Risiko bancario, le nuove offerte di BPER e Monte Paschi di Siena

BPER ha migliorato l'offerta presentata per Banca Popolare di Sondrio, prevedendo anche una componente in denaro di 1 euro. MPS ha pubblicato il prospetto dell'OPS su Mediobanca e fissato una soglia minima al 35%

Arrivano diverse novità sul fronte del risiko bancario, in particolare per quanto riguarda l’offerta avanzata da BPER per Banca Popolare di Sondrio, che prevede un corrispettivo migliorato rispetto alla proposta iniziale, e per l’OPS di Monte Paschi su Mediobanca, di cui è stato pubblicato il prospetto informativo approvato dalla Consob questa settimana.

BPER alza la posta per Pop Sondrio: 1 euro in più

BPER ha annunciato ieri sera l’aumento del corrispettivo dell’offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria su Banca Popolare di Sondrio, prevedendo una componente in denaro (cash) di 1 euro, che va ad aggiungersi al corrispettivo in azioni (1,450 azioni BPER di nuova emissione per ogni azioni Pop Sondrio) originariamente previsto.

Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di BPER rilevato alla data di riferimento del 5 febbraio 2025, quando è stata annunciata l’offerta (6,570 euro), il corrispettivo unitario “aumentato” per le azioni Pop Sondrio raggiunge 10,527 euro, incorporando un premio del 17,8% rispetto al prezzo dell’azione registrato alla chiusura delle contrattazioni alla data di riferimento.

“L’incremento del corrispettivo nel contesto dell’offerta su Banca Popolare di Sondrio mediante un rilancio in denaro è un segnale concreto che testimonia ulteriormente il grande valore che attribuiamo all’operazione e alla valenza industriale che l’ha sempre caratterizzata”

spiega Gianni Franco Papa, AD di BPER, motivando il rilancio, che blinda l’operazione, assicurando il successo delle sottoscrizioni, senza modificarne gli obiettivi finanziari.

Il periodo di adesione all’Offerta terminerà venerdì 11 luglio 2025.

MPS fissa soglia minima OPS Mediobanca al 35%

Banca Monte dei Paschi di Siena ha pubblicato il documento approvato dalla Consob per l’offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria sulle azioni Mediobanca, che riconosce un corrispettivo unitario interamente in azioni pari a 2,533 azioni ordinarie Banca MPS di nuova emissione per ogni azione Mediobanca. Il periodo di adesione all’offerta avrà inizio il 14 luglio 2025, per terminare l’8 settembre 2025.

L’efficacia dell’offerta è subordinata al raggiungimento di una partecipazione pari ad almeno al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee, ma MPS si riserva la facoltà di rinunciare alla condizione di efficacia e di procedere all’acquisto di tutte le azioni portate in adesione, purché raggiunga almeno una soglia minima di adesioni pari al 35% dei diritti di voto. L’acquisto di una partecipazione compresa tra il 35% e il 50% del capitale di Mediobanca – spiega – è “idonea a consentire all’offerente di ottenere il controllo di fatto dell’emittente, esercitando un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di Mediobanca e incidendo sul generale indirizzo della gestione”.

Su offerta per Banca Generali si riserva di valutare

La banca senese si è poi “riservata di valutare” l’offerta avanzata da Mediobanca per Banca Generali, spiegando che alla data attuale non sono stati resi noti al mercato tutti i termini dell’offerta. Pertanto, MPS valuterà “più compiutamente” l’operazione più avanti, alla luce di tutte le informazioni rilevanti che si renderanno di volta in volta disponibili.

Pur riconoscendo che l’offerta Mediobanca-Banca Generali sembrerebbe in potenza coerente con il razionale strategico dell’offerta, le informazioni al momento disponibili non sono tali da permettere un’analisi compiuta, essendo la stessa assemblea di Mediobanca rinviata nell’assunto dell’incompletezza del quadro informativo.