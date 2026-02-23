QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Officine SMAC

Operare nel settore ceramico oggi significa confrontarsi con mercati sempre più competitivi, standard qualitativi elevati e processi produttivi in continua evoluzione. Innovazione tecnologica, capacità di investimento e aggiornamento costante delle competenze rappresentano fattori determinanti per garantire continuità, efficienza e solidità industriale nel medio e lungo periodo.

Per questo la capacità di integrare automazione, ricerca applicata e visione strategica diventa un elemento centrale per sostenere la crescita, ottimizzare le risorse e mantenere un posizionamento credibile sui mercati internazionali. La tecnologia non è solo uno strumento operativo, ma una leva strutturale per lo sviluppo dell’intera filiera.

Esperienza e competenze: 55 anni di qualità

In un ambito in cui la solidità industriale si misura nel tempo e nella capacità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici, l’esperienza rappresenta un valore strutturale. È su questa base che si inserisce il percorso di Officine SMAC, fondata nel 1969 e oggi riconosciuta come realtà specializzata nella progettazione e realizzazione di automazioni, impianti e macchinari per l’industria ceramica, dei laterizi e dei materiali affini.

Con sede a Fiorano Modenese, nel cuore del distretto ceramico italiano, l’azienda ha eretto un’identità riconoscibile anche attraverso il proprio nome e il logo storico, lo scorpione che afferra i pennelli, da decenni presente nel panorama industriale del settore. Un simbolo che richiama controllo dei processi, precisione operativa e attenzione alla qualità produttiva.

Nel corso di oltre cinque decenni, l’azienda ha consolidato un modello organizzativo fondato su capacità, preparazione, formazione continua e valorizzazione del capitale umano. Lo staff qualificato e il reparto tecnico rappresentano oggi uno degli elementi centrali della struttura aziendale, permettendo di offrire supporto progettuale e assistenza pre e post vendita nei diversi mercati in cui opera.

Officine SMAC: crescita e innovazione

Lo abbiamo detto, ma vale la pena ribadirlo: il percorso di sviluppo di Officine SMAC è strettamente legato all’evoluzione tecnologica dell’industria ceramica. Fin dagli anni Settanta, l’azienda ha orientato la propria attività verso soluzioni brevettate e sistemi in grado di anticipare le esigenze produttive, introducendo macchine a spazzole per decorazioni speciali e tecnologie di applicazione a secco per effetti marmorizzati.

Negli anni Ottanta, il consolidamento dell’identità tecnologica passa attraverso l’introduzione di macchine di spazzolatura per superfici rustiche e di sistemi di stampa a rullo con manicotti incisi al laser, ampliando le possibilità estetiche e funzionali dei prodotti ceramici. Il decennio successivo segna una fase di espansione strategica, con lo sviluppo di sistemi di spruzzatura multicolore brevettati, l’ingresso nel comparto dei coppi e dei laterizi e l’apertura ai mercati extra-europei.

Con l’inizio degli anni Duemila, l’apertura dello stabilimento di Castellón, in Spagna, e il rafforzamento della rete commerciale internazionale consolidano ulteriormente il posizionamento globale dell’azienda. Negli ultimi quindici anni, l’attenzione si è concentrata sull’ampliamento della gamma, sulle linee digitali, sulle grandi lastre e sulle tecnologie avanzate di smaltatura, accompagnando il settore verso una progressiva integrazione tra automazione e digitalizzazione.

Oggi l’azienda può contare su una struttura composta da 35 professionisti qualificati, un reparto tecnico costantemente aggiornato e un’organizzazione orientata alla continuità industriale e all’innovazione applicata.

Aree di business: un’offerta integrata e completa

Andando all’offerta, SMAC è capace di coprire in modo organico le diverse fasi del ciclo produttivo, rispondendo alle esigenze di aziende con dimensioni, mercati e modelli industriali differenti: il suo approccio integrato consente infatti di progettare soluzioni che dialogano tra loro, favorendo efficienza, continuità dei processi e ottimizzazione delle risorse.

