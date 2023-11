Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: 123RF Cittadino ritira denaro dal proprio conto bancario

È sempre interessante studiare con attenzione le abitudini dei consumatori, sempre indice di un processo più ampio. Sul fronte risparmiatori, i dati raccolti e confrontati da Segugio.it parlano chiaro: c’è un ritorno verso i conti di deposito. In questo campo, il livello di tasso di interesse ha subito una netta crescita nel corso degli ultimi 10 mesi, divenendo sempre più appetibile. Ciò evidenzia anche la grande necessità di rassicurazioni da parte degli utenti. In un clima di generale incertezza, infatti, i conti deposito, che sono notoriamente a basso rischio, offrono una tutela necessaria come l’aria.

Conto deposito: le tipologie

Quando si parla di conto deposito, non si fa riferimento a una tipologia unica, tutt’altro. Basti pensare al prodotto con scadenza a 12 mesi. Da gennaio a ottobre 2023 si è passati da. 3.3% al 5% di tasso di interesse. Considerevole anche la trasformazione in ambito scadenza a 60 mesi (cinque anni), dal 4 al 5.75%.

La regola di base è sempre la stessa: maggiore libertà per il risparmiatore nel gestire i propri soldi, minore il tasso d’interessi. Nella scelta è dunque determinante valutare con esattezza se, nel prossimo futuro, si percepirà la necessità di fare affidamento a quelle somme vincolate.

Ma perché parliamo di conto deposito a basso rischio? Il motivo è presto spiegato. È infatti attiva una protezione da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ciò garantisce un rimborso fino a un massimo di 100mila euro in caso di fallimento dell’istituto bancario.

Per i meno esperti, il fatto che si parli di “conto” non pone in nessun modo questo sistema nella stessa categoria del conto corrente tradizionale. In questo caso, infatti, non si prevede un utilizzo rivolto alle operazioni quotidiane, bensì all’accumulo di risparmi, sui quali si punta a ottenere un rendimento.

Come guadagnare

Proviamo a scendere nel dettaglio. Di seguito passiamo in rassegna alcuni esempi pratici di istituti bancari che hanno provveduto ad aumentare il tasso di interesse dei propri conti deposito. Nello specifico suggeriamo cinque possibilità di vario genere per riuscire a guadagnare grazie ai propri risparmi, con differenti tempistiche di vincolo: