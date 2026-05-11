Saudi Aramco: utili in crescita a doppia cifra con crisi Golfo

La big petrolifera dell'Arabia Saudita ha fatto affari grazie al rialzo delle quotazioni petrolifere e nonostante la produzione persa a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz

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ANSA Aramco punta tutto sulla Cina

Il colosso energetico saudita Saudi Aramco ha registrato una solida performance nel primo trimestre 2026, annunciando un aumento del 26% su base annua degli utili del primo trimestre, superando le previsioni degli analisti, grazie al raggiungimento della piena capacità di un oleodotto chiave che le consente di aggirare lo Stretto di Hormuz, bloccato a causa della guerra.

I numeri del primo trimestre 2026

L’utile netto rettificato per il primo trimestre del 2026 si è attestato a 33,6 miliardi di dollari, rispetto ai 26,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente, ha dichiarato la compagnia nazionale saudita di idrocarburi guidata dall’Ad e Presidente Amin H. Nasser. Registrando quindi un balzo del 26% su base annua.

Il progresso si fa più consistente se confrontato con il dato del trimestre precedente: il dato del primo trimestre rappresenta un aumento del 34% rispetto all’utile di 25,1 miliardi di dollari registrato nel quarto trimestre 2025.

Gli analisti si aspettavano un utile netto rettificato di 31,2 miliardi di dollari per il primo trimestre, ha affermato Aramco.

Aramco ha riportato un rapporto di indebitamento del 4,8% alla fine del primo trimestre.

Il consiglio di amministrazione della società ha approvato un dividendo base di 21,9 miliardi di dollari per il primo trimestre, con un aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente, ha dichiarato Aramco.

Risultati che riflettono una “forte resilienza e flessibilità operativa in un contesto geopolitico complesso”, ha dichiarato il Ceo Nasser.

East-West Pipeline fondamentale per mitigare effetto Hormuz

“Il nostro oleodotto East-West Pipeline, che ha raggiunto la sua capacità massima di 7 milioni di barili di petrolio al giorno, si è dimostrato un’arteria di approvvigionamento fondamentale, contribuendo a mitigare l’impatto di uno shock energetico globale e fornendo sollievo ai clienti colpiti dalle limitazioni alla navigazione nello Stretto di Hormuz”, ha osservato Nasser, aggiungendo che i recenti eventi hanno “chiaramente dimostrato il contributo vitale del petrolio e del gas alla sicurezza energetica e all’economia globale, e ci ricordano con forza che un approvvigionamento energetico affidabile è fondamentale”.

Il blocco iraniano dello Stretto di Hormuz ha causato la perdita di quasi un miliardo di barili di petrolio, e la carenza si aggrava ogni giorno che la via marittima rimane chiusa.

Prezzi del petrolio sulle montagne russe

I prezzi del petrolio sono aumentati venerdì dopo che l’Iran ha lanciato nuovamente missili contro gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti hanno colpito due petroliere iraniane che tentavano di eludere il blocco navale.

I prezzi del Brent sono aumentati del 95% nel primo trimestre e del 67% dall’inizio dell’anno.

Il no di Trump all’ultima controproposta iraniana ha fatto balzare le quotazioni del greggio. I futures sul Brent, benchmark internazionale, al momento sono in rialzo del 3,9% a 105,3 dollari al barile, mentre i futures sul West Texas Intermediate (WTI) statunitense avanzano del 4,6% a 99,8 dollari.

Durante le recenti le conference call sui risultati trimestrali, gli amministratori delegati delle principali compagnie petrolifere e del gas hanno avvertito che il sistema energetico mondiale cambierà radicalmente a seguito della guerra con l’Iran.