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ANSA Elon Musk dona un altro milione di dollari per Roma antica

Nel giorno del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato il 21 aprile, Elon Musk ha annunciato una nuova donazione da un milione di dollari destinata alla tutela del patrimonio archeologico e culturale legato alla civiltà romana. L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato negli ultimi anni e porta il totale delle erogazioni a circa 4 milioni di dollari in meno di due anni. Come spiegato in una nota diffusa dallo staff dell’imprenditore, le risorse sono destinate a sostenere attività concrete sul campo, coinvolgendo archeologi, restauratori, università, centri di ricerca e istituzioni culturali attive in Italia e nei territori che facevano parte dell’antico Impero romano.

Come verranno utilizzati i finanziamenti

I fondi stanziati sono indirizzati a diversi ambiti operativi. In particolare, le risorse servono a finanziare scavi archeologici, interventi di conservazione e restauro dei siti storici, oltre a progetti di ricerca specialistica. Una parte rilevante riguarda anche la digitalizzazione del patrimonio, con attività come scansioni e mappature tridimensionali di monumenti e aree archeologiche. Questo approccio punta a integrare la tutela tradizionale con strumenti tecnologici avanzati, con l’obiettivo di migliorare la conservazione e la diffusione della conoscenza. In una precedente comunicazione, la fondazione aveva sottolineato che “la storia è fonte di memoria, tradizione e cultura di un popolo, ma anche risorsa per il futuro”.

Il progetto internazionale e la piattaforma educativa

Una parte delle risorse è stata destinata al programma internazionale Expandere Conscientiae Lumen (Ecl), promosso da Ancient Rome Live insieme all’American Institute for Roman Culture. Il progetto sostiene una serie di iniziative selezionate a livello globale, focalizzate sulla conservazione dei siti archeologici e sullo sviluppo di nuove metodologie di ricerca.

Ancient Rome Live rappresenta uno degli strumenti principali per la divulgazione. La piattaforma offre contenuti digitali dedicati alla storia romana, tra cui lezioni online, video, dirette streaming e corsi formativi. L’obiettivo è rendere accessibili a un pubblico ampio informazioni e approfondimenti sulla civiltà romana, combinando didattica e tecnologia.

A coordinare le attività è l’archeologo statunitense Darius Arya, fondatore e direttore dell’iniziativa, che lavora da anni alla diffusione della conoscenza storica attraverso strumenti digitali e progetti educativi internazionali.

Il ruolo della Musk Foundation

Le donazioni rientrano nella strategia filantropica della Musk Foundation, organizzazione fondata nel 2001 e guidata direttamente da Elon Musk. La fondazione opera in diversi settori, tra cui energia rinnovabile, ricerca scientifica, intelligenza artificiale e istruzione.

Nel caso specifico del patrimonio culturale, l’intervento si concentra su progetti che combinano innovazione, sostenibilità e risultati misurabili. Il programma Ecl, ad esempio, finanzia iniziative che dimostrano un impatto concreto sia nella conservazione dei beni culturali sia nella loro valorizzazione a livello internazionale.

Secondo quanto riportato, la fondazione dispone di un patrimonio superiore ai 9 miliardi di dollari, costituito in parte da partecipazioni azionarie. Come tutte le fondazioni private, è soggetta all’obbligo di destinare ogni anno una quota minima delle proprie risorse a finalità filantropiche.

Gli altri interventi e collaborazioni di Musk in Italia

L’impegno nel settore archeologico non si limita a Roma. In Italia, la Musk Foundation ha già sostenuto con 2 milioni di dollari il progetto Vesuvius Challenge, dedicato allo studio e alla decifrazione dei papiri carbonizzati ritrovati a Ercolano e risalenti al 79 d.C.

Ancient Rome Live ha ricevuto finanziamenti anche da altri enti internazionali, tra cui organizzazioni pubbliche e fondazioni private. Tra i partner figurano istituzioni culturali italiane come il Museo nazionale romano e la Galleria degli Uffizi, a conferma di una rete di collaborazione che coinvolge soggetti pubblici e privati.

Attraverso canali social e piattaforme digitali, è stato lanciato un invito rivolto a ricercatori, studenti e professionisti del settore archeologico a presentare nuovi progetti. L’obiettivo è ampliare ulteriormente il numero di iniziative sostenute, rafforzando il legame tra ricerca scientifica e innovazione tecnologica.