Lufthansa, 1° trimestre in crescita e outlook ottimista nonostante la guerra dei dazi

Fonte: ANSA Il Gruppo Lufthansa ha chiuso il 1° trimestre 2025 con risultati mi miglioramento e mantiene un outlook ottimista nonostante l'incertezza dazi

Conti in miglioramento per Lufthansa nel primo trimestre dell’anno, grazie alla forte crescita del turismo e dei viaggi aerei in questo primo scorcio dell’anno. “La domanda globale di viaggi aerei continua a crescere”, ha commentato il CEO Carsten Spohr, aggiungendo “nonostante tutte le incertezze geopolitiche, rimaniamo quindi sulla buona strada della crescita, siamo ottimisti per l’estate e manteniamo le nostre previsioni positive per il 2025”.

Risultati in miglioramento nel 1° trimestre

La compagnia aerea tedesca ha visto crescere il fatturato del 10% rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 8,1 miliardi di euro nel 1° trimestre 2025 rispetto ai 7,4 miliardi di euro del pari periodo dell’anno precedente. In particolare, i ricavi da “traffico” si sono attestati a 6,36 miliardi (+8%).

La perdita operativa (EBIT rettificato) è diminuita a -722 milioni di euro, in miglioramento rispetto all’anno precedente quando era pari a -849 milioni di euro. Il margine EBIT rettificato è migliorato al -8,9% (anno precedente: -11,5%). Il risultato del Gruppo invece è sceso a -885 milioni di euro rispetto al rosso di -734 milioni di euro dell’anno precedente.

Il free cash flow rettificato pari a 835 milioni di euro, è più che raddoppiato (+174%) rispetto ai 305 milioni dell’anno precedente. L’indebitamento netto è ammontato a 5.280 milioni di euro, con un calo di 464 milioni di euro rispetto alla fine dell’anno 2024.

Ita Airways per la prima volta in bilancio

Per la prima volta fa il suo debutto nei conti del Gruppo anche Ita Airways, il cui risultato negativo (-38 milioni di euro nel primo trimestre 2025) viene incluso “pro quota” (Lufthansa possiede per ora il 41% della compagnia tricolore) alla voce “risultato operativo da partecipazioni”.

Novità positive su Ita – ha spiegato il Gruppo – arriveranno con il completamento del processo di integrazione, che prosegue in linea con le attese e beneficerà dell’uscita della compagnia italiana dal network Skyteam, prevista per il 30 aprile 2025, e con l’ingresso nel team di Star Alliance, di cui fa parte Lufthansa. Il nuovo Piano ad integrazione completata sarà presentato a maggio 2025.

Outlook 2025 ottimista nonostante incertezze

Il colosso tedesco prevede una stagione estiva “complessivamente positiva”, in particolare per destinazioni a breve e medio raggio come Mediterraneo, Spagna, Italia e Grecia. Anche la domanda di viaggi a lungo raggio rimane stabile, inclusi i voli da e per il Nord America, dove le vendite di biglietti per il secondo trimestre sono aumentati rispetto all’anno precedente.

Nonostante questo, Lufthansa mette le mani avanti ed avverte che “le incertezze macroeconomiche, in particolare le tensioni commerciali tra Stati Uniti, UE e altre regioni, rendono difficile prevedere con precisione i prossimi trimestri”, in particolare “la visibilità sul terzo trimestre rimane limitata”. Per questo, il Gruppo ha istituito una task force per monitorare attentamente gli sviluppi attuali e, se necessario, reagire rapidamente e in modo flessibile a qualsiasi indebolimento della domanda

Nonostante le incertezze, Lufthansa conferma le sue previsioni per l’intero anno con un risultato operativo (EBIT rettificato) significativamente superiore all’anno precedente (1.645 milioni di euro).