Nel settore ceramico, l’attività si concentra sulla progettazione e realizzazione di macchinari per la smaltatura, l’engobbiatura, la decorazione tradizionale e digitale, oltre a linee complete di post-cottura e sistemi dedicati alle grandi lastre. A questi si affiancano le soluzioni per la preparazione, la miscelazione e lo stoccaggio degli smalti, elementi centrali per garantire stabilità produttiva e qualità costante del prodotto finito.

Nel comparto dei laterizi e delle tegole, SMAC sviluppa tecnologie orientate alla copertura uniforme, agli effetti fiammati e multicolore, alla decorazione a polveri e ai trattamenti superficiali, contribuendo al miglioramento delle performance estetiche e funzionali dei materiali.

Un ulteriore ambito strategico è rappresentato dalla macinazione e classificazione, con sistemi dedicati alla lavorazione di fritti, vetri, cristalli, smalti sinterizzati e materiali secchi, in linea con le esigenze di razionalizzazione dei processi e di recupero delle risorse. Tutto ciò permette all’azienda di affiancare i clienti lungo l’intero percorso produttivo, offrendo soluzioni coerenti con gli obiettivi industriali, tecnologici e organizzativi.

Ricerca e soluzioni tailor made

Accanto alla produzione standard, Officine SMAC ha sviluppato nel tempo un modello di lavoro orientato alla progettazione su misura, fondato su un’attività di ricerca interna e su una conoscenza approfondita dei processi industriali. Il reparto R&D, integrato con le competenze tecniche e applicative dell’azienda, consente di analizzare in modo puntuale le esigenze operative dei clienti e di tradurle in soluzioni personalizzate.

La capacità di intervenire sui singoli passaggi della linea produttiva permette di realizzare impianti calibrati sulle specificità di ogni stabilimento, tenendo conto di fattori come layout, volumi, materiali trattati e obiettivi di rendimento. Questo approccio riduce le inefficienze, migliora l’affidabilità dei sistemi e favorisce una gestione più razionale degli investimenti industriali.

Nel tempo, tale competenza progettuale è stata applicata anche a settori diversi dalla ceramica tradizionale, come la cristalleria, la componentistica industriale, il tableware e la ceramica artistica. In questi ambiti, SMAC ha trasferito il proprio know-how tecnologico, dimostrando flessibilità operativa e capacità di adattamento a contesti produttivi differenti, sempre mantenendo un elevato livello di controllo qualitativo e tecnico.

Una presenza globale e un occhio al futuro

Ancora, nel corso di oltre cinquant’anni di attività l’azienda ha costruito una presenza internazionale solida e progressiva, basata su una rete commerciale strutturata e su rapporti continuativi con i principali gruppi produttivi del settore. Oggi opera in oltre 60 Paesi su cinque continenti, attraverso sales manager diretti e una rete composta da circa 15 agenti locali, servendo più di 2.000 clienti a livello globale.

Questa diffusione geografica è il risultato di una strategia orientata alla prossimità operativa e alla conoscenza dei mercati, che consente di affiancare le aziende nei diversi contesti produttivi, adattando le soluzioni tecnologiche alle specificità locali. L’assistenza tecnica e commerciale rappresenta, in questo senso, un elemento centrale per la continuità delle relazioni e per la stabilità delle collaborazioni nel tempo.

Parallelamente allo sviluppo internazionale, SMAC continua a investire in tecnologia, competenze e digitalizzazione, accompagnando il settore verso modelli produttivi sempre più efficienti e sostenibili. L’attenzione alle linee digitali, all’automazione avanzata e all’ottimizzazione dei processi si inserisce in una visione di lungo periodo, orientata alla competitività industriale e alla valorizzazione delle risorse.

Forte di una struttura consolidata e di un patrimonio tecnico costruito nel tempo, Officine SMAC si propone oggi come partner tecnologico affidabile per le imprese che intendono affrontare le trasformazioni del mercato con strumenti adeguati, visione strategica e capacità di investimento.