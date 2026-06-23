ANSA Lo spread tra Btp e Bund del 23 giugno

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto stabile nei primi minuti dell’apertura del 23 giugno, mantenendo la quota di 72 punti base con cui aveva aperto la settimana. I rendimenti sono leggermente calati, al 3,66%, perdendo due centesimi di punto rispetto all’apertura della giornata di ieri.

Domani 24 giugno inizieranno invece le ultime aste dei titoli di Stato del mese, con quella che porterà all’emissione dei Btp Short Term e dei Btp€i. Seguiranno nei giorni successivi l’asta dei Bot e quella dei titoli a medio e lungo temine.

Spread stabile, calano in rendimenti

I primi minuti dell’apertura dei mercati finanziari del 23 giugno hanno portato un leggero calo dei rendimenti dei titoli di Stato, sia italiani sia tedeschi. I Btp benchmark a 10 anni hanno registrato una contrazione di due centesimi di punto, portandosi al 3,66%, mentre gli equivalenti tedeschi sono passati dal 2,96% al 2,94%. Di conseguenza, lo spread è rimasto invariato, restando a 72 punti base.

I rendimenti hanno ripreso a calare ripreso a calare dopo la risalita di ieri, grazie soprattutto ai progressi dei negoziati tra Iran e Usa in Svizzera. Dopo che, nel fine settimana, lo Stretto di Hormuz è stato richiuso dall’Iran, le due delegazioni sono tornate a trattare su come risolvere lo stallo e riportare alla normalità i mercati energetici. Per quanto riguarda i titoli di Stato europei, però, la situazione è ancora lontana da quella pre guerra, quando lo spread tra Btp e Bund viaggiava poco sopra i 60 punti base.

Gli spread europei ancora stabili

L’attesa per gli sviluppi dei colloqui in Svizzera ha mantenuto stabili anche gli altri spread europei. I Bonos spagnoli si sono stabilizzati su un punteggio di 47 punti base, più alto rispetto alla media dell’ultimo periodo, con rendimenti oltre il 3,40%. Gli Oat francesi hanno mantenuto un differenziale di 65 punti base, con cedole del 3,59%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 23 giugno 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 2,94% – Btp italiani 3,66% 72 Oat francesi 3,59% 65 Bonos spagnoli 3,41% 47

Nella giornata di ieri la presidente della Bce Christine Lagarde ha rassicurato il Parlamento europeo, dichiarando che, nonostante l’impatto della crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente, Francoforte non dovrebbe intervenire ulteriormente sui tassi di interesse nel prossimo futuro.

Le prossime aste dei Btp e dei Bot

Nella giornata di domani 24 giugno inizieranno le ultime aste dei titoli di Stato del mese. Si inizierà con i titoli a breve termine e i Btp€i, per poi proseguire con i Bot e con l’asta a lungo termine.

Le date delle aste saranno:

mercoledì 24 giugno, asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

giovedì 25 giugno, asta dei Bot;

venerdì 26 giugno, asta medio-lungo termine.