Risparmio, boom di raccolta per le reti di promotori (+35,6%)

Fonte: 123RF La raccolta del risparmio gestito vola grazie ai fondi obbligazionari ed ai prodotti assicurativi

E’ ancora boom di raccolta a marzo per le reti di consulenza finanziaria, che hanno raccolto 5,3 miliardi di euro, cifra che risulta in crescita del 35,6% rispetto ad un anno fa e che porta il complessivo da inizio anno ad oltre 14,8 miliardi di euro (10,3 miliardi nel 2024). E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto di Assoreti, l’associazione che rappresenta il settore guidata da Marco Tofanelli.

“I risultati di marzo si inseriscono in un percorso di crescita strutturale che conferma il ruolo sempre più centrale dell’industria della consulenza finanziaria nel valorizzare il risparmio degli italiani”, afferma il segretario Tofanelli, “aggiungendo “le Reti rappresentano oggi una leva strategica per orientare le scelte delle famiglie verso investimenti consapevoli, in grado di generare valore nel tempo”

Il risparmio gestito tira la volata

La spinta alla raccolta arriva soprattutto dai prodotti del risparmio gestito, sui quali vengono realizzati investimenti netti quasi triplicati per 3,6 miliardi di euro (+185%), con il coinvolgimento di tutte le macro tipologie di prodotto e, più in particolare, dei fondi comuni di investimento.

La raccolta dei fondi d’investimento risulta infatti quasi quadruplicata per 1,9 miliardi di euro. Le scelte di investimento privilegiano sempre le gestioni collettive di diritto estero, sulle quali confluiscono risorse nette per 1,5 miliardi, ma si rafforza anche il gradimento nei confronti degli Oicr italiani per i quali il saldo delle movimentazioni raggiunge i 412 milioni di euro.

Il successo maggiore è quello dei fondi obbligazionari che catalizzano flussi positivi di raccolta per 1,6 miliardi di euro, seguiti dai prodotti flessibili (415 milioni) e monetari (210 milioni); ancora negativo il bilancio dei fondi bilanciati (-234 milioni) e azionari (-161 milioni).

Gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi

I prodotti assicurativi/previdenziali si confermano la seconda asset class del gestito per volumi di raccolta mensili, con premi netti versati che valgono 933 milioni di euro, valore quasi triplicato (+172%) rispetto al dato dell’anno precedente. Le dinamiche di crescita tendenziale coinvolgono le unit linked (561 milioni) e le polizze vita tradizionali (122 milioni), mentre i prodotti multiramo (174 milioni) risultano in minima contrazione.

La raccolta netta in gestioni patrimoniali individuali si attesta a 697 milioni di euro (+71,2% su anno); la crescita rispetto all’anno precedente è attribuibile prevalentemente alle gestioni patrimoniali mobiliari, coinvolte da flussi netti per 419 milioni. Il totale da inizio anno si attesta a oltre 1,7 miliardi, risultando quasi triplicata rispetto ad un anno fa.

Risparmio amministrato in contrazione

La raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati, pur in flessione (-67,4% a/a), si conferma su importi significativi, co a 1,7 miliardi di euro raccolti, anche per effetto del successo dei collocamento di obbligazioni societarie (867 milioni) sul mercato primario. Bilancio positivo anche per i titoli azionari (217 milioni) e i titoli di Stato (255 milioni), con questi ultimi però in forte rallentamento.

Tira meno la liquidità, considerando anche l’effetto erosivo dell’inflazione, che penalizza le risorse improduttive. Il flusso netto di risorse verso conti correnti e depositi si conferma quindi positivo, ma resta su importi molto contenuti (62 milioni).