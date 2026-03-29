Risparmiare oggi è sempre più difficile, ecco i 3 errori più comuni che erodono il potere d’acquisto e cosa fare subito per evitare di perdere soldi inutilmente

iStock Potere di acquisto in calo, i 3 errori che stanno bruciando i risparmi

Il potere di acquisto delle famiglie italiane continua a diminuire e a confermarlo sono anche i dati ufficiali dell’Istat.

Le rilevazioni più recenti del 2025 mostrano infatti che il reddito delle famiglie è cresciuto molto lentamente mentre l’inflazione ha continuato a ridurre il valore reale del denaro.

Significa che anche quando gli stipendi aumentano, non bastano a compensare il costo della vita. A ciò si aggiunge poi un altro problema. che spesso viene sottovalutato, ovvero le scelte finanziarie sbagliate o basate su abitudini che oggi non funzionano più.

Ed è proprio qui che nasce il vero rischio. Non è solo l’inflazione a ridurre il potere di acquisto ma anche alcuni errori molto diffusi che stanno facendo perdere valore ai risparmi senza che le persone se ne rendano conto.

Quali sono dunque i tre più comuni che stanno bruciando il potere di acquisto e perché stanno diventando sempre più pericolosi?

Perché si parla di allarme del potere d’acquisto?

Secondo il rapporto annuale Istat 2025, tra il 2019 e il 2024 si è registrato un profondo divario tra l’andamento dei salari e l’aumento dei prezzi. Gli stipendi sono infatti cresciuti complessivamente del 10,1% mentre nello stesso periodo l’inflazione è cresciuta del 21,6%.

Nonostante la ripresa registrata nel 2024 abbia poi permesso di mitigare le perdite subite nel biennio critico 2022-2023, il recupero resta solo parziale. Ed è proprio tale dinamica ad aver innescato un vero e proprio allarme risparmi in quanto la velocità dei prezzi continua a superare la capacità dei cittadini di mettere da parte dei risparmi.

Ecco un esempio di perdita di potere d’acquisto:

supponiamo che nel 2020 una spesa settimanale per generi alimentari costasse 100 euro. Con un aumento dei prezzi del 20% nel 2026 la stessa spesa arriverebbe a costare 120 euro. Se i 100 euro messi da parte non sono stati investiti o fatti crescere, oggi non bastano più a coprire quella spesa in quanto il potere di acquisto si è ridotto.

Il primo errore che riduce il valore dei risparmi

Sicuramente uno dei principali errori che riduce il valore dei risparmi è la mancanza di una pianificazione aggiornata delle spese e degli accantonamenti.

Molti italiani risparmiano infatti denaro seguendo schemi fissi o vecchi budget familiari senza valutare se siano ancora adatti oggi.

Un modo semplice per iniziare a risparmiare in modo più consapevole è la regola del 50-30-20 con la quale:

il 50% del reddito deve essere destinato alle spese essenziali come le bollette e l’affitto;

il 30% alle spese personali e al tempo libero come una cena con gli amici o una serata al teatro;

il 20% va infine accantonato come risparmio o investito in strumenti sicuri.

Grazie a tale metodo è possibile verificare meglio che quello che entra e quello che esce così da evitare spese inutili e creare una base di risparmi costante nel tempo.

Qual è il secondo errore che fa perdere potere di acquisto oggi?

Il secondo errore che riduce il potere di acquisto dei propri risparmi è lasciarli fermi sul conto corrente.

Quel denaro, infatti, parcheggiato per mesi o anni non genera interessi sufficienti a compensare l’aumento dei prezzi.

Un’alternativa sicura per proteggere il valore dei risparmi sono ad esempio i conti deposito che permettono di ottenere interessi fissi su somme vincolate per un determinato periodo aiutando così a contrastare meglio l’inflazione.

Inoltre, i buoni fruttiferi postali perché offrono rendimenti predeterminati, sono facilmente accessibili e permettono di proteggere il capitale senza correre rischi grazie alla garanzia dello Stato.

Qual è invece il terzo errore?

Il terzo errore che oggi riduce il potere d’acquisto dei risparmi è sottovalutare quanto tempo serve davvero per farli crescere.

Molti credono che basti mettere da parte una piccola cifra ogni mese o ricevere un leggero aumento per compensare l’aumento dei prezzi. Tornare al livello di vita che avevano anni prima, però, non è affatto così semplice. Il processo richiede infatti più tempo e una pianificazione accurata.

Lasciare i soldi fermi sul conto, come spiegato, non produce interessi significativi e rischia addirittura di farli perdere valore nel tempo. Per proteggerli e farli crescere nel tempo, è utile creare un portafoglio di investimento diversificato, distribuendo il denaro su strumenti con scadenze e obiettivi diversi:

una parte può essere investita a lungo termine in strumenti che offrono rendimenti più alti come Etf diversificati o fondi bilanciati;

una parte dovrebbe invece essere destinata a strumenti di medio termine sicuri come i bfp, i titoli di Stato o i conti deposito;

infine, una quota dovrebbe restare liquida per per far fronte alle spese quotidiane o le emergenze.

Tale strategia permette di far crescere i risparmi nel tempo, proteggendo il capitale dalle perdite e garantendo liquidità per le spese quotidiane. Chi ignora questo principio rischia di vedere i propri risparmi ridursi lentamente, anche mettendo da parte ogni mese una cifra costante.

Come guardare al futuro

Per proteggere il potere d’acquisto dei propri risparmi non basta correggere gli errori quotidiani. È infatti necessario iniziare a pensare a lungo termine.

Significa che non basta gestire il bilancio familiare mese per mese ma bisogna prepararsi a eventuali imprevisti come:

l’aumento dei prezzi;

una spesa sanitaria imprevista;

bollette più alte.

Pianificare in anticipo significa organizzare i propri risparmi in modo più semplice e flessibile così da poter affrontare anche i periodi più incerti senza utilizzare il denaro messo da parte. Lo scopo è quello di avere una situazione economica stabile, capace di affrontare anche le spese impreviste.

Per centrare tale obiettivo potrebbe essere utile creare un fondo di emergenza che copra almeno 3-6 mesi così da affiancare strumenti sicuri come i conti deposito o i titoli di Stato. Percorrendo tale strada, infatti, anche se arriva una spesa improvvisa non si è costretti ad utilizzare per forza il denaro destinato a progetti importanti.

È infine fondamentale informarsi e capire come funziona la gestione del denaro. Spesso si inizia a risparmiare senza conoscere bene gli strumenti che si utilizzano e ciò può portare a scelte sbagliate.

Sapere anche in modo semplice come funzionano le regole fiscali, gli investimenti e le diverse possibilità di risparmio aiuta invece a gestire al meglio i propri soldi.

Non bisogna essere esperti di finanza, basta avere solo alcune conoscenze di base per capire dove conviene investire e come proteggere i risparmi nel tempo.