Il Tesoro ha raccolto oltre 25 miliardi di euro con le ultime aste di maggio, a rendimenti piuttosto simili rispetto al recente passato e con una domanda relativamente sostenuta

ANSA La facciata della sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Si sono concluse le aste dei Btp, dei Bot e dei CctEu di fine maggio, con una raccolta totale per il Tesoro superiore ai 25 miliardi di euro. I rendimenti sono rimasti in linea con la media delle ultime emissioni, a circa il 2,5% per i prodotti finanziari a più breve scadenza e superiori al 3,7% per quanto riguarda quelli a medio e lungo termine.

La domanda è stata sostenuta in quasi tutti i casi, con un solo prodotto che è calato al di sotto della soglia di 1,5 di rapporto di copertura.

I risultati dell’asta dei Btp Short e dei Btp€i del 26 maggio

Le prime aste che si sono tenute a fine maggio sono quelle del 26 maggio, dove sono stati offerti Btp Short Term, e due diversi Btp€i, uno a 5 e uno a 20 anni. Per quanto riguarda i primi, si tratta di tipici Btp con una scadenza però breve, solo tre anni. La domanda è stata buona, con un rapporto di copertura di 1,62.

I Btp€i sono invece prodotti diversi, legati all’inflazione dell’Eurozona. Anche in questi casi, la domanda è stata buona nel caso dei titoli a più breve scadenza, anche in questo caso 1,62, e molto buona per quelli a più lungo termine, 1,81 di rapporto di copertura. In totale, da queste aste lo Stato ha raccolto 5,875 miliardi di euro.

I risultati delle aste del 26 maggio Titoli di Stato Codice ISIN Scadenza Rendimento lordo Importo totale assegnato Btp Short Term IT0005692410 28/02/2028 2,73% 3 miliardi di euro Btp€i a 5 anni IT0005657348 15/08/2031 0,89% 1,725 miliardi di euro Btp€i a 20 anni IT0005706293 15/02/2046 2,25% 1,15 miliardo di euro

Come è andata l’asta dei Bot del 28 maggio

Nella seconda giornata di aste di fine maggio il tesoro ha offerto soltanto un titolo di Stato, un Bot a 6 mesi. Questi titoli non hanno alcuna cedola. Il loro rendimento è determinato interamente dalla differenza di prezzo tra il momento dell’acquisto e quello della scadenza. Si tratta di titoli utilizzati soprattutto per proteggere gli investimenti dall’inflazione sul breve termine.

La domanda, per questa asta, è stata leggermente bassa, 1,47 di rapporto di copertura, leggermente al di sotto della soglia di 1,5 considerata il limite per una domanda in salute. Il risultato sono stati rendimenti alti, del 2,411%, determinato da un prezzo medio ponderato di 98,776. In totale, il Tesoro ha raccolto 8,25 miliardi di euro.

L’asta a medio e lungo termine

L’ultima asta del mese, che si è svolta il 28 maggio, è quella dei titoli di Stato a medio e lungo termine. Si tratta di cinque titoli di due diverse categorie. I normali Btp, a 5, 10 e 20 anni, e i CctEu, un titolo di Stato a tasso variabile che è legato all’Euribor a 6 mesi.

I risultati delle aste del 28 maggio Titoli di Stato Codice ISIN Scadenza Rendimento lordo Importo totale assegnato Btp a 5 anni IT0005707614 01/06/2031 3,16% 4,2 miliardi di euro Btp a 10 anni IT0005706285 01/07/2036 3,77% 3 miliardi di euro Btp a 20 anni IT0005177909 01/09/2036 3,75% 1,5 miliardo di euro CctEu a 10 anni IT0005707689 15/04/2036 3,25% 2,3 miliardi di euro CctEu a 10 anni

(9 rimanenti) IT0005680753 15/04/2035 3,17% 1,437 miliardi di euro

La domanda è stata alta per tutti i titoli proposti, con un rapporto di copertura sempre superiore a 1,5 e in alcuni casi fino a 1,75.