degli investitori che resta elevato. Seguono gli ETF sulla Difesa Europea con +3,67 miliardi di dollari: anche in questo caso le allocazioni restano consistenti in risposta ai nuovi scenari di sicurezza e agli impegni di spesa dei governi continentali. Gli investitori sembrano concentrarsi sui campioni locali con esposizione a sistemi di intelligence, elettronica della difesa e manifattura strategica.

Seguono o tematici sull’Intelligenza Artificiale, che occupano la terza posizione con +1,60 miliardi di dollari da inizio anno. Nella classifica da inizio anno rientrano nelle prima posizioni anche gli ETF sull’Uranio (+429 milioni di dollari) e quelli sulla Cybersecurity (+398 milioni). Entrambi i temi attraggono capitali grazie a driver diversi ma durevoli: mentre l’uranio è spinto dal ritorno del nucleare nella transizione energetica, la cybersecurity ha dalla sua l’aumento delle minacce digitali e la crescente domanda di infrastrutture resilienti.

Difesa e IA vanno per la maggiore anche nel mese di agosto

La classifica mensile, che ha visto flussi più contenuti pari a 941 milioni, vede al top ancora l’intelligenza artificiale, con  282 milioni raccolti ad agosto, seguiti dalla  Difesa Globale, con flussi netti per 112 milioni di dollari. Al terzo posto compaiono i tematici sull’Idrogeno (103 milioni di dollari), segnalando una rinnovata fiducia nelle energie pulite come pilastro della transizione energetica.

Nel mese appena passato soffrono invece gli ETF su Veicoli Elettrici e Batterie, con deflussi pari a -29 milioni di dollari. L’entusiasmo di un tempo sembra essersi raffreddato, complice la visione incerta sui produttori tradizionali alle prese con il passaggio all’elettrificazione e alla guida autonoma, oltre alla ridotta attrattiva dei panieri ampi sul tema rispetto a strategie più mirate.

Anche gli ETF sul Lusso vedono deflussi significativi, con -22 milioni di dollari: il tema in questo momento fatica a mantenere l’interesse degli investitori in un contesto che privilegia i settori tech a maggiore crescita, mentre sconta il rallentamento della domanda dei consumatori in mercati chiave come l’Asia.

Intelligenza artificiale