Cedole, inflazione e capitale rivalutato, ecco come funzionano davvero i Btp indicizzati all’inflazione europea e in che modo proteggono il capitale dall’aumento dei prezzi

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

ANSA Come funzionano i Btp indicizzati all’inflazione europea e in che modo proteggono il capitale dall’aumento dei prezzi nel corso degli anni

I Btp indicizzati all’inflazione europea sono titoli di Stato emessi dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che aiutano a difendere i risparmi dall’aumento del costo della vita. Funzionano come dei normali buoni del Tesoro poliennali, ma con una differenza importante: il capitale e le cedole aumentano se cresce l’inflazione.

Ecco come funzionano davvero, quali sono le differenze con altri titoli di Stato più conosciuti e quando convengono davvero.

Come funzionano i Btp€i

I Btp€i sono titoli di Stato pensati per proteggere i risparmi dall’aumento dei prezzi. Tali prodotti non prendono come riferimento l’inflazione italiana ma quella dell’intera area euro. Per il calcolo viene infatti utilizzato l’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato ogni mese da Eurostat che misura l’aumento medio dei prezzi nei paesi che usano l’euro.

Il loro funzionamento è abbastanza semplice. Quando si acquista uno di questi titoli, si prestano soldi allo Stato e in cambio si riceve una cedola ogni sei mesi, oltre al rimborso del capitale alla scadenza.

La differenza con i Btp tradizionali è che sia il capitale che le cedole sono rivalutati in base all’inflazione. Questo significa che alla scadenza, l’investitore riceve un importo che tiene conto dell’aumento dei prezzi avvenuto durante la vita del titolo. In questo modo si recupera la perdita del potere d’acquisto.

Inoltre, anche se l’inflazione dovesse scendere, il capitale rimborsato non sarà mai più basso di quello iniziale.

I Btp€i vengono collocati tramite asta e la partecipazione è riservata agli intermediari autorizzati, come istituti di credito e operatori finanziari. I risparmiatori privati possono comunque acquistarli successivamente tramite il proprio conto titoli.

Quali sono le principali caratteristiche dei Btp€i

I Btp indicizzati all’inflazione europea sono titoli di Stato pensati soprattutto per investimenti a medio-lungo termine. Le scadenze disponibili sono infatti abbastanza lunghe, possono arrivare a 5, 10, 15 oppure 30 anni. Si tratta quindi di prodotti adatti per chi desidera proteggere il proprio capitale nel tempo.

I Btp€i vengono collocati mediante un’asta organizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il prezzo e la quantità emessa, però, non sono stabiliti in anticipo in modo definitivo ma vengono decisi in base alle richieste degli investitori, entro un limite massimo comunicato prima dell’asta. Solitamente le emissioni avvengono una volta al mese ma solo quando le condizioni del mercato lo permettono.

Il regolamento dell’operazione avviene due giorni lavorativi dopo l’acquisto. Significa che il pagamento e la consegna del titolo non avvengono nello stesso giorno, ma due giorni dopo. Ciò vale sia quando il titolo viene comprato al momento dell’emissione, sia quando viene acquistato sul mercato secondario.

Alla scadenza, il capitale viene rimborsato in un’unica soluzione. L’importo viene adeguato all’inflazione del periodo, garantendo comunque la restituzione dell’intera somma investita inizialmente.

Come funziona l’indicizzazione

I Btp indicizzati all’inflazione europea proteggono i risparmi dall’aumento dei prezzi mantenendo il potere di acquisto del capitale investito.

Il tasso annuo cedolare reale è fissato all’emissione e indica quanto rende il titolo in termini “reali”, ovvero al netto dell’inflazione, restando costante per tutta la durata.

Le cedole vengono pagate ogni sei mesi e il loro importo varia in base all’andamento dei prezzi. Per calcolarle, il tasso annuo viene diviso per due moltiplicato per il capitale rivalutato al momento del pagamento.

Ecco un esempio pratico:

Nel caso di un investimento di 1.000 euro con un coefficiente di indicizzazione pari a 1,02, esso viene calcolato su 1.020 euro.

Il capitale viene rivalutato tramite il Coefficiente di Indicizzazione (Ci), che riflette l’inflazione dell’area euro misurata dall’indice Ipca (al netto del tabacco). Grazie alla pubblicazione quotidiana del Ci da parte del Mef, sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole semestrali si adeguano al costo della vita, proteggendo il potere d’acquisto dell’investitore.

Cos’è l’inflazione di riferimento?

Il capitale e le cedole dei Btp€i non dipendono solo dal tasso annuo cedolare reale ma anche dall’inflazione di riferimento. Questo valore indica quanto sono aumentati i prezzi nell’area euro, ma non si calcola sul giorno stesso. Si basa infatti sui dati pubblicati da Eurostat nei due o tre mesi precedenti, aggiustati in base al giorno del mese.

Il risultato è un numero preciso, aggiornato quotidianamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che permette di sapere esattamente quanto vale oggi il capitale investito e quanto sarà la cedola da ricevere.

Come funzionano le revisioni e il rimborso dei Btp€i

Per aggiornare capitale e cedole si usa l’indice Eurostat che può subire revisioni. Se ciò accade dopo la pubblicazione, per i calcoli si continua ad utilizzare l’indice originale per cui non si considerano le modifiche successive.

Qualora invece l’indice mensile non venga pubblicato in tempo, se ne utilizza uno sostitutivo che è calcolato in base ai dati dei mesi precedenti. Tale valore serve a determinare gli interessi e il rimborso del capitale finché non è disponibile quello definitivo, ma i pagamenti già effettuati con l’indice provvisorio non vengono poi ricalcolati.

Al momento del rimborso, poi, la cifra iniziale viene moltiplicata per il coefficiente di indicizzazione dell’ultimo giorno, che tiene conto dell’aumento dei prezzi durante la vita del titolo. Se tale valore dovesse risultare inferiore a uno, all’investitore verrà comunque garantita la restituzione del valore nominale, evitando perdite sul capitale.

Come avviene il collocamento dei Btp€i

Il collocamento dei Btp indicizzati all’inflazione europea avviene mediante asta marginale gestita dal Mef. Prima del suo svolgimento, il Tesoro comunica l’intervallo ovvero l’importo minimo e quello massimo. Il prezzo e la quantità finale assegnata dipendono poi dalle offerte degli operatori. L’asta è riservata agli intermediari autorizzati, i quali possono presentare fino a 5 offerte, ciascuna di importo non inferiore a 500.000 euro.

Dopo l’asta principale è previsto un collocamento supplementare che è riservato agli “specialisti in Titoli di Stato”. La quota a loro riservata è pari al 30% dell’importo assegnato nell’asta principale per le nuove emissioni (prime tranche) e al 15% per le riaperture (tranche successive).

Le commissioni che vengono riconosciute agli intermediari dipendono da quanto dura il titolo, dal numero di giorni intercorrenti tra la data di regolamento dell’asta e la scadenza del titolo, ecco degli esempi: