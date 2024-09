Tre app da conoscere per investire in sicurezza, informandosi e lasciandosi seguire da veri esperti

Investire oggi è alla portata di tutti. In pochi click, volendo, si può iniziare a posizionare il proprio capitale come meglio si crede. Una notizia ottima, sotto un certo punto di vista, e al tempo stesso drammatica sotto un altro.

Il fatto che le porte del mondo della finanza siano spalancate, è un bene soprattutto per chi intende investire pur non avendo una somma enorme. Al tempo stesso, però, si è facilmente vittima di mode, tendenze lanciata dai social, informazioni frammentarie e/o truffaldine di presunti esperti online (fuffaguru) e non solo. Per questo motivo, considerando i rischi che si possono correre investendo, consigliano tre app di cui fidarsi.

Investire con Moneyfarm

Moneyfarm è una delle società di consulenza finanziaria più note online in Italia. Numerose le collaborazioni strette e tanti i canali che sul web hanno suggerito tale servizio, spiegandone i dettagli.

Fondata in Italia nel 2011, opera nel nostro Paese e nel Regno Unito. Al centro del progetto ci sono due offerte principali. Da una parte abbiamo il servizio di consulenza finanziaria su base indipendente. Dall’altra, invece, i portafogli gestiti (multi-asset).

Così come detto in precedenza, si trovano qui i benefici di un sistema aperto a tutti, ovvero zero commissioni di performance, di uscita e soprattutto di ingresso. Non si tratta però di un servizio gratuito, va da sé. Si prevede una commissione annua che varia dallo 0,25 all’1%, più Iva. Ciò include la gestione attiva dei portafogli, la consulenza nella scelta della strategia di rischio e i costi delle transazioni.

È importante però sottolineare l’aspetto della consulenza. Ciò corrisponde a un esperto a disposizione del cliente in tutta la prima fase. Il percorso d’avvio dell’investimento avviene con un supporto reale e concreto. L’ideale per giovani investitori e soggetti più maturi ma comunque alle prime armi.

Il tutto viene svolto in digitale, con il capitale gestito da un team di professionisti. Per i più ardimentosi, poi, c’è anche la possibilità di investire tramite Direct debit. Ciò autorizza Moneyfarm, dietro accordi e delineazioni di precisi piani, di trasferire liquidità direttamente dal conto corrente dell’investitore nel suo account.

Iniziare a investire con Tinaba e Young Platform

Sono svariati i servizi offerti da Tinaba, app ben nota che offre ai clienti un conto corrente con Iban italiano. Si offre la possibilità di investire ma non solo. Al tempo stesso si garantire la creazione di un salvadanaio, l’avio di raccolte fondi per progetti, la condivisione di spese e l’invio di denaro peer-to-peer.

Tramite la collaborazione con Banca Profilo, si offre un servizio di investimento roboadvisor. Si creano profili d’investimento personalizzati per ogni cliente, con guida a scelte sempre consapevoli, non soltanto sulla base dei potenziali guadagni ma soprattutto in merito al tasso di rischio. Sotto questo aspetto è cruciale il questionario Mifid, usato per informare e tutelare gli iscritti.

La trasparenza domina e le commissioni sono chiare e sempre consultabili tramite l’app. Quest’ultima è poi decisamente di facile utilizzo, al fine di rendere semplice l’intero processo. Si spingono le persone a educarsi e muoversi con cautela, sfruttando anche il blog Investiamo, così come l’omonimo canale YouTube, che diffonde nozioni importanti per investimenti consapevoli.

Decisamente interessante il progetto tutto italiano di Young Platform. Si tratta di un exchange italiano per vendita e scambio di criptovalute. Si basa sull’uso di valuta tradizionale, il che ovviamente comprende anche l’euro, senza previsti vincoli di deposito.

Una startup nata nel 2018 da sei informatici del Politecnico di Torino, che hanno studiato una piattaforma in grado di offrire svariati prodotti e strumenti. Tutto per guidare i principianti nel complesso mondo dell’investimento in crypto.

Consigli e guide a disposizione, al fine di tutelare i soggetti alle prime armi. Al tempo stesso, un exchange avanzato, Young Platform Pro, per i trader più esperti.