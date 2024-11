Innovazione e sostenibilità: il Gruppo ITO si distingue

Il Gruppo ITO, leader nei manufatti in calcestruzzo, combina qualità, tecnologia avanzata e soluzioni eco-sostenibili per un'edilizia sempre più green

Il settore edile sta vivendo una rivoluzione, guidata dall’integrazione di nuove tecnologie e da richieste di mercato sempre più esigenti. In questo scenario in evoluzione, il Gruppo ITO emerge come leader, puntando su innovazione e sostenibilità ambientale.

La leadership del Gruppo ITO nel Sud Italia

Nato nel cuore della Puglia, il Gruppo ITO ha consolidato la sua leadership anche in Basilicata e Calabria, grazie a una rete commerciale estesa e a un ufficio tecnico che collabora con progettisti e imprese edili. Specializzato in travetti precompressi e architravi, ITO offre un’ampia gamma di manufatti in calcestruzzo armato precompresso, apprezzati per la qualità e la resistenza, soddisfacendo le esigenze più complesse del settore come ad esempio lastre predalles, muri singola e doppia lastra.

Innovazione e sostenibilità: il cuore pulsante di ITO

Negli ultimi anni, ITO ha dimostrato un forte impegno verso la sostenibilità, investendo in ricerca e sviluppo per ridurre l’impatto ambientale dei propri processi produttivi e promuovere l’economia circolare. Un esempio concreto di questa visione è il progetto di riciclo dei pannelli fotovoltaici, che ha permesso di trasformare componenti in materie prime-seconde utilizzabili per la produzione dei manufatti in cemento. Ma non è tutto. ITO ha sviluppato un sistema innovativo per recuperare le anime in acciaio dai pneumatici fuori uso, che vengono poi utilizzate per rinforzare le lastre predalles. Queste soluzioni eco-friendly non solo sono state accolte con entusiasmo dal mercato, ma hanno anche permesso a ITO di distinguersi come una delle prime aziende del Sud Italia a ottenere la certificazione CAM (Criteri Ambientali Minimi), un prestigioso riconoscimento che premia l’uso di materiali riciclati nell’edilizia.

Innovazione logistica per i cantieri di domani

Non solo nei materiali, ma anche nella logistica ITO si fa trovare pronta. Con l’uso delle gru in cantiere sempre più ridotto, l’ottimizzazione della movimentazione dei materiali è diventata essenziale. Per rispondere a questa esigenza, ITO ha messo a disposizione dei suoi clienti una flotta di automezzi attrezzati per lo scarico delle merci ad altezze elevate, garantendo una gestione efficiente e sicura dei materiali sul cantiere.

Un’ampia gamma di soluzioni per l’edilizia

Il Gruppo ITO offre un ricco catalogo di prodotti pensati per soddisfare le esigenze del settore edile. Tra i suoi prodotti di punta spiccano i travetti precompressi, essenziali per la costruzione di solai resistenti e duraturi, e le lastre predalles, apprezzate per la loro versatilità e facilità di installazione. Ogni articolo è sottoposto a severi controlli di qualità, garantendo eccellenti prestazioni meccaniche e una durabilità senza pari.

Un modello di eccellenza nel Sud Italia

Il Gruppo ITO rappresenta oggi un punto di riferimento nell’edilizia sostenibile e nell’innovazione in tutto il Sud Italia. L’azienda ha saputo unire tradizione e innovazione, offrendo soluzioni di alta qualità e a basso impatto ambientale, affrontando con successo le sfide di un mercato in continua trasformazione. Grazie alla capacità di anticipare le tendenze e all’impegno nell’investire in tecnologie d’avanguardia, ITO si conferma leader nella produzione di manufatti in cemento.