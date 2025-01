Società di capitali: fatturato giù nel 2024, segno meno anche nel 2025

Fonte: 123RF

I Bilanci delle società di capitali italiane continuano a far registrare un andamento negativo del fatturato che risente del rallentamento congiunturale in atto. Dopo la crescita a doppia cifra del biennio post-Covid (2021-2022), nel 2023 il fatturato delle società di capitali italiane è diminuito, facendo registrare un calo in termini reali del 4,9% (3,9% in termini nominali). La tendenza congiunturale per il 2024 indica un ulteriore calo del fatturato, anche se più contenuto, pari al -1,5% in termini nominali che si traduce in -2,9% in termini reali, ossia tenendo conto dell’inflazione.

Nel 2024 fatturato giù del 2,9%

Le previsioni per il 2025 sono di una ripresa pari a +1,8% in termini nominali che si tradurrebbe in una decrescita in termini reali del – 0,2%. E’ la stima dell’Osservatorio sulle società di capitali realizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, contenente le stime di fatturato per il 2024-2025 e i dati relativi ai Bilanci del 2023.

Tale tendenza indica che le potenziali aree di crisi tendono ad allargarsi e interessano soprattutto le piccole aziende, quelle cioè che soffrono maggiormente l’accesso al credito bancario e che sono praticamente escluse dal mercato dei capitali. Una tendenza, questa, alla cui base ci sono alcuni indicatori particolarmente sensibili.

Nel 2025 giù dello 0,2%

Secondo i commercialisti, l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato comincia a salire in maniera pericolosa per alcuni segmenti imprenditoriali, mentre il peso dei debiti tributari e previdenziali, che nel complesso resta stabile, sale in maniera improvvisa tra le piccole imprese, in particolare quelle con un fatturato tra 1 e 5 milioni di euro che contano circa 160 mila società, 1,5 milioni di dipendenti e 350 milioni di fatturato.

Bilanci 2023

Dall’analisi dei bilanci 2023, si nota come il calo del fatturato interessi esclusivamente le microimprese (-4,1%) e le grandi imprese (-9,2%), mentre le Pmi hanno visto crescere il fatturato. Inoltre, il calo ha interessato esclusivamente il Centronord, mentre nel Sud si è verificato un aumento del fatturato (+9,2%). In particolare, nel Centro il calo è stato piuttosto marcato (-13,8%). Inoltre, il calo del fatturato è concentrato nell’industria (-3,4%) e negli “Altri servizi” (-19,4%), mentre Costruzioni (+21,6%) e Alloggio e ristorazione (+17,4%) hanno visto il fatturato continuare a crescere a doppia cifra.

I dipendenti sono aumentati in media del 2,1%, mentre l’unico segmento a far registrare un calo è stato quello delle microimprese (-9,1%). La quota di società che chiude il bilancio in utile sale leggermente portandosi a 76%. Anche il grado di patrimonializzazione mostra un leggero incremento dal 40,1% al 41,7%. Il Roe passa dall’11.7 al 12,8%, mentre il grado di indebitamento è invariato al 52,6% (debiti in rapporto al totale dell’attivo). Nel complesso, l’incidenza degli oneri finanziari sul Mol sale dal 16,8 al 18,3%, mentre i debiti tributari e previdenziali, che in media risultano pari al 2,4%, salgono al 7% per le piccole imprese (società con fatturato tra 1 e 5 milioni di euro) con un incremento in un solo anno di 0,6 punti percentuali.