Germania, come uscire dalla stagnazione? Faro su 3 problemi strutturali

Per decenni, la politica e le elezioni tedesche hanno incarnato l’idea di stabilità, spesso descritta addirittura come “noiosa”. Pochi partiti in parlamento, maggioranze chiare e coalizioni bipartitiche hanno garantito stabilità politica ed economica, rendendo la Germania un’ancora cruciale per l’Europa intera. Lo sottolinea Carsten Brzeski, Global Head of Macro di ING, spiegando che “tuttavia, con la fine dell’era Merkel, la Germania ha perso questo punto di forza unico. La prima coalizione di governo di sempre composta da tre partiti è crollata dopo tre anni e il 23 febbraio il Paese andrà al voto”.

Germania, come uscire dalla stagnazione?

Un tema cruciale della campagna elettorale – spiega l’esperto – è lo stato disastroso dell’economia tedesca. Proprio la settimana scorsa si è diffusa la notizia che l’economia si è contratta nel 2024 per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, i problemi economici esistono da più tempo. Infatti, l’economia ha attualmente le stesse dimensioni che aveva all’inizio del 2020, segnando cinque anni di stagnazione de facto. Abbiamo discusso spesso le ragioni di questa stagnazione. In breve, una combinazione di venti contrari ciclici e strutturali ha paralizzato l’economia. Mentre i venti contrari ciclici, come l’alta inflazione, gli elevati tassi di interesse, gli alti livelli di scorte o persino l’elevata incertezza politica, possono svanire piuttosto rapidamente, i problemi strutturali rimangono. La Germania ha iniziato a rendersi conto che il vecchio modello macroeconomico di energia a basso costo e di grandi mercati di esportazione facilmente accessibili non funziona più. Dieci anni di investimenti insufficienti, il deterioramento della competitività e il passaggio della Cina da destinazione di esportazione a feroce concorrente industriale hanno avuto e continueranno ad avere ripercussioni sull’economia tedesca.

I tre problemi strutturali più urgenti

A circa un mese dalle elezioni, diamo un’occhiata più da vicino ai problemi strutturali della Germania. L’elenco è lungo, ma per non complicare le cose ci concentreremo sulle basi del modello macroeconomico tedesco: energia, Cina e competitività.

L’energia

Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, i prezzi e la fornitura di energia non erano mai stati una preoccupazione per l’industria tedesca. L’energia a basso costo era un dato di fatto. In un Paese che non dispone di materie prime, ad eccezione del carbone, le importazioni di energia possono diventare cruciali, soprattutto nell’ambito della transizione verde.

Contrariamente a quanto si crede, nel 2002 la Germania ha deciso di eliminare gradualmente l’energia nucleare in un periodo di circa 30 anni. Le prime centrali nucleari sono state chiuse nel 2003 e nel 2005. Nel 2010, questo periodo di transizione è stato prolungato, ma con la catastrofe di Fukushima, il governo tedesco ha accelerato la decisione di eliminare gradualmente l’energia nucleare, chiudendo quasi immediatamente molte centrali, mentre la chiusura delle altre fu pianificata entro il 2023. Di conseguenza, la quota del nucleare nel mix energetico tedesco è diminuita rapidamente, passando da circa il 20% a zero, mentre la quota delle rinnovabili è aumentata dal 20% a oltre il 60%. Allo stesso tempo, però, le importazioni di gas dalla Russia sono rimaste una fonte importante per facilitare la transizione.

Fino all’invasione russa dell’Ucraina, i prezzi e le forniture di energia non erano affatto un problema per l’industria. Prezzi bassi e forniture stabili erano semplicemente un dato di fatto. Nel 2019, la Germania aveva ancora uno dei prezzi dell’elettricità più bassi dell’UE, molto più bassi, ad esempio, di quelli della Francia e a livelli simili a quelli degli Stati Uniti. Nel 2023, i prezzi dell’elettricità in Germania erano tre volte superiori a quelli del 2019, due volte superiori a quelli di Francia e Cina e tre volte superiori a quelli degli Stati Uniti.

Una nota positiva è che la Germania ha anticipato la transizione verde ed è in anticipo rispetto a molti altri Paesi industriali. Tuttavia, una nota più negativa è che i costi elevati, il flusso ancora instabile di energia rinnovabile e gli alti costi di importazione del gas per colmare qualsiasi interruzione della fornitura di energia rinnovabile hanno minato in modo significativo le fondamenta industriali del Paese. Questo problema sarà probabilmente aggravato dall’aumento della domanda di energia dovuta all’uso e all’applicazione dell’intelligenza artificiale e di altri servizi web.

La Cina

All’inizio degli anni 2000, la Cina – spiega ancora l’esperto – è stata la salvezza dell’economia tedesca; ora è la peggiore minaccia. La rapida crescita della Cina, accelerata dall’ingresso nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, ha portato un enorme appetito per i prodotti industriali “Made in Germany”. Sebbene molti tedeschi ringrazino ancora l’ex cancelliere Gerhard Schröder per le sue riforme strutturali nei primi anni 2000, il ruolo della Cina è stato almeno altrettanto importante, se non di più, per il ritorno della Germania come potenza economica. Mentre le esportazioni tedesche verso il resto del mondo sono raddoppiate negli ultimi vent’anni, quelle verso la Cina sono aumentate di otto volte.

