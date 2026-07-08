Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha toccato gli 80 punti base come non succedeva da settimane e i rendimenti hanno raggiunto il 3,83% il giorno prima delle aste dei Bot

ANSA Lo spread del 9 luglio

Durante i primi minuti dell’apertura dei mercati dell’8 luglio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha superato gli 80 punti base, come non succedeva da settimane. Hanno contribuito a questa instabilità i nuovi attacchi tra Iran e Usa in Medio Oriente e l’atteggiamento di Donald Trump al vertice Nato di Ankara.

Sono aumentati molto anche i rendimenti dei titoli italiani, che hanno toccato il 3,83%, uno dei dati più alti dell’ultimo anno. Da domani inizieranno anche le aste dei titoli di Stato di luglio, con i Bot seguiti dai Btp a medio e lungo termine.

Spread e rendimenti a livelli record, cosa sta succedendo

Sia lo spread tra Btp e Bund sia i rendimenti dei titoli italiani hanno toccato livelli tra i più alti del recente passato nell’apertura dell’8 luglio. Il differenziale ha superato gli 80 punti base come non succedeva dal 5 maggio scorso, quando ancora la guerra in Medio Oriente era in pieno svolgimento.

Per i rendimenti, il picco è stato anche più significativo. Gli interessi sui Btp a 10 anni benchmark sono arrivati al 3,83%, un livello superato solo in occasione di alcuni brevissimi picchi nell’ultimo anno. L’ultima volta che i rendimenti dei Btp sono stati così alti per un periodo prolungato di tempo era l’estate del 2024.

Non va meglio per i titoli di Stato tedeschi. I Bund sono tornati oltre la soglia del 3% di rendimento, arrivando al 3,03%. Non si tratta di un record come per i Btp, ma è comunque un risultato significativo, alimentato dalle paure per una ripresa delle ostilità in Medio Oriente e dagli scontri tra Trump e i leader europei al vertice di Ankara.

Notizia in aggiornamento