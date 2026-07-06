ANSA Lo spread tra Btp e Bund del 6 luglio 2026

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto stabile attorno a 76 punti base in apertura il 6 luglio, in linea con gli ultimi risultati della scorsa settimana. Dopo alcune fluttuazioni, il differenziale si è stabilizzato e i rendimenti si sono fermati poco sotto al 3,70%.

Negli ultimi giorni di questa settimana si terranno le aste tradizionali dei titoli di Stato, con Bot e titoli a medio-lungo termine che saranno messi a disposizione del mercato.

Spread stabile e rendimenti alti

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha ripreso dove aveva lasciato lo scorso venerdì. Il differenziale è rimasto a 76 punti vicino alla quota che aveva caratterizzato un breve periodo di stabilità, prima che la scorsa settimana portasse importanti fluttuazioni di quasi 10 punti in pochi giorni.

Non è solo lo spread a restare stabile, ma anche i rendimenti. I titoli italiani benchmark a 10 anni sono restati al 3,68% di interessi per chi decide di prestare denaro allo Stato. Si tratta dello stesso livello della scorsa settimana. Allo stesso modo, anche i Bund tedeschi sono rimasti al 2,92%, pochi centesimi sopra il 2,89% che aveva caratterizzato i titoli di Berlino durante un periodo di stabilità nelle scorse settimane.

Movimento in Europa sui mercati dei titoli di Stato

L’Italia e la Germania in controtendenza per quanto riguarda l’andamento dei propri titoli di Stato rispetto agli altri maggiori Paesi europei. In Spagna i Bonos hanno visto aumentare i propri rendimenti oltre il 3,40%, portando lo spread a sfiorare i 50 punti base, soglia che i titoli di Madrid hanno superato soltanto nei momenti più critici della guerra in Medio Oriente nel 2026.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 1° luglio 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 2,92% – Btp italiani 3,68% 76 Oat francesi 3,61% 69 Bonos spagnoli 3,40% 48

Anche i titoli francesi hanno sfiorato una soglia psicologica. Gli Oat si sono infatti portati di alcuni decimi di punto sotto i 70 punti di spread, riavvicinandosi molto ai Btp e allontanandosi dai Bund. I rendimenti francesi sono oltre i 3,60%.

Ricominciano le aste dei Btp e dei Bot

Nei prossimi giorni il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicherà i comunicati per le aste dei Bot e a dei titoli a medio e lungo termine che si terranno entro la fine di questa settimana. Si tratta delle emissioni tradizionali di inizio mese, che metteranno a disposizione del mercato titoli a breve e lunga durata.

Le date da segnarsi per le aste sono:

9 luglio asta dei Bot;

10 luglio asta dei titoli a medio e lungo termine;

28 luglio asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

29 luglio asta dei Bot;

30 luglio asta dei titoli a medio e lungo termine.