Tuttavia, con l’inizio della pandemia, il ruolo della Cina come importante motore di crescita per la Germania è cambiato. Dapprima la domanda cinese è calata a causa della debolezza della domanda interna, poi è diminuita perché la Cina è diventata sempre più capace di produrre i beni che normalmente importava dalla Germania, in particolare le automobili. Nel 2018, infatti, la Cina ha annunciato la sua strategia 2025 “Made in China”, che mirava a garantire la posizione della Cina come potenza globale nelle industrie ad alta tecnologia – una versione migliore della Germania, in pratica. La strategia era quasi una copia di quella che la Germania conosceva come strategia “Industria 4.0”. La differenza più grande è che la Cina ha puntato tutto su di essa, mentre la Germania non l’ha fatto. La Cina è diventata un concorrente per molte industrie tedesche.

Competitività

Il “fattore Cina” ha evidenziato un problema più generale dell’economia tedesca: la graduale perdita di competitività internazionale. Nelle più importanti classifiche di competitività internazionale, la Germania era nella Top 5 all’inizio degli anni 2010. Attualmente si colloca tra il 20 e il 25° posto. Le ragioni di questa perdita di competitività includono un rapido declino delle infrastrutture, dell’istruzione e dell’infrastruttura digitale. Per quanto riguarda le infrastrutture e l’istruzione, la Germania è stata troppo compiacente e ha semplicemente dimenticato (o non ha ritenuto necessario) di rafforzarsi, mentre per quanto riguarda le infrastrutture digitali, il Paese ha dimenticato collettivamente di investire e innovare. In qualche modo, le parole dell’ex cancelliere Angela Merkel del 2013, secondo cui Internet era una novità assoluta, hanno etichettato il fallimento di un’intera nazione nell’abbracciare la digitalizzazione.

Ma non è solo l’infrastruttura convenzionale e digitale a pesare sulla performance di crescita della Germania. Per un Paese che un tempo era famoso per i suoi dipendenti qualificati, le scarse prestazioni nei test PISA dell’OCSE sono altrettanto preoccupanti.

Il calo della competitività internazionale è strettamente legato alla cronica carenza di investimenti. Negli ultimi vent’anni, gli investimenti pubblici tedeschi in percentuale del PIL sono stati significativamente inferiori alla media dell’UE e anche gli investimenti del settore privato sono stati inferiori a quelli di molti altri Paesi. Mentre la frenata degli investimenti pubblici può essere spiegata dall’aumento dei consumi pubblici e dal freno costituzionale al debito, gli investimenti privati sono stati frenati dall’aumento delle tasse, dalla regolamentazione e dall’esternalizzazione, ma anche dai cambiamenti generazionali. In particolare, nel famoso Mittelstand tedesco, gli investimenti sono stati frenati dall’impossibilità per i proprietari delle imprese di trovare un’adeguata pianificazione della successione. Diversi studi hanno cercato di stimare l’attuale gap di investimenti in Germania, con risultati che oscillano tra i 400 e i 600 miliardi di euro (dal 10% al 15% del PIL).

Come uscire dalla stagnazione?

Dopo cinque anni di stagnazione di fatto, l’anno scorso si è finalmente diffusa nella politica e nella società tedesca la consapevolezza che i problemi economici non sono solo ciclici. Il Paese è ancora una delle economie più ricche del mondo, ma ha bisogno di un rilancio per fermare il graduale deterioramento. Affrontare i principali problemi legati all’energia, alla Cina e alla competitività sarà una sfida. Se a questo si aggiungono i dati demografici sfavorevoli e l’impatto sui sistemi sanitari e pensionistici, è chiaro che non c’è una via d’uscita facile dalla situazione attuale.

Osservando le idee economiche dei partiti politici, “diventa sempre più chiaro che, anche nel migliore dei casi con riforme e investimenti, qualsiasi nuovo governo non cercherà di stravolgere il vecchio modello economico di business, ma piuttosto di ringiovanirlo. Meno burocrazia, qualche taglio alle tasse per stimolare la spesa e gli investimenti, eventuali tentativi di ridurre i costi dell’energia e gli investimenti nelle infrastrutture: tutti elementi che rientrano nella lista dei desideri di qualsiasi economista europeo e che rappresentano un incentivo alla crescita per l’economia, almeno temporaneamente”.

Se queste misure “saranno davvero sufficienti per competere con Cina e Stati Uniti è una questione completamente diversa. Quello che la Germania otterrebbe dopo le elezioni è un modello aggiornato della sua economia – chiaramente migliore di quello vecchio con crepe, guasti alle batterie e pochissimi gadget, ma comunque non un modello nuovo e scintillante, che lasci a bocca aperta la concorrenza”, conclude l’esperto.