Conti Deposito sempre più ricchi: ecco come capire se convengono

Una comparazione fra i Conti Deposito liberi e vincolati va fatta tenndo in considerazione non solo il rendimenti più elevato ma anche il periodo temporale

Fonte: 123rf Rendimenti BOT e BTP in crescita

Conti Deposito sempre più ricchi grazie alla politica di tassi elevati praticata dalle principali banche centrali, che ha spinto in alto i rendimenti e reso alcuni impieghi certamente piuttosto interessanti. E’ in questo contesto che Smart Bank, banca d’investimento digitale che fa parte di Cirdan Group, ripropone la sua ultima versione dei Conti Deposito vincolati all’8%.

Rendimento fino all’8%

Il Conto Deposito vincolato step up a 5 anni di Smart Bank propone interessi fissi incrementali fino all’8%. Nel dettaglio, il Deposito vincolato a tasso fisso incrementale step up offre: un interesse fisso lordo incrementale pari al 4,5% il primo anno, 5% il secondo anno, 6% il terzo anno, 7% il quarto anno e 8% il quinto.

Il pagamento degli interessi

Il Conto Deposito di Smart Bank versa gli interessi annualmente, con opzione callable della Banca. Questo significa che il giorno del pagamento degli interessi la Banca si riserva il diritto di ripagare il capitale per intero. Il deposito può, quindi, rimanere attivo per 5 anni o anche meno. Al cliente, in ogni caso, vengono riconosciuti gli interessi per intero fino alla data dell’eventuale rimborso anticipato.

Altri vantaggi

Il conto deposito, così come tutti gli altri strumenti di questo tipo resi disponibili da Smart Bank, offre anche l’opzione di chiedere un anticipo di liquidità: il cliente può ricevere un finanziamento per un ammontare pari fino al 70% dell’importo investito, a fronte di un interesse flessibile del 2% sopra l’Euribor a 3 mesi (alla data del 29 settembre è stato fissato a 3,952% e si aggiornerà il 31 dicembre prossimo).

Ma alla fine conviene?

La convenienza dei Conti Deposito, in realtà valutata in ragione anche dell’arco temporale. L’8% sui 5 anni sembra un ottimo rendimento, ma va ricordato che la banca può sempre chiedere di ripagare il capitale in caso di tassi di nuovo decrescenti ed un periodo di 5 anni è lasso di tempo piuttosto lungo.

Quanto al brevissimo periodo, Smart Bank offre un rendimento medio a 12 mesi del 4,3%, non più competitivo in base alle proiezioni di Segugio.it che vede al top Banca Progetto, Banca AideXa, Cherry Bank e ViviBanca con rendimenti medi del 5%.