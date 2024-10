Borse europee attese in calo visti i negativi in Cina, aspettando gli annunci di Fed e Bce

Fonte: ANSA Borsa, Europa verso apertura negativa. Crolla la Cina, Tokyo chiude in rialzo

Si prevede un avvio debole per le Borse europee, a seguito del rallentamento di ieri e in attesa di eventi chiave come la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve e della Bce (previsti per domani), insieme al dato cruciale sull’inflazione statunitense. Venerdì, inoltre, inizierà la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, con i risultati di società come BlackRock e JP Morgan.

A Piazza Affari, l’attenzione è puntata su Unicredit, con Deutsche Bank che avrebbe affidato a Morgan Stanley l’incarico per gestire il dossier Commerzbank. Nel frattempo, la Spagna ha assegnato a Stellantis una sovvenzione di 133 milioni di euro per un potenziale impianto di produzione di batterie nei pressi di Saragozza.

Per quanto riguarda Pirelli, Camfin, la holding di Marco Tronchetti Provera, ha recentemente acquistato ulteriori azioni, portando la sua partecipazione al 25,7% del capitale del gruppo, attraverso l’acquisto di un pacchetto pari allo 0,38% tramite il veicolo Camfin Alternative Asset.