iStock Proteggere i risparmi senza esporsi ai rischi dei mercati è possibile con gli investimenti a capitale garantito

Gli investimenti a capitale garantito sono strumenti che assicurano la restituzione del capitale versato, o almeno di una sua parte, alla scadenza. In momenti di incertezza economica, con inflazione elevata o mercati instabili, vengono spesso scelti da chi cerca una soluzione in grado di proteggere i propri risparmi senza esporsi a rischi troppo elevati.

Quali sono dunque i principali investimenti a capitale garantito, come funzionano davvero, quali sono i limiti e quando possono essere davvero adatti?

Quali sono i principali investimenti a capitale garantito

Un investimento a capitale garantito assicura la restituzione del versamento iniziale a prescindere dalle oscillazioni del mercato. La sicurezza non è assoluta, ma è rafforzata da garanzie contrattuali o istituzionali che limitano drasticamente l’esposizione al rischio.

Proprio per questo è sempre importante capire chi si assume l’impegno di restituire il capitale.

Tra i più conosciuti ci sono:

i titoli di Stato;

i buoni fruttiferi postali;

il libretto di risparmio;

i conti deposito;

le polizze vita.

Titoli di Stato

Tra gli strumenti più noti a capitale garantito ci sono i titoli di Stato. Tali prodotti funzionano come un prestito che il cittadino concede al governo italiano. In cambio del denaro versato, viene poi riconosciuto un interesse periodico oppure un rendimento complessivo alla scadenza del titolo.

Btp

Un esempio molto diffuso sono i Btp ovvero i buoni del Tesoro poliennali che hanno una durata medio-lunga e delle cedole semestrali. Se li mantiene fino al termine previsto, l’investitore riceve la somma inizialmente investita più gli interessi maturati. La garanzia è fornita quindi direttamente dallo Stato, tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Bot e Ctt

Insieme ai Bot e Ctt non prevedono costi di sottoscrizione se acquistati tramite il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o tramite intermediari abilitati. Se si decide di venderli prima della scadenza tramite il mercato secondario, però, è possibile dover sostenere dei costi variabili legati alla differenza tra prezzo di mercato e prezzo nominale.

Questi prodotti sono ideali per chi cerca stabilità e un rendimento prevedibile nel tempo. Sono inoltre una componente sicura all’interno di un portafoglio diversificato in quanto bilanciano gli investimenti più rischiosi e contribuiscono a ridurre la volatilità complessiva dei risparmi.

I buoni fruttiferi postali

Sono a capitale garantito anche i buoni fruttiferi postali, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti sul mercato da Poste Italiane.

Chi li acquista versa una somma di denaro e, dopo un determinato periodo che può arrivare anche fino a 20 anni, riceve indietro il capitale investito più gli interessi maturati.

I principali punti di forza di tali prodotti sono:

la garanzia fornita dallo Stato Italiano;

il rimborso che può essere chiesto in qualsiasi momento anche prima della scadenza, in alcuni casi però come per i 3×4 gli interessi maturano solo dopo il primo triennio per cui se esso viene chiesto prima di tale periodo si ha diritto solo al riconoscimento della cifra investita;

non hanno costi di sottoscrizione e gestione;

sono disponibili in diverse tipologie e con rendimenti diversi.

Tutte queste caratteristiche rendono tali prodotti ideali per chi cerca stabilità e protezione del capitale.

Il libretto di risparmio

Uno degli strumenti più sicuri per depositare i propri soldi senza correre rischi è il libretto di risparmio postale.

La somma depositata è infatti garantita dallo Stato per cui si ha la certezza di riceverlo indietro per intero. Se se però la giacenza media annua complessiva supera i 5.000 euro viene addebitata un’imposta di bollo di 34,20 euro. Questo significa che, pur mantenendo al sicuro i propri risparmi, una parte può essere erosa da tale tassa.

Chi desidera far crescere i propri risparmi può puntare sui Depositi SuperSmart che funzionano in questo modo: si vincola del denaro per un periodo prestabilito e alla scadenza si ottiene la restituzione del capitale maggiorato di rendimenti più elevati rispetto ai libretti ordinari.

I conti deposito

Tra i migliori strumenti a capitale garantito ci sono anche i conti deposito che consentono di depositare denaro vincolandolo per un determinato periodo in cambio di interessi interessanti.

Si tratta di prodotti semplici e sicuri, ideali per chi vuole proteggere i propri risparmi senza rinunciare a un rendimento aggiuntivo.

La sicurezza è garantita dal Fitd (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) che copre fino a 100.00 euro a depositante per banca così da proteggere il capitale anche in caso di fallimento dell’istituto di credito.

I conti deposito possono essere sia liberi che vincolati e sono proprio questi ultimi quelli a offrire interessi più elevati.

Cosa sono le polizze vita

Le polizze a vita di ramo I sono dei prodotti assicurativi che permettono di investire una somma di denaro con la garanzia di riavere il capitale versato, al netto dei costi previsti dal contratto.

Il funzionamento è il seguente: il denaro è affidato a una gestione separata, un fondo interno che punta alla massima stabilità attraverso l’acquisto di titoli a basso rischio e comparti obbligazionari selezionati

La compagnia assicurativa garantisce poi la restituzione del denaro alla scadenza della polizza oppure in caso di decesso dell’assicurato.

Tali polizze offrono quindi una protezione molto alta ma è necessario valutare attentamente i costi di gestione e le eventuali penali se si decide di riscattare il denaro prima del termine previsto.

Per questo motivo sono strumenti più adatti a chi cerca stabilità e può programmare l’investimento nel lungo periodo.

Esistono davvero degli investimenti senza rischi?

Il rischio zero in economia non esiste. Anche quando si parla di strumenti a capitale garantito, infatti, la tutela riguarda la somma versata in termini nominali, ma non sempre il suo valore reale nel tempo. Questo significa che il capitale può essere restituito per intero, ma nel frattempo potrebbe aver perso potere d’acquisto a causa dell’aumento dei prezzi.

Nel 2022, ad esempio, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica, l’inflazione media annua in Italia si è attestata all’8,1%, il livello più alto dal 1985 mentre nel 2023 era al 5,75%.

Proteggere i propri risparmi significa quindi non solo ricevere indietro la somma versata ma assicurarsi che essa conservi lo stesso valore reale nel tempo.