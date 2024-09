Innovazione e sostenibilità nel vending a Palermo

Fonte: Distribumatic Sud I distributori di Distribumatic Sud

Nel cuore di Palermo, Distribumatic Sud si distingue come vero e proprio faro di innovazione e sostenibilità nel settore del vending. Fondata nel 1975, l’azienda da semplice fornitore di distributori automatici è diventata molto di più: pioniera di una rivoluzione che ha come intento quello di unire benessere, tecnologia e ciò che ad oggi è indispensabile, ossia il rispetto per l’ambiente. Oggi, Distribumatic Sud non solo si distingue per la qualità dei suoi prodotti e servizi, ma rappresenta anche un modello di come impresa e ambiente possano coesistere ed evolvere insieme.

L’Evoluzione di Distribumatic Sud: da fornitore a innovatore

Distribumatic Sud, con una lunga esperienza nel settore, è diventata il leader indiscusso del vending in Sicilia grazie alla sua collaborazione con il gruppo Bianchi, fornitore autorizzato di distributori automatici. Negli anni, l’azienda ha ampliato il suo raggio d’azione, passando dall’essere un mero fornitore di distributori automatici per bevande a diventare un innovatore nell’allestimento di aree break aziendali. Questo cambiamento non è avvenuto casualmente: Distribumatic Sud ha preso ispirazione dalle pratiche delle grandi aziende nord-europee e mondiali, dove la pausa caffè viene interpretata non solo come un banale intervallo, ma piuttosto come un’opportunità per stimolare la creatività e la condivisione tra colleghi.

Fabio Di Giovanni: l’innovazione al centro della mission aziendale

Alla guida del cambiamento innescato da Distribumatic Sud c’è Fabio Di Giovanni, amministratore delegato dell’azienda di Palermo. La sua mission imprenditoriale si basa su un principio molto chiaro: l’innovazione deve andare di pari passo con la sostenibilità ambientale. Sotto la sua guida, l’azienda ha introdotto una serie di innovazioni che vanno ben oltre l’installazione di distributori automatici nell’ottica di un’evoluzione continua. I distributori automatici di ultima generazione, dotati di touch screen, sono progettati per garantire prodotti freschi e ridurre gli sprechi, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità. Grazie a tecnologie avanzate, questi dispositivi sono in grado di monitorare costantemente le condizioni dei prodotti, assicurando che ogni articolo offerto sia sempre al massimo della freschezza. La tecnologia touch screen non solo migliora l’esperienza dell’utente, rendendo la selezione dei prodotti più intuitiva e interattiva, ma consente anche una gestione più precisa delle scorte e delle vendite, riducendo il rischio di esaurimento o sprechi. Inoltre, l’uso di dispositivi per il pagamento elettronico semplifica ulteriormente l’acquisto, offrendo un’opzione rapida e sicura per i consumatori. Questa modalità di pagamento, ormai indispensabile in un mondo sempre più digitalizzato, riduce significativamente il contatto fisico, contribuendo a un ambiente sicuramente più igienico e sicuro per tutti gli utenti. Questo è particolarmente importante in un contesto post-pandemia, dove la salute e la sicurezza sono diventate priorità assolute. L’integrazione di queste tecnologie avanzate non solo migliora l’efficienza operativa, ma rafforza anche la fiducia dei clienti, che possono contare su un servizio all’avanguardia e rispettoso delle più alte norme igieniche. Distribumatic Sud ha implementato un programma di gestione avanzato basato su intelligenza artificiale. Questo sistema di telemetria ottimizza i processi lavorativi, migliorando l’efficienza operativa e organizzando i giri di consegna in base alle priorità e alle richieste dei clienti. Grazie a questa tecnologia, l’azienda può prevedere le esigenze dei clienti con maggiore precisione e rispondere in modo più efficace alle loro richieste. Un aspetto distintivo dell’approccio di Distribumatic Sud è soprattutto il suo impegno per la sostenibilità. Recentemente, l’azienda ha avviato un progetto unico nel suo genere, adottando 300.000 api da un apicoltore locale di Belmonte Mezzagno. Questo progetto non solo supporta l’apicoltura locale ma contribuisce anche attivamente alla creazione di un’oasi di biodiversità. Questa iniziativa sarà il cuore di un progetto di inclusione e connessione sociale sul territorio, dimostrando come la sostenibilità possa essere integrata in modo innovativo nelle operazioni aziendali.

Il parco macchine elettrico e il Rating ESG

Nel contesto della sostenibilità, Distribumatic Sud ha compiuto significativi passi avanti anche attraverso la scelta di un parco macchine per la quasi totalità elettrico. Questa decisione, infatti, riflette l’impegno dell’azienda di ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’uso di energie rinnovabili. L’ottenimento del Rating ESG (Environmental, Social, and Governance) rappresenta un ulteriore traguardo nella strada verso un futuro più green. Questo riconoscimento testimonia l’impegno dell’azienda nei confronti di pratiche ambientali, sociali e di governance responsabili. Un obiettivo ambizioso è sicuramente la redazione del primo Bilancio di Sostenibilità entro il 2027. Questo documento rappresenterà un’importante pietra miliare nel percorso di Distribumatic Sud, fornendo una panoramica dettagliata delle pratiche aziendali sostenibili e dei risultati raggiunti. La trasparenza e l’impegno continuo sono fondamentali per riuscire a costruire una reputazione solida e per attrarre clienti e partner condividendo i valori di sostenibilità.

Distribumatic Sud e la rete di imprese È ORA

Oltre all’innovazione e alla sostenibilità, Distribumatic Sud punta a essere un partner strategico per le aziende siciliane e non solo. Grazie alla rete di imprese È ORA, che comprende 22 imprenditori italiani attivi nel settore del vending, l’azienda è in grado di offrire soluzioni altamente innovative e sostenibili a livello nazionale. Questa rete consente a Distribumatic Sud di garantire un servizio di distribuzione automatica su scala più ampia, fornendo alle aziende in tutta Italia prodotti e servizi che riflettono gli stessi standard elevati di qualità e sostenibilità. Distribumatic Sud non è dunque unicamente un fornitore di distributori automatici, ma rappresenta un esempio di come un’azienda possa riuscire a integrare innovazione e sostenibilità in ogni aspetto delle sue attività. Sotto la guida dell’amministratore delegato Fabio Di Giovanni, l’azienda ha quindi dimostrato che è possibile coniugare il progresso tecnologico con un impegno autentico verso l’ambiente e la comunità. Con una visione chiara e diretta e un approccio indubbiamente innovativo, Distribumatic Sud si conferma come un vero e proprio modello nel settore del vending, pronto a guidare il cambiamento e a ispirare altre aziende a seguire il suo esempio. Se siete alla ricerca di un partner che possa offrire soluzioni di vending avanzate e sostenibili, Distribumatic Sud è pronta a farvi scoprire come un break di benessere, innovazione e sostenibilità ambientale può fare la differenza all’interno del vostro ambiente lavorativo.

Distribumatic Sud si trova a Palermo, in Via Altofonte, 1. Per maggiori informazioni è possibile contattare il recapito telefono 091 8430082 e seguire l’azienda sui social.