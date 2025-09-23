Il Mef ha annunciato per settembre 2025 l’emissione di nuovi Bot e Btp. Questi ultimi sono di tre tipologie: Btp Short Term con scadenza a due anni, Btp€i a 5 anni e Btp€i a 15 anni.
Si ricorda che i Bot (Buoni del Tesoro Poliennali) non hanno cedole e il guadagno deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso. Invece i Btp (Buoni del Tesoro Poliennali) garantiscono cedole.
Nuova emissione Bot
I Bot proposti, in emissione il 30 settembre, hanno una durata di 182 giorni e possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro. Il codice Isin è ancora da attribuire.
Queste le date da segnare in calendario:
- termine per la prenotazione – 24 settembre;
- termine per la presentazione delle domande in asta – ore 11:00 del 25 settembre;
- termine del collocamento supplementare – ore 15:30 del 26 settembre;
- data di regolamento – 30 settembre;
- data di emissione – 30 settembre;
- scadenza – 31 marzo 2026.
A chi convengono i Bot
I Bot convengono a chi cerca liquidità sicura e a breve termine, a chi vuole parcheggiare capitale in attesa di opportunità migliori e a chi preferisce strumenti senza rischio di tasso o bassa volatilità. I vantaggi consistono in un rischio bassissimo, dal momento che parliamo di titoli garantiti dallo Stato, breve durata che riduce l’esposizione alle variazioni del mercato e fiscalità agevolata. Un altro vantaggio è la potenziale possibilità di abbattere l’Isee.
Gli svantaggi: il rendimento reale è relativamente contenuto e può essere eroso dall’inflazione. I Bot non hanno alcuna cedola periodica e sono praticamente inutili per i piani a medio-lungo termine.
Nuova emissione Btp Short Term e BTP€i
Anche nel caso dei Btp l’importo minimo sottoscrivibile è di 1.000 euro. Questo il calendario per quanto riguarda l’emissione del Btp Short Term e dei due Btp€i (a 5 anni e a 15 anni):
- termine per la prenotazione – 23 settembre;
- termine per la presentazione delle domande in asta – ore 11:00 del 24 settembre;
- presentazione domande asta supplementare – ore 15:30 del 25 settembre;
- regolamento sottoscrizioni – 29 settembre.
|Tipologia
|BTP Short Term
|BTP€i 5 Anni
|BTP€i 15 Anni
|Vita Residua
|in corso di em
|in corso di em
|in corso di em
|Codice ISIN
|IT0005657330
|IT0005657348
|IT0005547812
|Tranche
|7ª
|5ª
|8ª
|Emissione
|27/06/2025
|27/06/2025
|15/05/2023
|Scadenza
|26/08/2027
|15/08/2031
|15/05/2039
|Cedola Annuale
|2,10%
|1,10%
|2,40%
|Data Pagamento Cedola
|26/02/2026
|15/02/2026
|15/11/2025
|Imp. Min. Off. (mln. €)
|2.000
|1.000
|1.000
|Imp. Max. Off. (mln. €)
|2.500
|1.250
|1.250
|Giorni Dietimi
|34
|45
|137
|Provv. Colloc.
|0,075%
|0,175%
|0,275%
|% Imp. Suppl. Specialist.
|20%
|15%
|15%
|Imp. Suppl. (mln. €)
|500,000
|187,500
|187,500
A chi convengono i Btp
I Btp convengono a chi cerca un reddito periodico, per chi punta a bloccare un buon rendimento oggi in attesa di un calo dei tassi e per chi costruisce un portafoglio per la pensione oppure ha obiettivi a lungo termine. I vantaggi dei Btp consistono in cedole costanti e buona protezione in caso di tassi in calo e possibilità (potenziale) di abbattere l’Isee.
Fra gli svantaggi si ricorda che vendere prima della scadenza espone a rischio di mercato, cioè è possibile andare in perdita. Bisogna poi considerare che si è esposti alla variazione dei tassi (se salgono, il prezzo cala).
Btp Valore
Si ricorda per completezza che dal 20 al 24 ottobre torna il Btp Valore, il titolo di Stato a 7 anni con cedole crescenti e premio finale extra pari allo 0,8% del capitale nominale investito..
Come acquistare Bot e Btp
L’acquisto di Bot e Btp è riservato esclusivamente ai risparmiatori retail. I titoli possono essere comprati tramite:
- il proprio home banking se abilitato al trading online;
- la propria banca di riferimento;
- l’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con deposito titoli.
Tassazione agevolata ed esclusione Isee
La tassazione su Btp (Buoni del Tesoro Poliennali) e Bot (Buoni Ordinari del Tesoro) è pari al 12,5% sui proventi. Tale aliquota agevolata si applica sia agli interessi delle cedole (nei Btp), sia alle plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso dei titoli. Si tratta di una tassazione assolutamente vantaggiosa, se si considera che il guadagno derivante dal mercato azionario è tassato al 26%.
Si ricorda infine che i titoli di Stato sono esclusi dal calcolo dell’Isee per un importo massimo di 50.000 euro.