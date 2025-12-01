Reti di promotori, ottobre da record: raccolta netta 6 miliardi

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

123RF

Ad ottobre le Reti di consulenza registrano una raccolta netta di 6 miliardi di euro, in aumento del 62,3% rispetto a settembre e del 5,9% su base annua. Le risorse destinate al risparmio gestito crescono del 10,3% rispetto allo stesso mese del 2024, totalizzando 3,2 miliardi. Sugli strumenti finanziari amministrati gli investimenti netti raggiungono i 4,2 miliardi, grazie soprattutto al mercato primario e al forte contributo del collocamento del BTP Valore. Contestualmente si rilevano uscite da conti correnti e depositi per quasi 1,5 miliardi.

“I dati di ottobre confermano la strategia di diversificazione che le Reti portano avanti nell’esclusivo interesse dei propri clienti””, sottolinea Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione

Avanzamento del bilancio annuale

Il bilancio da inizio anno sale a 47,5 miliardi di euro, con una crescita del 17,6% rispetto al periodo gennaio-ottobre 2024. Le risorse nette indirizzate al risparmio gestito ammontano a quasi 30 miliardi, segnando un incremento del 62,1% su base annua. La raccolta associata al servizio di consulenza con fee si attesta a 1,2 miliardi nel mese e raggiunge 12,3 miliardi da inizio anno (+9,6% a/a). Continua anche la crescita della clientela delle Reti, prossima a 5,4 milioni di persone.

Andamento di fondi, assicurazioni e gestioni patrimoniali

La distribuzione diretta di quote di fondi comuni genera flussi netti per 1,7 miliardi (+15,9% a/a), con una chiara preferenza per i fondi obbligazionari (1,4 miliardi). Prevalgono, invece, i riscatti su fondi azionari e bilanciati. Nel comparto assicurativo-previdenziale i versamenti netti ammontano a 915 milioni (+4,6% a/a), più della metà destinati alle unit linked. Le gestioni patrimoniali individuali totalizzano 627 milioni di raccolta (+5,2% a/a), con maggiori investimenti nelle gestioni in fondi (382 milioni).

Contributo agli OICR e focus sugli strumenti amministrati

A ottobre il contributo complessivo delle Reti agli OICR aperti — tramite distribuzione diretta e indiretta — è positivo per 2,7 miliardi; da inizio anno raggiunge 24,3 miliardi, compensando i deflussi degli altri operatori e riportando in terreno positivo il bilancio dell’intera industria (16,6 miliardi). La raccolta sugli strumenti amministrati interessa soprattutto i titoli di Stato (2,7 miliardi) e le obbligazioni corporate (802 milioni), con un crescente interesse per gli exchange traded product, in particolare gli ETF (568 milioni).