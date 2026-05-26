Nelle prime ore della mattinata lo spread tra Btp e Bund è rimasto stabile, nel giorno in cui ricominciano le aste tradizionali di fine mese, dai Btp Short Term e dai Btp€i

ANSA Lo spread tra Btp e Bund del 26 maggio 2026

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto di fatto stabile nell’apertura della giornata del 26 maggio, con un leggero aumento che lo ha portato a 72 punti base, nonostante il leggero calo dei rendimenti, che per la prima volta da diverse settimane sono tornati sotto quota 3,70%.

Nella giornata di oggi si terranno le aste per tre diversi titoli di Stato: i Btp Short Term, i Btp€i a 5 anni e i Btp€i a 20 anni. Le cedole annuali minime sono già state rese note, ma i rendimenti definitivi, incluso il valore di emissione, si sapranno soltanto ad asta conclusa.

Aumenta lo spread, calano i rendimenti

Nelle prime ore del 26 maggio lo spread tra Btp e Bund è leggermente aumentato, portandosi a 72 punti base rispetto ai 71 a cui si era mantenuto per tutta la giornata di ieri. Si tratta comunque di un’apertura stabile, soprattutto dopo l’ultima operazione militare degli Stati Uniti in Iran, che ha ulteriormente allontanato la possibilità di una rapida soluzione del conflitto in Medio Oriente attraverso i colloqui di pace.

I rendimenti dei titoli di Stato, sia di quelli italiani, sia di quelli tedeschi, si sono però comunque ridotti. I Bund hanno raggiunto il 2,97% di media per i benchmark a 10 anni, mentre i Btp decennali si attestano di poco sotto al 3,70%, un livello che non vedevano da settimane, sempre a causa del conflitto in Iran, che ne aveva destabilizzato i prezzi.

Stabili anche gli spread europei

Anche i titoli di Stato degli altri grandi Paesi europei si sono mantenuti stabili nelle prime ore di oggi 26 maggio, senza scossoni dal punto di vista del differenziale, ma con un leggero calo dei rendimenti in alcuni casi.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 26 maggio 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 2,97% – Btp italiani 3,69% 70 Oat francesi 3,52% 62 Bonos spagnoli 3,40% 43

I Bonos spagnoli hanno visto lo spread con i Bund allargarsi leggermente a 43 punti ma hanno comune mantenuto i rendimenti al 3,40%. Gli Oat francesi sono invece scesi sotto quota 3,60%, portando il differenziale a 62 punti base.

Le aste di fine mese di maggio

Il Tesoro avvia oggi le aste di fine mese di maggio, con quella dei Btp Short Term a tre anni e di due diversi Btp€i, i titoli indicizzati all’inflazione dell’Eurozona.

Titoli di Stato all’asta il 26 maggio Titoli di Stato Codice ISIN Scadenza Cedola annuale Importo massimo offerto Btp Short Term IT0005692410 28/02/2028 2,20% 2,5 miliardi di euro Btp€i a 5 anni IT0005657348 15/08/2031 1,10% 1,5 miliardi di euro Btp€i a 20 anni IT0005706293 15/02/2046 2,25% 1 miliardo di euro

Nella giornata di domani avrà invece luogo l’asta dei Bot a sei mesi, con le seguenti caratteristiche:

codice Isin IT0005711749;

data di scadenza 30 novembre 2026;

importo offerto 7,5 miliardi di euro.

Le aste si concluderanno il 28 maggio, con i Btp a medio e lungo termine. A giugno, invece, ci sarà un’emissione speciale dedicata ai risparmiatori, con il nuovo Btp Italia Sì.