ANSA Via alle nuove emissioni di Bot e Btp

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato due nuove emissioni di titoli di Stato a breve scadenza: un Btp Short Term biennale e una riapertura di Bot a 6 mesi. Il doppio appuntamento interessa risparmiatori e operatori istituzionali, con sottoscrizione tra il 25 e il 28 agosto 2025 e il regolamento fissato per il 29.

Btp Short Term con tasso fisso e cedola al 2,10%

Il primo titolo in emissione è un Btp Short Term con scadenza 26 agosto 2027 (Isin It0005657330), che verrà offerto in quinta tranche per un importo compreso tra 2,5 e 3 miliardi di euro.

Si tratta di un Titolo di Stato a tasso fisso, con una cedola annua del 2,10%, pagabile a partire dal 26 febbraio 2026.

Il collocamento avverrà tramite asta marginale, riservata agli operatori specialisti e aspiranti specialisti, con prezzo e quantità definiti in modo discrezionale dal Tesoro.

L’assegnazione sarà effettuata escludendo le offerte con prezzi ritenuti non convenienti rispetto alle condizioni di mercato.

Per il pubblico retail è prevista la possibilità di prenotazione presso gli intermediari entro il 25 agosto, con un taglio minimo di sottoscrizione di 1.000 euro.

Gli operatori riceveranno una provvigione dello 0,075% e potranno partecipare a un collocamento supplementare per il 20% dell’importo offerto, fino a 600 milioni di euro aggiuntivi.

Il regolamento è fissato per il 28 agosto 2025.

Calendario Btp Short Term (Isin It0005657330) Prenotazione pubblica 25 agosto 2025 Presentazione domande in asta 26 agosto 2025 (entro le ore 11:00) Domande per asta supplementare 27 agosto 2025 (entro le ore 15:30) Data regolamento 28 agosto 2025 Data pagamento cedola 26 febbraio 2026

Bot a 6 mesi: riapertura a 154 giorni

L’altro titolo riguarda invece i Bot semestrali, riaperti nella terza tranche con vita residua di 154 giorni e scadenza 30 gennaio 2026 (Isin It0005664484). Il collocamento competitivo è fissato per il 27 agosto, con un’offerta pari a 3 miliardi di euro.

Anche in questo caso, la sottoscrizione è riservata a operatori specialisti che potranno presentare fino a 5 richieste per asta, espresse in termini di rendimento.

Le domande senza indicazione del rendimento non verranno accettate.

L’importo minimo per ciascuna richiesta è di 1,5 milioni di euro, mentre il taglio minimo sottoscrivibile per il pubblico resta fissato anche in questo caso a 1.000 euro.

Il collocamento supplementare sarà disponibile solo per gli operatori che abbiano partecipato all’asta ordinaria e sarà pari al 10% dell’importo offerto, ovvero 300 milioni di euro.

Il regolamento è fissato al 29 agosto 2025.

Calendario Bot 6 mesi (Isin It0005664484) Prenotazione pubblica 26 agosto 2025 Presentazione domande in asta 27 agosto 2025 (entro le ore 11:00) Domande per collocamento supplementare 28 agosto 2025 (entro le ore 15:30) Data regolamento 29 agosto 2025 Data scadenza titolo 30 gennaio 2026

A chi conviene investire in Bot e Btp

In un contesto di mercato incerto, con tassi in discesa ma inflazione non del tutto rientrata, i Titoli di Stato a breve scadenza continuano a offrire strumenti utili per la gestione della liquidità, sia per i piccoli risparmiatori che per gli investitori istituzionali.

Il Btp Short Term, con la sua cedola fissa e la scadenza contenuta, può rappresentare una soluzione intermedia tra i Bot e i Titoli a più lunga durata, offrendo un minimo di rendimento garantito e prevedibilità nei flussi di cassa.

I Bot, invece, si confermano uno strumento classico di parcheggio della liquidità per pochi mesi, in attesa di nuove opportunità di investimento.