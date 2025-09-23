Il Mef annuncia l’emissione di nuovi Bot e Btp a settembre 2025: calendario completo delle aste, vantaggi e svantaggi, come comprare e chi conviene investire

Il Mef ha annunciato per settembre 2025 l’emissione di nuovi Bot e Btp. Questi ultimi sono di tre tipologie: Btp Short Term con scadenza a due anni, Btp€i a 5 anni e Btp€i a 15 anni.

Si ricorda che i Bot (Buoni del Tesoro Poliennali) non hanno cedole e il guadagno deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso. Invece i Btp (Buoni del Tesoro Poliennali) garantiscono cedole.

Nuova emissione Bot

I Bot proposti, in emissione il 30 settembre, hanno una durata di 182 giorni e possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro. Il codice Isin è ancora da attribuire.

Queste le date da segnare in calendario:

termine per la prenotazione – 24 settembre;

termine per la presentazione delle domande in asta – ore 11:00 del 25 settembre;

termine del collocamento supplementare – ore 15:30 del 26 settembre;

data di regolamento – 30 settembre;

data di emissione – 30 settembre;

scadenza – 31 marzo 2026.

A chi convengono i Bot

I Bot convengono a chi cerca liquidità sicura e a breve termine, a chi vuole parcheggiare capitale in attesa di opportunità migliori e a chi preferisce strumenti senza rischio di tasso o bassa volatilità. I vantaggi consistono in un rischio bassissimo, dal momento che parliamo di titoli garantiti dallo Stato, breve durata che riduce l’esposizione alle variazioni del mercato e fiscalità agevolata. Un altro vantaggio è la potenziale possibilità di abbattere l’Isee.

Gli svantaggi: il rendimento reale è relativamente contenuto e può essere eroso dall’inflazione. I Bot non hanno alcuna cedola periodica e sono praticamente inutili per i piani a medio-lungo termine.

Nuova emissione Btp Short Term e BTP€i

Anche nel caso dei Btp l’importo minimo sottoscrivibile è di 1.000 euro. Questo il calendario per quanto riguarda l’emissione del Btp Short Term e dei due Btp€i (a 5 anni e a 15 anni):

termine per la prenotazione – 23 settembre;

termine per la presentazione delle domande in asta – ore 11:00 del 24 settembre;

presentazione domande asta supplementare – ore 15:30 del 25 settembre;

regolamento sottoscrizioni – 29 settembre.

Tipologia BTP Short Term BTP€i 5 Anni BTP€i 15 Anni Vita Residua in corso di em in corso di em in corso di em Codice ISIN IT0005657330 IT0005657348 IT0005547812 Tranche 7ª 5ª 8ª Emissione 27/06/2025 27/06/2025 15/05/2023 Scadenza 26/08/2027 15/08/2031 15/05/2039 Cedola Annuale 2,10% 1,10% 2,40% Data Pagamento Cedola 26/02/2026 15/02/2026 15/11/2025 Imp. Min. Off. (mln. €) 2.000 1.000 1.000 Imp. Max. Off. (mln. €) 2.500 1.250 1.250 Giorni Dietimi 34 45 137 Provv. Colloc. 0,075% 0,175% 0,275% % Imp. Suppl. Specialist. 20% 15% 15% Imp. Suppl. (mln. €) 500,000 187,500 187,500

A chi convengono i Btp

I Btp convengono a chi cerca un reddito periodico, per chi punta a bloccare un buon rendimento oggi in attesa di un calo dei tassi e per chi costruisce un portafoglio per la pensione oppure ha obiettivi a lungo termine. I vantaggi dei Btp consistono in cedole costanti e buona protezione in caso di tassi in calo e possibilità (potenziale) di abbattere l’Isee.

Fra gli svantaggi si ricorda che vendere prima della scadenza espone a rischio di mercato, cioè è possibile andare in perdita. Bisogna poi considerare che si è esposti alla variazione dei tassi (se salgono, il prezzo cala).

Btp Valore

Si ricorda per completezza che dal 20 al 24 ottobre torna il Btp Valore, il titolo di Stato a 7 anni con cedole crescenti e premio finale extra pari allo 0,8% del capitale nominale investito..

Come acquistare Bot e Btp

L’acquisto di Bot e Btp è riservato esclusivamente ai risparmiatori retail. I titoli possono essere comprati tramite:

il proprio home banking se abilitato al trading online;

la propria banca di riferimento;

l’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con deposito titoli.

Tassazione agevolata ed esclusione Isee

La tassazione su Btp (Buoni del Tesoro Poliennali) e Bot (Buoni Ordinari del Tesoro) è pari al 12,5% sui proventi. Tale aliquota agevolata si applica sia agli interessi delle cedole (nei Btp), sia alle plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso dei titoli. Si tratta di una tassazione assolutamente vantaggiosa, se si considera che il guadagno derivante dal mercato azionario è tassato al 26%.

Si ricorda infine che i titoli di Stato sono esclusi dal calcolo dell’Isee per un importo massimo di 50.000 euro.