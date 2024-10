Apertura debole per Milano e per le altre Borse europee, dopo una giornata a due facce in Asia

Fonte: ANSA Borse europee deboli, il lusso sprofonda con Moncler

Inizio debole per la Borsa di Milano, con l’indice principale Ftse Mib che si attesta attorno al -0,20% in apertura. Ancora agitata Moncler, il peggiore in apertura con un calo di quasi il 3% sulla fine delle contrattazioni di ieri. Sono in difficoltà anche Campari e STMicroelectronics, che cedono entrambe circa l’1,4%.

Bene invece Italgas che si attesta attorno a un rialzo del 1,5%, seguita da Bper banca al +1,15%. Sopra l’1% anche Diasorin, mentre appena sotto, a +0,84% c’è Monte dei Paschi di Siena, come previsto dopo la comunicazione della partecipazione di Barclays attorno al 5% delle azioni dell’istituto di credito italiano.

Anche il resto d’Europa è però in rosso principalmente a causa dell’aumento delle tensioni internazionali, in particolare in Medio Oriente. Il Dax di Francoforte perde lo 0,80%, nonostante i dati postivi della produzione industriale tedesca di agosto. Fa peggio il Cac40 di Parigi, che in apertura l’1,01%, unica grande Borsa europea a scendere sotto il punto percentuale. Londra non è però lontana, con il Ftse 100 che apre a -0,85%.

Spread in leggero rialzo a 133 punti base

Lo spread tra i BTp e i Bund tedeschi è in lievissimo rialzo a 133 punti, dopo che nella giornata di ieri si era mantenuto stabile sulla quota di 131 punti base. L’aumento del differenziali tra i buoni del tesoro decennali di Roma e quelli di Berlino è dovuto a un aumento dei rendimenti dei primi, che toccano il 3,55% dopo essersi attestati a 3,52% nella giornata di ieri

Borse asiatiche a due facce dopo l’exploit cinese

Inizio giornata caratterizzato dal pessimismo verso l’apertura delle Borse europee. Dopo una chiusura leggermente positiva nella giornata di ieri, Milano potrebbe partire ancora in negativo, in scia con la settimana difficile appena conclusa. I titoli che potrebbero mettersi in mostra sono i bancari, con Unicredit che e Monte dei Paschi che reagiranno alle notizie dell’espansione di due partecipazioni straniere, rispettivamente Goldman Sachs Group e Barclays.

La giornata asiatica è stata caratterizzata da una crescita improvvisa dei listini cinesi, con rialzi tra il 10% e il 12% di Shanghai Shenzhen. Un exploit atteso, dato che le contrattazioni in Cina sono ferme da una settimana per la Golden Week e che lo Stato si prepara a nuovi stimoli per rilanciare l’economia. Sia Hong Kong che Tokyo si avviano però a una chiusura in negativo, appesantite dalle incertezze sul Medio Oriente e dal prezzo del petrolio.